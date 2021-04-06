Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байдену задали неудобный вопрос после убийства ребёнка с беспилотника в Донбассе
За Донбасс после подлости ВСУ вступились всем миром: "Сразу рассчитывай, мы...
Россия сокращает транзит газа через Украину, в Киеве начинают паниковать
В Донбассе предсказали максимально кровавую и "звонкую" войну: "В...
Главная / Война

Как японцы хотели захватить восточную часть России «до границ между Азией и Европой»

06 апреля 2021, 12:30  •  126 • Война
На Дальнем Востоке и в Сибири развернулись кровавые расправы
Февральскую революцию 1917 г. военно-политические круги в Японии восприняли относительно спокойно и даже с оптимизмом. Считалось, что переход от монархического режима к буржуазному в условиях продолжения кровопролития на европейском фронте мировой войны надолго отвлечет русских от дальневосточных проблем, позволит Японии беспрепятственно завоевывать Китай, внедриться в экономику Приморья и других российских районов.
Совершенно иную реакцию вызвало известие о рождении в результате пролетарской революции нового государства – Советской России. «Уже сам факт создания социалистического государства рабочих и крестьян, факт свержения монархии и капитализма вызвал у господствующих классов Японии беспредельный страх и жгучую ненависть к Советскому Союзу», – отмечали японские историки. Советская Россия была объявлена «самым опасным и злейшим врагом», началась спешная разработка планов «преграждения пути коммунистической революции на восток от Уральского хребта». Имелось в виду «собственными силами захватить Сибирь, задушить революцию и установить на территории Сибири марионеточный режим».
8 декабря 1917 г. перед слушателями императорской военной академии выступил один из идеологов японского милитаризма генерал Кадзусигэ Угаки, который обрушился на большевиков, обвинив их в том, что они «сломали столетиями существовавшую империю, растоптали принципы демократии и создали анархическую систему власти безответственных интеллигентов и нищих». Страшась воздействия социалистических идей на умы японцев, генерал требовал создания «правительства твердой руки и великой решимости в борьбе против национальных предателей, выставляющих себя революционерами».
Японские генералы не считали революционную Россию серьезным противником и предсказывали быстрое овладение «обширными азиатскими территориями вплоть до границ между Азией и Европой». О том, что выдвинутые впоследствии в качестве обоснования интервенции «гуманитарные причины» были лишь прикрытием, говорят призывы к агрессии, публиковавшиеся в японской прессе сразу после сообщений об Октябрьской революции. Вот заголовки статей, появлявшихся в ноябре-декабре 1917 г. в газете «Хоти симбун», рупоре реакционных кругов Японии: «Смута в России и требования отправки японских войск», «Один из путей – независимость Сибири», «Неотложная задача отправки войск в Сибирь. Продемонстрируем мощь Японии», «Послать войска!».
Правительство молодой Советской республики, сознавая нависшую над российским Дальним Востоком и Сибирью опасность вторжения, искало возможность вступить в переговоры с Японией. В декабре 1917 г. оно обратилось к японским представителям в Петрограде с предложением пересмотреть все договорные обязательства между царской Россией и Японией и заключить новое торгово-экономическое соглашение. Однако, взяв курс на подавление революции и занятие российской территории, японское правительство не желало нормальных отношений с новой Россией.
С конца 1917 г. между США, Англией, Францией и Японией велись переговоры об организации интервенции. Было решено, что свержением советской власти на Дальнем Востоке и в Сибири будут заниматься в основном японские войска. Однако США не собирались полностью отдавать эти земли японцам. Политиков в Вашингтоне заботили попытки Токио заранее оговорить свои права на получение рыболовных, горнорудных и лесных концессий в Сибири, что означало бы установление там полновластия Японии. Чтобы воспрепятствовать этому, было решено направить на российский Дальний Восток американские войска.
Поводом для вторжения было использовано убийство неизвестными во Владивостоке в ночь на 5 апреля 1918 г. двух сотрудников японской торговой конторы «Исидо». Это походило на спланированную провокацию – сигнал к началу операции. Не дожидаясь выяснения обстоятельств, в тот же день под прикрытием артиллерии вошедших во внутреннюю гавань порта военных кораблей во Владивостоке высадились две роты японских пехотинцев и подразделение английской морской пехоты. Быстро заняв центр города, японское командование пыталось представить свои действия как полицейскую акцию в целях поддержания общественного порядка. Однако уже на следующий день масштабы операции расширились – силами десантного отряда в 250 человек был захвачен прикрывавший Владивосток с моря и хорошо укреплённый остров Русский.
Эти действия знаменовали начало вооружённой интервенции. В день высадки японских войск советское правительство выступило с сообщением: «Давно подготовлявшийся империалистический удар с Востока разразился. Империалисты Японии хотят задушить Советскую революцию, отрезать Россию от Тихого океана, захватить богатые пространства Сибири, закабалить сибирских рабочих и крестьян». Директива правительства Владивостокскому совету предупреждала: «Не делайте себе иллюзий: японцы наверное будут наступать. Это неизбежно. Им помогут, вероятно, все без изъятия союзники. Поэтому надо начинать готовиться без малейшего промедления и готовиться серьезно, готовиться изо всех сил».
Чтобы двинуться вглубь Сибири, японцы и американцы спровоцировали мятеж чехословаков. Входившие ранее в состав австро-венгерской армии чехи и словаки по решению советского правительства направлялись на родину через Владивосток. К концу мая 63 эшелона с объединёнными в Чехословацкий корпус 40 тысячами репатриантов растянулись по всей Сибири от Пензы до Приморья. Советские власти беспокоило то, что корпус следовал через незащищённую российскую территорию с оружием. Чтобы исключить по пути следования какие-либо инциденты, был отдан приказ о сдаче оружия. Воспротивившись этому, корпусное командование призвало солдат и офицеров к неповиновению, которое вылилось в открытый мятеж.
В Токио и Вашингтоне решили воспользоваться ситуацией. 6 июля 1918 г. Белый дом санкционировал посылку в Сибирь войск «для оказания помощи чехословакам». Для начала было решено направить японские и американские войска численностью в 7 тысяч штыков. Однако японцы, для которых главным было быстро занять как можно больше стратегически важных районов Дальнего Востока и Сибири, не собирались вводить ограничения по численности своих интервенционистских войск. 2 августа они под прикрытием миноносцев, высадив десант в устье Амура, овладели городом Николаевск-на-Амуре, а 12 августа перебросили во Владивосток пехотную дивизию численностью 16 тысяч человек. Вместе с японцами город оккупировали контингенты английских, французских и американских войск.
Командующим оккупационными войсками в России был назначен японский генерал Отани. По официальным американским данным, на российский Дальний Восток было направлено 72 тыс. японских и свыше 9 тыс. американских солдат. В литературе существуют указания и на то, что в различные периоды оккупации на Дальнем Востоке и в Сибири действовало до 100 тыс. японских солдат и офицеров.
«МВ»: США готовит молдавский спецназ против Тирасполя
Хотя в принятом 7 ноября 1918 г. VI Чрезвычайным съездом Советов обращении к правительствам великих держав, в том числе Японии, было предложено начать переговоры о мире, интервенция на востоке России продолжалась и охватывала всё новые районы – Приморье, Приамурье, Прибайкалье. В условиях острой нехватки здесь регулярных войск повсеместно развенулось партизанское движение. К осени 1919 г. под руководством подпольных большевистских организаций в партизанских соединениях насчитывалось 45-50 тыс. бойцов: в Забайкалье – 15-20 тыс., в Амурской области – 10 тыс., в Приамурье и на Северном Сахалине – 6 тыс., в Приморье – 10-15 тысяч.
Имея многократное преимущество в численности войск, оккупанты тем не менее не могли своими силами контролировать захваченную территорию восточной части России. Это вынуждало их использовать своих ставленников из числа укрывшихся в Китае и возглавлявших белобандитские формирования атаманов Семенова, Калмыкова, Гамова. С их помощью на оккупированных японскими войсками территориях отменялись все законы и установления Советской власти, реставрировались дореволюционные порядки. Были восстановлены права офицерства, чины и звания царских чиновников, казачье сословие. Национализированные предприятия возвращались прежним владельцам. Крестьянам было позволено пользоваться только «теми земельными гранями, кои были до марта 1917 года».
Японские интервенты и убитые ими железнодорожники. Фото: БРЭ
В ходе Гражданской войны значительная часть Сибири была захвачена войсками армий Колчака, который, присвоив звание Верховного правителя России, координировал действия с японским командованием и получал от него материальную помощь. Все выступавшие за свержение Советской власти силы – и интервенты, и белогвардейцы, применяли жестокие методы борьбы с политическими противниками и партизанами. По всему Дальнему Востоку и Сибири развернулись кровавые расправы с представителями Советской власти и сочувствующими. С целью запугать местное население сжигались целые деревни, устраивались массовые показательные расстрелы, проводились карательные операции.
Существует множество свидетельств бесчинств и бесчеловечного обращения оккупантов с местным населением. Вот одно из них. Жители деревни Круглая Рождественской волости сообщали в марте 1919 года: «Расстреляно японцами 25 человек, после которых осталось 25 душ семейств. Японскими отрядами деревня была посещена 2 раза: 17 февраля 1919 года было сожжено 23 двора, 25 октября 1919 года сожжено 67 дворов, имущество разграблено. Общий убыток от пожара и грабежей выражается в 201 315 рублей золотом».
К концу 1919 года в результате боевых действий Красной армии и сибирских партизанских формирований армия Колчака была разгромлена. Потеряв надежду на восстановление в России старого режима, правительства США и стран Антанты отозвали свои войска из Сибири. Однако правительство Японии, не пожелав присоединиться к этому решению, продолжало оккупацию российской территории. Чтобы добиться вывода японских войск с Дальнего Востока, 24 февраля 1920 г. советское правительство предложило Токио «начать с мирных переговоров с целью гарантировать обоим народам мирное сожительство, добрососедские отношения и взаимное удовлетворение их обоюдных интересов».
(Окончание следует)
Анатолий КОШКИН

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



126
Источник
Похожие новости
03 апреля 2021, 01:05
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
04 апреля 2021, 15:35
Без санкции Киева: Турчинов объявил о сборе ветеранов АТО
03 апреля 2021, 20:20
Направили материалы ОБСЕ: в результате атаки ВСУ в Донбассе погиб ребенок
05 апреля 2021, 02:35
Deschide: Санду вместе с НАТО готовит армию к войне
04 апреля 2021, 22:55
США перебросили в Румынию артиллерийские ракетные комплексы HIMARS
03 апреля 2021, 13:55
Myśl Polska: Зачем Польшу пугают Россией?
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 апреля 2021, 03:20
Разведку ВСУ застали врасплох под Горловкой. Скоротечный бой обернулся побегом
06 апреля 2021, 07:00
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
06 апреля 2021, 08:50
"В спортлото написали?": Русские не стали церемониться в ответ на "тре...
06 апреля 2021, 07:00
"Ошеломляющий провал": Украинский журналист публично отругал Зеленского за ...
06 апреля 2021, 10:40
Украинский разведчик выдал "сенсацию с фронта": "Пытаются взять в полу...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 апреля 2021, 09:40
Генштаб ВСУ объявил о переходе к наступлению на Донбассе
04 апреля 2021, 00:00
За Донбасс после подлости ВСУ вступились всем миром: "Сразу рассчитывай, мы будем с тобой"
04 апреля 2021, 09:10
Зеленскому сделали "выговор": Погребинский раскрыл детали переговоров с Байденом
31 марта 2021, 14:25
Виктор Медведчук и Юрий Бойко в очередной раз предали избирателей юго-востока
03 апреля 2021, 02:55
Донбасс не будет лёгкой прогулкой: сценарий НАТО и Киева просчитан
01 апреля 2021, 03:15
Снятый с мели в Суэцком канале Ever Given вновь "застрял". Египет выдвинул условия
04 апреля 2021, 03:40
Хозяин дал добро на бойню
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.