Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донба...
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Приде...
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
Испанка, или Страшная тайна, которую пытаются скрывать
Главная / Политика

Как Япония победила ковид

18 ноября 2021, 12:50  •  106 • Политика
Исключения, подчёркивающие правило. Япония и ещё ряд стран показали, что проверенные, надёжные и дешёвые способы борьбы с ковидом игнорируются ради интересов бизнеса, коварных планов национальной бюрократии и глобалистов.

Японский пример

Самая горячая сейчас тема в мире – война с COVID-19. Вполне возможно, что её можно выиграть легко и дёшево. Но поскольку это не нужно ни большому бизнесу (из-за жадности), ни правительствам (из-за желания ещё больше закрутить гайки и окончательно поработить граждан) со стоящими за ними глобалистами, люди продолжают умирать. Тем более что для хозяев жизни столько людей и не нужно – нечего обременять собою и своими детьми экологию их планеты!
Речь, конечно же, идёт о японском чуде. Число заболевших ковидом в пересчёте на миллион жителей там в октябре оказалось почти в 37 раз меньше, чем в Италии, стабильно входящей в первую пятёрку европейских стран-долгожителей и имеющей неплохую медицину. При этом число вакцинированных в обеих странах практически одинаковое – свыше 70%. Вакцины – те же.
Может быть, итальянцы – разгильдяи и не носят масок? Поначалу действительно игнорировали, теперь – не вылезают из них. И, да, ещё весной японцы мало чем отличались от итальянцев в плане ковида: после начала массовой вакцинации с начала 2021 года показатели распространения инфекции у них резко скаканули вверх. Число зарегистрированных от ковида смертей в августе 2021 года оказалось в пять раз больше по сравнению с августом 2020 года, когда вакцины ещё никому не кололи. А потом вдруг "всё прошло".

Откуда у "чуда" ноги растут?

Японские учёные предложили врачам использовать для лечения ковида старое доброе и очень дешёвое ветеринарное средство – "Ивермектин" (Ivermectin). Оно использовалось иногда и для лечения людей при таких заболеваниях, как вши, чесотка, речная слепота (онхоцеркоз) и некоторых других. А потом чисто эмпирически медики ряда стран Азии, Африки и Латинской Америки, у которых были проблемы с лекарствами, выяснили, что этот антипаразитный препарат очень эффективен при лечении заражённых ковидом и даже как средство профилактики.
Их опыт и предложил использовать в Японии председатель Токийской медицинской ассоциации Харуо Одзаки. Его поддержали ещё несколько смелых врачей, а затем их примеру постепенно последовали и многие другие, думающие о людях, а не о заработках корпораций или вожделениях властей. В результате ситуация с COVID-19 по причине растущего использования "Ивермектина" стала стремительно улучшаться.
Жизнь в Токио бурлит, несмотря на пандемию. Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / globallookpress
Одзаки знал, что так будет, когда привёл в качестве примера ситуацию в Африке. Согласно озвученным им данным, в африканских странах, где применяли "Ивермектин", число случаев заражения на 100 000 человек составляет 134,4, а число смертей – 2,2. А там, где не применяют, соответственно 956,6 и 29,3 случая. Другой известный японский врач, доктор Казухиро Нагао, сообщил, что он использовал "Ивермектин" в качестве раннего лечения более 500 пациентов с COVID-19 с практически стопроцентным успехом.
Любопытно, что частичные клинические испытания "Ивермектина" как средства лечения ковида проводились и в Британии, но там их не дали довести до конца. В США созданный в прошлом году Альянс медиков по поиску эффективных методов борьбы с ковидом FLCCC (Front Line COVID-19 Critical Care Alliance) позитивно оценил данный препарат на основании опыта его применения в Латинской Америке и в Азии. Разумеется, полной клинической картины по препарату нет, но её нет на сегодня и по навязываемым людям вакцинам. Поэтому доктор Одзаки и заявил, что, хотя было бы "необходимо тщательно изучить клинические испытания, но похоже, что мы находимся на той стадии, когда это нормально, если пациент будет проинформирован, даст согласие и разрешение на использование" "Ивермектина".
Честные японские врачи вняли этому призыву, что быстро сказалось на результатах, мейнстримные СМИ – проигнорировали. Поэтому широкой общественности в мире о японском опыте неизвестно, как и об аналогичном опыте других страны. Его пытаются донести до масс лишь "крайне правые" деятели типа политического комментатора Хала Тернера, блестящего русского учёного-экономиста, публициста и писателя Валентина Катасонова и такие распространители "фейковой" и "псевдонаучной" информации, как сайты Natural News, LifeSite и т. д. Первому из них не откажешь в логике, которая вытекает из вышеизложенного:
Япония положила конец пандемии, вызванной вакцинами, легализовав "Ивермектин", в то время как контролируемые фармацевтическими компаниями СМИ притворяются, что спасением были маски и вакцины.

"Биг Фарма" паникует

К сожалению, уполномоченный глобалистами на цензуру в интернете и запугивание пользователей сайт Snopes.com (авангард "борьбы с фейками") назвал эту информацию "ложной". Но даже он, после необходимого вступления "некоторые интернет-деятели продолжают выдвигать необоснованные заявления о лечении и вакцинах от болезни, вызванной SARS-CoV-2", признаёт: "Ивермектин" "может быть эффективным" при лечении COVID-19, однако "как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), так и его Центр ветеринарной медицины публично выразили обеспокоенность по поводу людей, которые могут заниматься самолечением с "Ивермектином".
А чтобы такого желания не возникло, в другой публикации Snopes.com откровенно запугивает читателей тем, что этот препарат якобы приводит к мужскому бесплодию, хотя аналогичные подозрения противников вакцин спокойно объявляются "конспирологией". И, например, на BBC (рупор "Биг Фармы") вышло большое расследование о том, что ивермектин - "лже-панацея". Текст составлен очень профессионально: упор делается на то, что исследования препарата не были проведены по всем правилам (чего никто и не отрицает), а в конце, по завету Штирлица "запоминается последнее", приведена горькая история смерти "одной южноафриканской медсестры", которая лечилась ивермектином. Никакой статистики вреда от лекарства нет – только претензии к исследованиям.
Так теперь выглядит "доказательная журналистика".
Фото: Rodrigo Urzagasti / dpa / globallookpress
"Ивермектин", кстати, не единственное простое, дешёвое и доступное даже в африканской глуши средство, которым можно успешно лечить COVID-19, пока не разработана надёжная и вызывающая доверие вакцина. Помните, когда перед последними президентскими выборами в США Дональд Трамп подцепил ковид – его вылечил за пару дней американский врач Владимир Зеленко копеечным "коктейлем" на основе давно известных и дешёвых лекарств. Зеленко, например, предлагал в этой связи FDA провести клинические испытания гидроксихлорохина, но регулятор категорически отказал – с коронавирусом следует бороться только вакцинами и желательно американскими.

Что с того?

Вы зря смеётесь! Министров заставят входить в Госдуму только по QR-кодам
Таким образом, перед нами следующая картина. Однозначно действенного лечения коронавируса нет – это понимает любой честный эпидемиолог. Лечиться – пока нет ничего лучшего – можно старыми, простыми, дешёвыми и надёжными препаратами. Они есть, кое-где успешно используются, но на глобальном и часто на национальном уровнях их замалчивают и дискредитируют. Потому что занимаются другим – человечество "сажают на иглу" непроверенных и даже откровенно опасных вакцин типа AstraZeneca.
Всё очень просто. Если предположить, что можно взять и победить коронавиурс с помощью дешёвых лекарств, это станет настоящей катастрофой для всемогущей "Биг Фармы", которая уже распланировала сверхприбыли на годы вперёд. Если бы коронавируса не было, его надо было бы выдумать: индустрия масок, перчаток, четырёхкратного (две двухкомпонентные вакцины) прививания миллиардов людей ежегодно – это грандиозные деньги. И нет такого преступления, на который не пойдёт транснациональный капитал, чтобы приумножить этими деньгами собственное могущество.
Но не учитывать опыт Японии было бы преступно.
P.S. У всех лекарственных средств есть свои побочные эффекты и противопоказания, поэтому прежде чем начинать лечение, проконсультируйтесь с врачом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





106
Источник
Похожие новости
18 ноября 2021, 01:10
Зачем переписку Лаврова раскрыли всем? Эксперт указал на кризис
18 ноября 2021, 01:10
"Может привести к трагическим последствиям": Киссинджер предупредил США и Китай
18 ноября 2021, 08:45
"Всё, да?!" Чему удивился Сергей Лавров на пресс-конференции
18 ноября 2021, 01:10
США внесли Россию в чёрный список: Москву обвинили в "вопиющем нарушении религиозных свобод"
18 ноября 2021, 02:55
В США оценили русский Су-75: Военный эксперт объяснил интерес к самолёту
18 ноября 2021, 07:00
Какое слово Ельцина заставило Билла Клинтона смеяться в голос
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 ноября 2021, 05:25
Шукшина показала выступление депутата о засекреченных контрактах производителей вакцин
14 ноября 2021, 04:25
«Русский палач» оказался украинским агентом
13 ноября 2021, 16:45
Австралийский эксперт раскрыл вранье Великобритании об "отравителях" Скрипаля
17 ноября 2021, 13:30
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
13 ноября 2021, 18:30
Донбасс - это только начало? Украинский генерал насчитал пять регионов, готовых стать русскими
18 ноября 2021, 05:15
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Придется сидеть без света
13 ноября 2021, 20:50
Украинский эксперт назвал пять областей, которые станут частью РФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.