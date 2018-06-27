Как вызвать у народа ненависть: правильный подход • 171 • Аналитика



Вопросы к существующей власти, которая просто бесится с жиру от безнаказанности и полного отсутствия хоть какой-то конкуренции. Именно так считает один известный сетевой аноним (ссылка), укрытый за маской.



Вот только задать эти вопросы будет очень сложно. Почему, объясню чуть позже.









Пока же можно преспокойненько выпускать пар, подмахивая электронные и не очень петиции. Приятное дело, и вроде гражданская совесть чиста, типа не остался равнодушным, и читать это никто (если верить Пескову) никто даже не планирует.



Плевать все в Кремле хотели на дизлайки. Дела поважнее есть.



Главное сегодня – это просто убедить абсолютно разучившееся думать и анализировать большинство россиян, что есть места/страны, где все еще хуже. Украина, теперь вот Китай придумали.



Брилев на днях уверял, что там пенсий нет, и ничего, живут.



Ложь первоканальная, конечно. Есть пенсии в Китае. С 1947 года. И возраст – 60 лет. Может быть, ниже у некоторых категорий. Главное – есть.



Черт возьми, а почему, мы, граждане одной из самых богатых ресурсами стран, обязаны смотреть на «где хуже»? Не потому ли, что количество стремительно богатеющих «вписавшихся в рынок», а точнее, в существующую власть, не так много по сравнению со стремительно беднеющими?



«А то будет, как в Украине!» Да хоть как в Сомали. Лучше вряд ли будет с такими раскладами.



Уже почему-то не страшно. Наверное, потому, что в Украине не так все, как пытаются показать СМИ в зомбоящике.



Я бы не хотел жить, как на Донбассе, если уж так сравнивать. А в Украине терпимо, да и что говорить, если мы их стремительно догоняем в плане нищебродства? И скоро догоним.



Забавно, у них клятый МВФ заставляет пенсионный возраст увеличивать в обмен на подачки кредитные. А у нас? А у нас правительство любимого Путина. И не надо начинать визжать, что он тут не при делах. Это я говорю для тех, кто на прошлой серии не выорался.



Премьер Медведев назначен Путиным. Не МВФ, не Госдепом, не ЦРУ. Путиным. Владимиром Владимировичем. Который, не краснея абсолютно, утверждал его перед Госдумой. А та, естественно, утвердила. Ничуть не порозовев.



И теперь, согласно словам того же Пескова, Владимир Владимирович просто молча наблюдает, что вытворяет его банда грабителей в правительстве. Видимо, по кайфу зрелище.



Вот, дорогие сограждане, можно сказать, дошли. Нет, не до ручки. По примеру Украины это будет лет через 6-7. Но сегодня полный тоталитаризм в системе управления страной, когда одна и та же банда держит в руках законодательную и исполнительную власть, средства производства и контролирует ресурсную базу. Это намек на то, что, конечно, скоро все будет просто прекрасно.



Мы будем жить долго, счастливо и умрем молодыми.



Ну, так мне рассказала с экрана ТВ Скворцова, чудо-леди Минздрава. Оказывается, только с 55 лет жизнь плодотворная начинается…



Глядя на то, сколько разных умников вылезло с доказательной базой и страшными сказками «а то будет как на Украине», просто удивляюсь, что пока все это мракобесие прокатывает. Набиуллина, Киселева (жена великого из телевизора), Познер, Боярский, Голикова, Матвиенко...



Все работяги с детских лет. Зверева и Моисеева не хватает до кучи.



Да давайте уже как на Украине! Сколько можно сказочки-пугалочки рассказывать? Давайте уже, запретите любые формы протеста, давайте Росгвардию и полицию на тех, кто против!



Кстати, о полиции и Росгвардии.



А ведь будут бить протестующих с огоньком и удовольствием.



И не потому, что там после так обзываемой реформы каждый второй — не изуродованный интеллектом гоблин. Нет. Потому, что им, гоблинам, будет некуда деваться. Бензин и Минфин: кто кого?



Если гоблины будут колотить дубинками, поливать слезогонкой, подвешивать на ломы и прочие удовольствия по списку с огоньком и радостью, они на пенсию уйдут… правильно, в 45! Об этом у Соловьева вещала говорящая голова на шоу.



В 45! А если гоблин не захочет отходить дубинкой соседа, то его выпрут. А вот как он будет работу искать в неполные 45, умея только людей калечить – вот вопрос… Там даже в охрану супермаркета будет очередь — как за водкой при Горбачеве!



Так что ожидаю не просто жестоких разгонов акций протеста, о которых уже говорят. Жесточайших!



Полиция и Росгвардия будут защищать свои привилегии. Ну и тех, кто ими одарит с барского плеча.



А вообще, ради чего все?



В интервью каналу «Россия 24» господин Кудрин сдуру озвучил данные. Нет, я даже не ожидал, что Кудрин настолько того… разоткровенничается.



Полная версия гуляет по Интернету, равно как и изрядно порезанная телевизионщиками. Нет, ну действительно, нашел где правду говорить…



Так вот, господин Кудрин озвучил данные.



100 миллиардов рублей в год. По первому времени. Ровно столько получит в свое распоряжение правительство на пенсионном ограблении россиян.



Это много? Вроде бы нет.



Военный госзаказ на 2018 год – 1 500 млрд. руб.

Пляски с мячиком – 680 млрд. руб.

Крымский мост – 280 млрд. руб.



Ну не бог весть какие деньги, правда? Мост нужен, авианосцы нужны, база на Луне нужна, озеленить Луну, опять же, надо…



Да и мундиальная инфраструктура кому-то, наверное, сгодится. Особенно в Саранске и Калининграде. Это ж центры футбола в России, там команды Суперлиги играют…



Ну, по крайней мере, на что-то сгодится. На стадионах пенсионеры будут, как в Китае, у-шу заниматься.



Но ведь господин Кудрин еще три показателя озвучил.



Первый – это сколько украли из бюджета. 1 800 млрд. рубликов. И сколько вернули. 18,5 млрд руб.



И самое главное: сколько денег начнет приносить реформа через несколько лет. И вот там речь идет о сумме в 1 000 млрд. рублей. То есть о триллионе. Носари Российской империи



Забавно получается. Умирая на рабочих местах, россияне просто будут компенсировать то, что крадут чиновники. А так как следствие, суды и проч. не в состоянии пресечь преступную деятельность, то вообще выходит картина маслом.



Чиновник ворует из бюджета. Делится с полицейским, следователем и судьей, чтобы не сесть. Затем еще с депутатом, который проталкивает закон, подобный пенсионной реформе, дабы компенсировать украденное.



Красивая схема. Аккурат для страны — средоточия света и счастья.



И ведь логика-то есть, как ни крути. Я не берусь даже предсказать, что пообещали Матвиенко, что она в такие крики сорвалась. «Завтра может быть поздно!! Реформа должна быть!!»



На пенсию в 70 пригрозили отправить, что ли? Так она все равно тяжелее бокала, простите, не поднимала, чего беспокоиться?



И так уже понятно, что в приоритете у властей. Геополитические интересы нефтегазопродающих компаний, военный сектор, который надо развивать для того, чтобы можно было защитить интересы «Газпрома» и «Роснефти» где-нибудь, где власть захватили террористы, международные игрища для удовлетворения своих «хочу» типа олимпиад и чемпионатов…



И понятно, кто будет оплачивать банкет.



Многие скажут: да чего разнылся? В 90-е у нас такие деньги в кредитах до границы не доходили!



Так-то да. Было дело. Действительно, подумаешь, какие-то там 100 поганых миллиардиков… Да еще подорожавшее все, да еще 2 малюсеньких процентика к НДС…



Курочка по зернышку клюет и вон какая вырастает…



На самом деле это начало. Начало сбора плодов выстраиваемой иерархии еще с 1991 года.



Многие сегодня задумались над тем, что, если не позволять ТАК воровать чиновникам и прочим (у кого есть возможность это делать), то и не придется повышать НДС и пенсионный ценз?



Если не давать возможности реальным хозяевам этой страны захлебываться в деньгах, то не придется ужиматься в условиях начавшегося очередного витка инфляции и обнищания. ФСБ под водой. Русские «волчьи стаи» атакуют американские кабели



Если 1 июля народ действительно начнет выходить на улицы и площади, несмотря на му… И если действительно начнет думать головой и перестанет верить сказочкам из зомбоящика…



Тогда действительно этих нищих либералов, не умеющих по-настоящему работать, не желающих сдохнуть на рабочем месте, не вписавшихся в рынок и бизнес, придется, конечно, воспитывать полиции и Росгвардии.



Как я понимаю, мы становимся свидетелями эпохального события. Начала падения (и без того «слегка» приукрашенного ВЦИОМом) рейтинга Путина.



Что же, 1 июля посмотрим в глаза либералам, желающим продать всю страну (ну, или еще какие там ярлыки им прицепят наиболее оголтелые).



Вспомнилось тут… Чем пахнут подлые реформы и обманутые ожидания народа. Они пахнут жженой резиной и выстрелами в спину.



Увы, проверено.



Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич, вы движетесь в верном направлении. Ну так, как это, собственно, и происходит. Мундиаль завершится, естественно, мы будем несколько чужие на этом празднике жизни, а вопросы останутся.Вопросы к существующей власти, которая просто бесится с жиру от безнаказанности и полного отсутствия хоть какой-то конкуренции. Именно так считает один известный сетевой аноним (ссылка), укрытый за маской.Вот только задать эти вопросы будет очень сложно. Почему, объясню чуть позже.Пока же можно преспокойненько выпускать пар, подмахивая электронные и не очень петиции. Приятное дело, и вроде гражданская совесть чиста, типа не остался равнодушным, и читать это никто (если верить Пескову) никто даже не планирует.Плевать все в Кремле хотели на дизлайки. Дела поважнее есть.Главное сегодня – это просто убедить абсолютно разучившееся думать и анализировать большинство россиян, что есть места/страны, где все еще хуже. Украина, теперь вот Китай придумали.Брилев на днях уверял, что там пенсий нет, и ничего, живут.Ложь первоканальная, конечно. Есть пенсии в Китае. С 1947 года. И возраст – 60 лет. Может быть, ниже у некоторых категорий. Главное – есть.Черт возьми, а почему, мы, граждане одной из самых богатых ресурсами стран, обязаны смотреть на «где хуже»? Не потому ли, что количество стремительно богатеющих «вписавшихся в рынок», а точнее, в существующую власть, не так много по сравнению со стремительно беднеющими?«А то будет, как в Украине!» Да хоть как в Сомали. Лучше вряд ли будет с такими раскладами.Уже почему-то не страшно. Наверное, потому, что в Украине не так все, как пытаются показать СМИ в зомбоящике.Я бы не хотел жить, как на Донбассе, если уж так сравнивать. А в Украине терпимо, да и что говорить, если мы их стремительно догоняем в плане нищебродства? И скоро догоним.Забавно, у них клятый МВФ заставляет пенсионный возраст увеличивать в обмен на подачки кредитные. А у нас? А у нас правительство любимого Путина. И не надо начинать визжать, что он тут не при делах. Это я говорю для тех, кто на прошлой серии не выорался.Премьер Медведев назначен Путиным. Не МВФ, не Госдепом, не ЦРУ.Владимиром Владимировичем. Который, не краснея абсолютно, утверждал его перед Госдумой. А та, естественно, утвердила. Ничуть не порозовев.И теперь, согласно словам того же Пескова, Владимир Владимирович просто молча наблюдает, что вытворяет его банда грабителей в правительстве. Видимо, по кайфу зрелище.Вот, дорогие сограждане, можно сказать, дошли. Нет, не до ручки. По примеру Украины это будет лет через 6-7. Но сегодня полный тоталитаризм в системе управления страной, когда одна и та же банда держит в руках законодательную и исполнительную власть, средства производства и контролирует ресурсную базу. Это намек на то, что, конечно, скоро все будет просто прекрасно.Мы будем жить долго, счастливо и умрем молодыми.Ну, так мне рассказала с экрана ТВ Скворцова, чудо-леди Минздрава. Оказывается, только с 55 лет жизнь плодотворная начинается…Глядя на то, сколько разных умников вылезло с доказательной базой и страшными сказками «а то будет как на Украине», просто удивляюсь, что пока все это мракобесие прокатывает. Набиуллина, Киселева (жена великого из телевизора), Познер, Боярский, Голикова, Матвиенко...Все работяги с детских лет. Зверева и Моисеева не хватает до кучи.Да давайте уже как на Украине! Сколько можно сказочки-пугалочки рассказывать? Давайте уже, запретите любые формы протеста, давайте Росгвардию и полицию на тех, кто против!Кстати, о полиции и Росгвардии.А ведь будут бить протестующих с огоньком и удовольствием.И не потому, что там после так обзываемой реформы каждый второй — не изуродованный интеллектом гоблин. Нет. Потому, что им, гоблинам, будет некуда деваться.Если гоблины будут колотить дубинками, поливать слезогонкой, подвешивать на ломы и прочие удовольствия по списку с огоньком и радостью, они на пенсию уйдут… правильно, в 45! Об этом у Соловьева вещала говорящая голова на шоу.В 45! А если гоблин не захочет отходить дубинкой соседа, то его выпрут. А вот как он будет работу искать в неполные 45, умея только людей калечить – вот вопрос… Там даже в охрану супермаркета будет очередь — как за водкой при Горбачеве!Так что ожидаю не просто жестоких разгонов акций протеста, о которых уже говорят. Жесточайших!Полиция и Росгвардия будут защищать свои привилегии. Ну и тех, кто ими одарит с барского плеча.А вообще, ради чего все?В интервью каналу «Россия 24» господин Кудрин сдуру озвучил данные. Нет, я даже не ожидал, что Кудрин настолько того… разоткровенничается.Полная версия гуляет по Интернету, равно как и изрядно порезанная телевизионщиками. Нет, ну действительно, нашел где правду говорить…Так вот, господин Кудрин озвучил данные.100 миллиардов рублей в год. По первому времени. Ровно столько получит в свое распоряжение правительство на пенсионном ограблении россиян.Это много? Вроде бы нет.Военный госзаказ на 2018 год – 1 500 млрд. руб.Пляски с мячиком – 680 млрд. руб.Крымский мост – 280 млрд. руб.Ну не бог весть какие деньги, правда? Мост нужен, авианосцы нужны, база на Луне нужна, озеленить Луну, опять же, надо…Да и мундиальная инфраструктура кому-то, наверное, сгодится. Особенно в Саранске и Калининграде. Это ж центры футбола в России, там команды Суперлиги играют…Ну, по крайней мере, на что-то сгодится. На стадионах пенсионеры будут, как в Китае, у-шу заниматься.Но ведь господин Кудрин еще три показателя озвучил.Первый – это сколько украли из бюджета. 1 800 млрд. рубликов. И сколько вернули. 18,5 млрд руб.И самое главное: сколько денег начнет приносить реформа через несколько лет. И вот там речь идет о сумме в 1 000 млрд. рублей. То есть о триллионе.Забавно получается. Умирая на рабочих местах, россияне просто будут компенсировать то, что крадут чиновники. А так как следствие, суды и проч. не в состоянии пресечь преступную деятельность, то вообще выходит картина маслом.Чиновник ворует из бюджета. Делится с полицейским, следователем и судьей, чтобы не сесть. Затем еще с депутатом, который проталкивает закон, подобный пенсионной реформе, дабы компенсировать украденное.Красивая схема. Аккурат для страны — средоточия света и счастья.И ведь логика-то есть, как ни крути. Я не берусь даже предсказать, что пообещали Матвиенко, что она в такие крики сорвалась. «Завтра может быть поздно!! Реформа должна быть!!»На пенсию в 70 пригрозили отправить, что ли? Так она все равно тяжелее бокала, простите, не поднимала, чего беспокоиться?И так уже понятно, что в приоритете у властей. Геополитические интересы нефтегазопродающих компаний, военный сектор, который надо развивать для того, чтобы можно было защитить интересы «Газпрома» и «Роснефти» где-нибудь, где власть захватили террористы, международные игрища для удовлетворения своих «хочу» типа олимпиад и чемпионатов…И понятно, кто будет оплачивать банкет.Многие скажут: да чего разнылся? В 90-е у нас такие деньги в кредитах до границы не доходили!Так-то да. Было дело. Действительно, подумаешь, какие-то там 100 поганых миллиардиков… Да еще подорожавшее все, да еще 2 малюсеньких процентика к НДС…Курочка по зернышку клюет и вон какая вырастает…На самом деле это начало. Начало сбора плодов выстраиваемой иерархии еще с 1991 года.Многие сегодня задумались над тем, что, если не позволять ТАК воровать чиновникам и прочим (у кого есть возможность это делать), то и не придется повышать НДС и пенсионный ценз?Если не давать возможности реальным хозяевам этой страны захлебываться в деньгах, то не придется ужиматься в условиях начавшегося очередного витка инфляции и обнищания.Если 1 июля народ действительно начнет выходить на улицы и площади, несмотря на му… И если действительно начнет думать головой и перестанет верить сказочкам из зомбоящика…Тогда действительно этих нищих либералов, не умеющих по-настоящему работать, не желающих сдохнуть на рабочем месте, не вписавшихся в рынок и бизнес, придется, конечно, воспитывать полиции и Росгвардии.Как я понимаю, мы становимся свидетелями эпохального события. Начала падения (и без того «слегка» приукрашенного ВЦИОМом) рейтинга Путина.Что же, 1 июля посмотрим в глаза либералам, желающим продать всю страну (ну, или еще какие там ярлыки им прицепят наиболее оголтелые).Вспомнилось тут… Чем пахнут подлые реформы и обманутые ожидания народа. Они пахнут жженой резиной и выстрелами в спину.Увы, проверено.Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич, вы движетесь в верном направлении. Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 171 Источник Похожие новости Носари Российской империи Бензин и Минфин: кто кого? Перевернуть мир! Трамп разбушевался

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