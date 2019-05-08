Как взорвать страну паспортом и языком? • 85 • Аналитика



Вы когда-нибудь задумывались о том, что политика столиц, в том числе и на Украине, чем-то сравнима с большим камнем, брошенным в пруд? Ну или в иную жидкую или полужидкую субстанцию?





Согласно законам физики, волны от такого камня расходятся в разные стороны равномерно. Независимо от того, хотим мы этого или не хотим, вода это или что-то иное.



Таким булыжником сегодня стал закон о языке. Закон, направленный против украинцев, говорящих на своем языке. Да-да, именно так! Это закон, который работает против тех украинцев, которые говорят именно на украинском!







Просто тут надо включить голову и четко так все осмыслить, вдаваясь в подробности.



Давайте посмотрим на тех, для кого этот самый государственный язык в обычной жизни, в жизни в своем селе и своей области не нужен. Ещё во времена СССР в этих районах вполне успешно пользовали язык именно коренного населения этих регионов. Естественно, параллельно с украинским.



Такое вполне бытует и в России, стоит только забраться куда-то подальше от столиц республик и областных центров глубинки. И там можно услышать такое… И не понять.



Совершенно то же самое происходит и на Украине. Искусственно созданная федерация народов, многие из которых обладали своим языком. Между прочим, речь идет не только о русских, даже более того. Мы сейчас имеем в виду кого угодно, кроме нас.



Однако отвлечемся.



Ясно, что новоизбранный президент начнет свою работу с каких-то резких шагов. Не потому, что будет выполнять обещания своего киногероя. Просто потому, чтобы показать, кто в доме хозяин. Это понимают все. Особенно те, кто давно уже прижился в украинской политике. Депутаты, областные начальники вплоть до глав ОГА и начальников полиции областей.



Крысы бегут с корабля. Особенно с тонущего политического. И Украина совершенно не исключение, уже рванули. Сегодня мы знаем о бегстве трех глав ОГА из Львовской, Николаевской и Закарпатской областей. Бегут не выскочки последних месяцев. Бегут динозавры политики: Геннадий Москаль, Олег Синютка, Алексей Савченко. Да и сам Петр Порошенко, по слухам, собрался "погостить" на своей вилле в Испании.



Может, и не зря в Раде внесен вопрос о запрете выезда президенту… Любому.



Но это все в Киеве. Это в столице. Мы же посмотрим на "берег". На те окраины Украины, куда волны нового закона уже добрались. Посмотрим с целью в очередной раз указать на очевидные факты, которые никто уже не скрывает. И которые говорят о начале некроза Украины.





Конечно, учитывая, что для большинства наших читателей ближе восток Украины, хочется рассказать именно о Донбассе. Но начнем мы с совершенно противоположного края пруда. С запада Украины. С Закарпатья, Галиции и Буковины. С областей, где наличие венгерского или румынского паспорта скорее норма, чем какое-то там нарушение законодательства. С региона, где никто даже не думает снимать с сельских, городских или областных администраций венгерские или румынские флаги.



Конечно, найдутся читатели, которые выразят сомнение в том, что Закарпатье, Галиция и Буковина — взрывоопасные регионы. Столько лет молчали, а сейчас, когда Порошенко уходит, вдруг начнут требовать какие-то права для своего языка. Какой-то собственной безопасности.



Именно так и обстоят дела. Вообще, здесь хотелось бы напомнить старую поговорку насчет тихого омута. Омут давно, кстати, уже не тихий, в нем сидят те еще сомы типа Яроша в Мукачеве и тягнибоковских «свободовцев» по всей Галичине.



Новый закон, который в Киеве воспринимается как закон против русского языка, бьет и по румынскому и венгерскому языкам. И это в Закарпатье понимают прекрасно. Как и то, что новый закон о языке причисляет венгров Закарпатья, да и румын Буковины к унтерменшам. Но об этом ниже.



Добавьте позицию Зеленского по этому вопросу. Точнее, отсутствие позиции. Ничего не значащие слова о продуманности закона и возможных поправках серьезно воспринимать не приходится. Вот вам и основание для роста напряженности. Роста сепаратистских настроений.



Вполне закономерно узнать мнение депутатов Рады и руководителей венгерской и румынской диаспор по языковому вопросу. Это тоже показатель мнения народа. Закарпатье и Буковина всегда стояли и стоят горой за своих. Итак, ни братья Балоги, ни Ласло Брензович, президент Закарпатской венгерской ассоциации, ни Григорий Тимиш, представитель румынской диаспоры Буковины, закон не поддержали!



Хотя, стоит сказать, никто у них особо и не спрашивал.



Немногие об этом знают, но запад Украины — уже давно место, где сталкиваются интересы украинских националистов и венгров, к примеру. И там ни для кого не является секретом развлечение типа «сходить на штунд». Это когда патрионаци выдвигаются к окончанию службы в места собраний верующих и лупят всех подряд. Особенно в тренде «штунды» в отношении протестантов. Которых среди венгров достаточно много.



О таких фактах в прессе обычно не сообщается. Местечковые разборки, не более того. Однако, как рассказал нам источник в этой среде, многие протестанты предпочитают на службу ездить в города поспокойнее, типа Хмельницкого. Где и потише, и попроще.



Вот такой расклад был до узаконивания «унтерменшей». А что будет сейчас? А сейчас «уберменши» вздыхают полной грудью. Как будут теперь поступать «сверхчеловеки» в отношении «недочеловеков» — вопрос, не требующий длительного осмысления.



Можно было бы предположить, что недовольство украинских венгров и румын подавят точно так же, как пытаются подавить Донбасс. А вот и нет. Здесь есть один маленький нюанс, который напрочь бьет по всем желаниям украинских нацистов.



Вообще, ситуация получается бредовая даже для привыкшей ко всему Украине. Во-первых, под раздачу внезапно попадают этнические европейцы, не владеющие украинским языком на уровне государственного. Забавно, правда?



Фактически вся эта дурь трансформируется в то, что украинские власти ущемляют права тех, в компании кого они собираются жить и пановать. То есть европейцев.



Между тем Венгрия и Румыния вкладывают в развитие регионов компактного проживания диаспор внушительные средства. В качестве именно развития и помощи своим соотечественникам.



Фактически дороги, школы, больницы и прочие элементы социальной структуры Закарпатья созданы при участии венгерского капитала или венгерского государства. Некоторые районы Черновицкой области содержит Румыния. Не зря там венгерский и румынский языки имеют статус регионального государственного.



Региональный государственный – это когда в селе 99% венгров или румын. И им украинский язык не особо-то и нужен в ежедневной жизни. И родня у них живет не на востоке, а на западе. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.



Как была перекроена карта Европы после двух мировых войн и одного развала СССР, рассказывать не будем. Но факт в том, что довольно большое количество европейцев стало жить в Украине. И никого особо в те годы не волновало, что отродясь на этих землях Украины не было.



Между тем цифры украинской переписи – очень упрямая штука. Они великолепно иллюстрируют положение вещей в плане нацменьшинств.



Молдаване (третье место по количеству) — 258,6 тысячи. В основном проживают в двух юго-западных регионах, приграничных с Молдавией (и, фактически, Приднестровьем), и Румынией: в Одесской (123,8 тыс.) и Черновицкой областях (67,2 тыс.). Большая диаспора имеется в Николаевской области (13,2 тыс.). Безъядерный мир может испугать



Болгары (пятое место) – 204,6 тысячи. В основном проживают в Одесской области (150,7 тыс.). Большие диаспоры имеются также в Запорожской области (20,8 тыс.), Николаевской области (5,6 тыс.).



Венгры (шестое место) – 156,6 тысячи человек. Населяют упомянутую Закарпатскую область (151,5 тыс. — 96,7 %), причём почти 85% проживает на территории так называемого «венгерского компакта». Это Береговский, Виноградовский, Мукачевский и Ужгородский районы Закарпатской области.



Румыны (седьмое место) – 151 тысяча человек. Расселены в двух приграничных с Румынией регионах: в Черновицкой (114,6 тыс.) и Закарпатской областях (32,2 тыс.).



Понятно, да? Регионы весьма компактного проживания. Содержащиеся в том числе и на деньги европейских соотечественников.



А за свои деньги страны ЕС с Украины спросят. И за безопасность в случае чего — тоже. То, что с помпой внесли в конституцию, теперь для Украины стало очередной зрадой. Венгрия и Румыния будут всячески препятствовать продвижению любых украинских инициатив. Практически закрывая любые попытки продвижения страны в эти организации.



По крайней мере, посол Венгрии, вручая ноту в Киеве, об этом намекнул вполне себе прозрачно. Не надо было быть дипломатом, чтобы ухватить суть посыла посла.



А что же дальше? В какую сторону пойдет Закарпатье и Буковина? Ответ на поверхности. Автономия! Пока в составе Украины, но широкая автономия. То есть та самая федерализация, о которой все на Украине давно говорят.



Дальше совсем просто. И опять ничего нового. Крымский вариант.



Референдум и выход из состава Украины территории, населенной в основном венграми или румынами с присоединением к Венгрии или Румынии. Исход этого референдума можно предсказать не сходя с дивана. Или жить изгоями в самой нищей стране Европы, или перейти всем районом или областью в страну ЕС и стать полноправным европейцем.



И, кстати, с гарантией того, что не получишь ни по лицу, ни по языку от какого-то отморозка с татуировкой на черепе.



Заманчиво? Вот и мы о том же.



Сегодня на западе Украины идет борьба не за политическую власть. Даже не за экономическую. Сегодня актуальна другая борьба. Сегодня страны дерутся за людские ресурсы. В том числе и Россия подключилась.



Паспорта в приграничных районах Украины раздают все. Даже в Одессе сегодня проще встретить румына по паспорту, чем украинца. Точнее, так, украинцы остаются, но ровно до границы. Там превращаются в румын. Закарпатье — венгры, Львов — поляки, Буковина — румыны. Теперь Донбасс и весь восток и юг Украины вполне смогут оказаться русскими.



Решение об упрощенном порядке выдачи паспортов России гражданам ЛДНР и Украины вообще, кроме всего того, о чем говорят и пишут СМИ, показывает изменение политики России в отношениях с соседней страной. Равно как и желание попробовать мирным путем отгрызть кусок украинской территории. На законных основаниях.



Кто-то думает, что Венгрия, Румыния, Польша откажутся? Да там давка будет в воротах, когда делить рванут!



Некроз Украины как государства не закончится уходом восточных областей и Закарпатья с Буковиной. Мы так тихонечко умолчали о Галиции.



Как ни странно, но Польша, возможно, даже не примет участия в растаскивании украинских земель. Сами придут.



Тут все просто: на бывших польских землях, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях, будет создано другое государство.



В Киеве прекрасно знают, что Галичина "садится на чемоданы" каждый раз, когда Украина даже только намекает на возможное сближение с Россией. Вспомним 2003 год, канун оранжевой революции, 43% галичан за независимую страну. Потом январь 2014 года. Призывы о независимости в связи с незавершенностью майдана.



Галичина на самом деле – этот тот пиропатрон, который может послужить детонатором для всей Украины. Даже два патрона. И хочется, и колется, и Россия не велит



И первый – это даже не «Свобода», которая спит и видит Галичину отдельной федеративной республикой. Причем Тягнибок, который положил на это дело половину своей жизни, твердо уверен, что дело выгорит, и они вполне справятся.



На крайний случай – войну Польше объявят.



Но на территории Галиции есть еще одна сила, которую оценивают даже выше, чем «свободовских». Это реальные «галичане». Потомки тех самых служак из дивизии СС «Галичина». Старательно облизываемые в том числе и «свободовцами», потомки эсэсовцев тоже мечтают о своей Галичине, как и в 1943 году.



Это действительно так. Галичина в лице "Свободы" Тягнибока и внуков фашистских недобитков, которых "кровавый Сталин" почему-то простил и отпустил домой, и которые возвратились после 1991 года обратно в Украину за почетом и уважением, спят и видят собственное государство. Этакое нацлежбище в составе трех областей. И как только процесс распада начнется, националисты Галичины сделают все, чтобы свою идею реализовать.



В целом же сегодня отчетливо видно, что распад Украины неизбежен.



Осколки народов, некогда собранные большевиками в единую страну, так и не стали народом Украины.



Потому вполне возможно, что Зеленский станет новым Горбачевым. Последний президент страны, которой больше нет. Да, он сказал уже, что у России и Украины нет ничего общего, кроме границы.



Дай бог, чтобы к концу его правления хотя бы граница осталась… Сколько раз с момента начала украинского майдана мы обсуждали варианты развития событий на Украине? Сколько раз указывали на то, что политика властей Украины направлена прежде всего против украинского народа, против Украины как государства? Сколько раз наши оппоненты доказывали нам, что все проблемы этой территории — всего лишь в кознях Кремля? Забудет Россия об Украине — и там сразу построят рай на земле.Вы когда-нибудь задумывались о том, что политика столиц, в том числе и на Украине, чем-то сравнима с большим камнем, брошенным в пруд? Ну или в иную жидкую или полужидкую субстанцию?Согласно законам физики, волны от такого камня расходятся в разные стороны равномерно. Независимо от того, хотим мы этого или не хотим, вода это или что-то иное.Таким булыжником сегодня стал закон о языке. Закон, направленный против украинцев, говорящих на своем языке. Да-да, именно так! Это закон, который работает против тех украинцев, которые говорят именно на украинском!Просто тут надо включить голову и четко так все осмыслить, вдаваясь в подробности.Давайте посмотрим на тех, для кого этот самый государственный язык в обычной жизни, в жизни в своем селе и своей области не нужен. Ещё во времена СССР в этих районах вполне успешно пользовали язык именно коренного населения этих регионов. Естественно, параллельно с украинским.Такое вполне бытует и в России, стоит только забраться куда-то подальше от столиц республик и областных центров глубинки. И там можно услышать такое… И не понять.Совершенно то же самое происходит и на Украине. Искусственно созданная федерация народов, многие из которых обладали своим языком. Между прочим, речь идет не только о русских, даже более того. Мы сейчас имеем в виду кого угодно, кроме нас.Однако отвлечемся.Ясно, что новоизбранный президент начнет свою работу с каких-то резких шагов. Не потому, что будет выполнять обещания своего киногероя. Просто потому, чтобы показать, кто в доме хозяин. Это понимают все. Особенно те, кто давно уже прижился в украинской политике. Депутаты, областные начальники вплоть до глав ОГА и начальников полиции областей.Крысы бегут с корабля. Особенно с тонущего политического. И Украина совершенно не исключение, уже рванули. Сегодня мы знаем о бегстве трех глав ОГА из Львовской, Николаевской и Закарпатской областей. Бегут не выскочки последних месяцев. Бегут динозавры политики: Геннадий Москаль, Олег Синютка, Алексей Савченко. Да и сам Петр Порошенко, по слухам, собрался "погостить" на своей вилле в Испании.Может, и не зря в Раде внесен вопрос о запрете выезда президенту… Любому.Но это все в Киеве. Это в столице. Мы же посмотрим на "берег". На те окраины Украины, куда волны нового закона уже добрались. Посмотрим с целью в очередной раз указать на очевидные факты, которые никто уже не скрывает. И которые говорят о начале некроза Украины.Конечно, учитывая, что для большинства наших читателей ближе восток Украины, хочется рассказать именно о Донбассе. Но начнем мы с совершенно противоположного края пруда. С запада Украины. С Закарпатья, Галиции и Буковины. С областей, где наличие венгерского или румынского паспорта скорее норма, чем какое-то там нарушение законодательства. С региона, где никто даже не думает снимать с сельских, городских или областных администраций венгерские или румынские флаги.Конечно, найдутся читатели, которые выразят сомнение в том, что Закарпатье, Галиция и Буковина — взрывоопасные регионы. Столько лет молчали, а сейчас, когда Порошенко уходит, вдруг начнут требовать какие-то права для своего языка. Какой-то собственной безопасности.Именно так и обстоят дела. Вообще, здесь хотелось бы напомнить старую поговорку насчет тихого омута. Омут давно, кстати, уже не тихий, в нем сидят те еще сомы типа Яроша в Мукачеве и тягнибоковских «свободовцев» по всей Галичине.Новый закон, который в Киеве воспринимается как закон против русского языка, бьет и по румынскому и венгерскому языкам. И это в Закарпатье понимают прекрасно. Как и то, что новый закон о языке причисляет венгров Закарпатья, да и румын Буковины к унтерменшам. Но об этом ниже.Добавьте позицию Зеленского по этому вопросу. Точнее, отсутствие позиции. Ничего не значащие слова о продуманности закона и возможных поправках серьезно воспринимать не приходится. Вот вам и основание для роста напряженности. Роста сепаратистских настроений.Вполне закономерно узнать мнение депутатов Рады и руководителей венгерской и румынской диаспор по языковому вопросу. Это тоже показатель мнения народа. Закарпатье и Буковина всегда стояли и стоят горой за своих. Итак, ни братья Балоги, ни Ласло Брензович, президент Закарпатской венгерской ассоциации, ни Григорий Тимиш, представитель румынской диаспоры Буковины, закон не поддержали!Хотя, стоит сказать, никто у них особо и не спрашивал.Немногие об этом знают, но запад Украины — уже давно место, где сталкиваются интересы украинских националистов и венгров, к примеру. И там ни для кого не является секретом развлечение типа «сходить на штунд». Это когда патрионаци выдвигаются к окончанию службы в места собраний верующих и лупят всех подряд. Особенно в тренде «штунды» в отношении протестантов. Которых среди венгров достаточно много.О таких фактах в прессе обычно не сообщается. Местечковые разборки, не более того. Однако, как рассказал нам источник в этой среде, многие протестанты предпочитают на службу ездить в города поспокойнее, типа Хмельницкого. Где и потише, и попроще.Вот такой расклад был до узаконивания «унтерменшей». А что будет сейчас? А сейчас «уберменши» вздыхают полной грудью. Как будут теперь поступать «сверхчеловеки» в отношении «недочеловеков» — вопрос, не требующий длительного осмысления.Можно было бы предположить, что недовольство украинских венгров и румын подавят точно так же, как пытаются подавить Донбасс. А вот и нет. Здесь есть один маленький нюанс, который напрочь бьет по всем желаниям украинских нацистов.Вообще, ситуация получается бредовая даже для привыкшей ко всему Украине. Во-первых, под раздачу внезапно попадают этнические европейцы, не владеющие украинским языком на уровне государственного. Забавно, правда?Фактически вся эта дурь трансформируется в то, что украинские власти ущемляют права тех, в компании кого они собираются жить и пановать. То есть европейцев.Между тем Венгрия и Румыния вкладывают в развитие регионов компактного проживания диаспор внушительные средства. В качестве именно развития и помощи своим соотечественникам.Фактически дороги, школы, больницы и прочие элементы социальной структуры Закарпатья созданы при участии венгерского капитала или венгерского государства. Некоторые районы Черновицкой области содержит Румыния. Не зря там венгерский и румынский языки имеют статус регионального государственного.Региональный государственный – это когда в селе 99% венгров или румын. И им украинский язык не особо-то и нужен в ежедневной жизни. И родня у них живет не на востоке, а на западе. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.Как была перекроена карта Европы после двух мировых войн и одного развала СССР, рассказывать не будем. Но факт в том, что довольно большое количество европейцев стало жить в Украине. И никого особо в те годы не волновало, что отродясь на этих землях Украины не было.Между тем цифры украинской переписи – очень упрямая штука. Они великолепно иллюстрируют положение вещей в плане нацменьшинств.Молдаване (третье место по количеству) — 258,6 тысячи. В основном проживают в двух юго-западных регионах, приграничных с Молдавией (и, фактически, Приднестровьем), и Румынией: в Одесской (123,8 тыс.) и Черновицкой областях (67,2 тыс.). Большая диаспора имеется в Николаевской области (13,2 тыс.).Болгары (пятое место) – 204,6 тысячи. В основном проживают в Одесской области (150,7 тыс.). Большие диаспоры имеются также в Запорожской области (20,8 тыс.), Николаевской области (5,6 тыс.).Венгры (шестое место) – 156,6 тысячи человек. Населяют упомянутую Закарпатскую область (151,5 тыс. — 96,7 %), причём почти 85% проживает на территории так называемого «венгерского компакта». Это Береговский, Виноградовский, Мукачевский и Ужгородский районы Закарпатской области.Румыны (седьмое место) – 151 тысяча человек. Расселены в двух приграничных с Румынией регионах: в Черновицкой (114,6 тыс.) и Закарпатской областях (32,2 тыс.).Понятно, да? Регионы весьма компактного проживания. Содержащиеся в том числе и на деньги европейских соотечественников.А за свои деньги страны ЕС с Украины спросят. И за безопасность в случае чего — тоже. То, что с помпой внесли в конституцию, теперь для Украины стало очередной зрадой. Венгрия и Румыния будут всячески препятствовать продвижению любых украинских инициатив. Практически закрывая любые попытки продвижения страны в эти организации.По крайней мере, посол Венгрии, вручая ноту в Киеве, об этом намекнул вполне себе прозрачно. Не надо было быть дипломатом, чтобы ухватить суть посыла посла.А что же дальше? В какую сторону пойдет Закарпатье и Буковина? Ответ на поверхности. Автономия! Пока в составе Украины, но широкая автономия. То есть та самая федерализация, о которой все на Украине давно говорят.Дальше совсем просто. И опять ничего нового. Крымский вариант.Референдум и выход из состава Украины территории, населенной в основном венграми или румынами с присоединением к Венгрии или Румынии. Исход этого референдума можно предсказать не сходя с дивана. Или жить изгоями в самой нищей стране Европы, или перейти всем районом или областью в страну ЕС и стать полноправным европейцем.И, кстати, с гарантией того, что не получишь ни по лицу, ни по языку от какого-то отморозка с татуировкой на черепе.Заманчиво? Вот и мы о том же.Сегодня на западе Украины идет борьба не за политическую власть. Даже не за экономическую. Сегодня актуальна другая борьба. Сегодня страны дерутся за людские ресурсы. В том числе и Россия подключилась.Паспорта в приграничных районах Украины раздают все. Даже в Одессе сегодня проще встретить румына по паспорту, чем украинца. Точнее, так, украинцы остаются, но ровно до границы. Там превращаются в румын. Закарпатье — венгры, Львов — поляки, Буковина — румыны. Теперь Донбасс и весь восток и юг Украины вполне смогут оказаться русскими.Решение об упрощенном порядке выдачи паспортов России гражданам ЛДНР и Украины вообще, кроме всего того, о чем говорят и пишут СМИ, показывает изменение политики России в отношениях с соседней страной. Равно как и желание попробовать мирным путем отгрызть кусок украинской территории. На законных основаниях.Кто-то думает, что Венгрия, Румыния, Польша откажутся? Да там давка будет в воротах, когда делить рванут!Некроз Украины как государства не закончится уходом восточных областей и Закарпатья с Буковиной. Мы так тихонечко умолчали о Галиции.Как ни странно, но Польша, возможно, даже не примет участия в растаскивании украинских земель. Сами придут.Тут все просто: на бывших польских землях, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях, будет создано другое государство.В Киеве прекрасно знают, что Галичина "садится на чемоданы" каждый раз, когда Украина даже только намекает на возможное сближение с Россией. Вспомним 2003 год, канун оранжевой революции, 43% галичан за независимую страну. Потом январь 2014 года. Призывы о независимости в связи с незавершенностью майдана.Галичина на самом деле – этот тот пиропатрон, который может послужить детонатором для всей Украины. Даже два патрона.И первый – это даже не «Свобода», которая спит и видит Галичину отдельной федеративной республикой. Причем Тягнибок, который положил на это дело половину своей жизни, твердо уверен, что дело выгорит, и они вполне справятся.На крайний случай – войну Польше объявят.Но на территории Галиции есть еще одна сила, которую оценивают даже выше, чем «свободовских». Это реальные «галичане». Потомки тех самых служак из дивизии СС «Галичина». Старательно облизываемые в том числе и «свободовцами», потомки эсэсовцев тоже мечтают о своей Галичине, как и в 1943 году.Это действительно так. Галичина в лице "Свободы" Тягнибока и внуков фашистских недобитков, которых "кровавый Сталин" почему-то простил и отпустил домой, и которые возвратились после 1991 года обратно в Украину за почетом и уважением, спят и видят собственное государство. Этакое нацлежбище в составе трех областей. И как только процесс распада начнется, националисты Галичины сделают все, чтобы свою идею реализовать.В целом же сегодня отчетливо видно, что распад Украины неизбежен.Осколки народов, некогда собранные большевиками в единую страну, так и не стали народом Украины.Потому вполне возможно, что Зеленский станет новым Горбачевым. Последний президент страны, которой больше нет. Да, он сказал уже, что у России и Украины нет ничего общего, кроме границы.Дай бог, чтобы к концу его правления хотя бы граница осталась… Роман Скоморохов, Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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