Как Япония победила ковид

Исключения, подчёркивающие правило. Япония и ещё ряд стран показали, что проверенные, надёжные и дешёвые способы борьбы с ковидом игнорируются ради интересов бизнеса, коварных планов национальной бюрократии и глобалистов.

Японский пример

Самая горячая сейчас тема в мире – война с COVID-19. Вполне возможно, что её можно выиграть легко и дёшево. Но поскольку это не нужно ни большому бизнесу (из-за жадности), ни правительствам (из-за желания ещё больше закрутить гайки и окончательно поработить граждан) со стоящими за ними глобалистами, люди продолжают умирать. Тем более что для хозяев жизни столько людей и не нужно – нечего обременять собою и своими детьми экологию их планеты!

Речь, конечно же, идёт о японском чуде. Число заболевших ковидом в пересчёте на миллион жителей там в октябре оказалось почти в 37 раз меньше, чем в Италии, стабильно входящей в первую пятёрку европейских стран-долгожителей и имеющей неплохую медицину. При этом число вакцинированных в обеих странах практически одинаковое – свыше 70%. Вакцины – те же.

Может быть, итальянцы – разгильдяи и не носят масок? Поначалу действительно игнорировали, теперь – не вылезают из них. И, да, ещё весной японцы мало чем отличались от итальянцев в плане ковида: после начала массовой вакцинации с начала 2021 года показатели распространения инфекции у них резко скаканули вверх. Число зарегистрированных от ковида смертей в августе 2021 года оказалось в пять раз больше по сравнению с августом 2020 года, когда вакцины ещё никому не кололи. А потом вдруг "всё прошло".

Откуда у "чуда" ноги растут?

Японские учёные предложили врачам использовать для лечения ковида старое доброе и очень дешёвое ветеринарное средство – "Ивермектин" (Ivermectin). Оно использовалось иногда и для лечения людей при таких заболеваниях, как вши, чесотка, речная слепота (онхоцеркоз) и некоторых других. А потом чисто эмпирически медики ряда стран Азии, Африки и Латинской Америки, у которых были проблемы с лекарствами, выяснили, что этот антипаразитный препарат очень эффективен при лечении заражённых ковидом и даже как средство профилактики.

Их опыт и предложил использовать в Японии председатель Токийской медицинской ассоциации Харуо Одзаки. Его поддержали ещё несколько смелых врачей, а затем их примеру постепенно последовали и многие другие, думающие о людях, а не о заработках корпораций или вожделениях властей. В результате ситуация с COVID-19 по причине растущего использования "Ивермектина" стала стремительно улучшаться.

Жизнь в Токио бурлит, несмотря на пандемию. Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / globallookpress

Одзаки знал, что так будет, когда привёл в качестве примера ситуацию в Африке. Согласно озвученным им данным, в африканских странах, где применяли "Ивермектин", число случаев заражения на 100 000 человек составляет 134,4, а число смертей – 2,2. А там, где не применяют, соответственно 956,6 и 29,3 случая. Другой известный японский врач, доктор Казухиро Нагао, сообщил, что он использовал "Ивермектин" в качестве раннего лечения более 500 пациентов с COVID-19 с практически стопроцентным успехом.

Любопытно, что частичные клинические испытания "Ивермектина" как средства лечения ковида проводились и в Британии, но там их не дали довести до конца. В США созданный в прошлом году Альянс медиков по поиску эффективных методов борьбы с ковидом FLCCC (Front Line COVID-19 Critical Care Alliance) позитивно оценил данный препарат на основании опыта его применения в Латинской Америке и в Азии. Разумеется, полной клинической картины по препарату нет, но её нет на сегодня и по навязываемым людям вакцинам. Поэтому доктор Одзаки и заявил, что, хотя было бы "необходимо тщательно изучить клинические испытания, но похоже, что мы находимся на той стадии, когда это нормально, если пациент будет проинформирован, даст согласие и разрешение на использование" "Ивермектина".

Честные японские врачи вняли этому призыву, что быстро сказалось на результатах, мейнстримные СМИ – проигнорировали. Поэтому широкой общественности в мире о японском опыте неизвестно, как и об аналогичном опыте других страны. Его пытаются донести до масс лишь "крайне правые" деятели типа политического комментатора Хала Тернера, блестящего русского учёного-экономиста, публициста и писателя Валентина Катасонова и такие распространители "фейковой" и "псевдонаучной" информации, как сайты Natural News, LifeSite и т. д. Первому из них не откажешь в логике, которая вытекает из вышеизложенного:

Япония положила конец пандемии, вызванной вакцинами, легализовав "Ивермектин", в то время как контролируемые фармацевтическими компаниями СМИ притворяются, что спасением были маски и вакцины.

"Биг Фарма" паникует

К сожалению, уполномоченный глобалистами на цензуру в интернете и запугивание пользователей сайт Snopes.com (авангард "борьбы с фейками") назвал эту информацию "ложной". Но даже он, после необходимого вступления "некоторые интернет-деятели продолжают выдвигать необоснованные заявления о лечении и вакцинах от болезни, вызванной SARS-CoV-2", признаёт: "Ивермектин" "может быть эффективным" при лечении COVID-19, однако "как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), так и его Центр ветеринарной медицины публично выразили обеспокоенность по поводу людей, которые могут заниматься самолечением с "Ивермектином".

А чтобы такого желания не возникло, в другой публикации Snopes.com откровенно запугивает читателей тем, что этот препарат якобы приводит к мужскому бесплодию, хотя аналогичные подозрения противников вакцин спокойно объявляются "конспирологией". И, например, на BBC (рупор "Биг Фармы") вышло большое расследование о том, что ивермектин - "лже-панацея". Текст составлен очень профессионально: упор делается на то, что исследования препарата не были проведены по всем правилам (чего никто и не отрицает), а в конце, по завету Штирлица "запоминается последнее", приведена горькая история смерти "одной южноафриканской медсестры", которая лечилась ивермектином. Никакой статистики вреда от лекарства нет – только претензии к исследованиям.

Так теперь выглядит "доказательная журналистика".

Фото: Rodrigo Urzagasti / dpa / globallookpress

"Ивермектин", кстати, не единственное простое, дешёвое и доступное даже в африканской глуши средство, которым можно успешно лечить COVID-19, пока не разработана надёжная и вызывающая доверие вакцина. Помните, когда перед последними президентскими выборами в США Дональд Трамп подцепил ковид – его вылечил за пару дней американский врач Владимир Зеленко копеечным "коктейлем" на основе давно известных и дешёвых лекарств. Зеленко, например, предлагал в этой связи FDA провести клинические испытания гидроксихлорохина, но регулятор категорически отказал – с коронавирусом следует бороться только вакцинами и желательно американскими.

Что с того?

Таким образом, перед нами следующая картина. Однозначно действенного лечения коронавируса нет – это понимает любой честный эпидемиолог. Лечиться – пока нет ничего лучшего – можно старыми, простыми, дешёвыми и надёжными препаратами. Они есть, кое-где успешно используются, но на глобальном и часто на национальном уровнях их замалчивают и дискредитируют. Потому что занимаются другим – человечество "сажают на иглу" непроверенных и даже откровенно опасных вакцин типа AstraZeneca.

Всё очень просто. Если предположить, что можно взять и победить коронавиурс с помощью дешёвых лекарств, это станет настоящей катастрофой для всемогущей "Биг Фармы", которая уже распланировала сверхприбыли на годы вперёд. Если бы коронавируса не было, его надо было бы выдумать: индустрия масок, перчаток, четырёхкратного (две двухкомпонентные вакцины) прививания миллиардов людей ежегодно – это грандиозные деньги. И нет такого преступления, на который не пойдёт транснациональный капитал, чтобы приумножить этими деньгами собственное могущество.

Но не учитывать опыт Японии было бы преступно.

P.S. У всех лекарственных средств есть свои побочные эффекты и противопоказания, поэтому прежде чем начинать лечение, проконсультируйтесь с врачом.