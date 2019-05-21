Как выжить Зеленскому до следующего срока

Автор:

Покровский Александр

Инаугурационная речь нового президента Украины Владимира Зеленского была по-хорошему сенсационной. Пожалуй, мало кто готов был предположить, что новый глава государства прямо при вступлении в должность объявит о роспуске Верховной рады. Конечно, понятно было, что на данный момент президент и Рада — политические антагонисты. Но что новоизбранный лидер не будет бродить вокруг да около, а попросту рубанёт с плеча, оказалось неожиданным.

О чём это говорит?

О том, прежде всего, что стоящий за Зеленским политический кружок сформирован, так же как ситуационный центр, который не боится решительных действий. То есть это не какое-то аморфное по определению политическое объединение — пусть и не вокруг идеи, программы или партии, а вокруг лидера. В данном случае и лидера как такового нет. Есть предъявляемый народу портрет популярного комика, который, как и положено портрету, ничего не говорит. То есть ничего не говорит существенного и вообще целеполагающего, как оно положено лидеру.

И тут нет противоречия с его решительным заявлением о роспуске Рады и предложением отправиться в отставку всем ключевым должностным лицам страны. Потому что ясно и ребёнку: эта решительность смоделирована и продумана заранее. И вовсе не самим Зеленским. Хотя и под него. Точнее, под его лирического героя, президента-борца с режимом Голобородько.

Вот, собственно, под портретом не Зеленского, а Голобородько и принимает власть на Украине решительная политическая команда, которая знает, чего она хочет.

Фото: www.globallookpress.com

Чего же она хочет?

Судя по первым шагам Владимира Зеленского на посту президента Украины, эта команда нацелена на, говоря словами председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, «тотальную смену прежних властных элит».

Заявление о роспуске Рады, предложение правительству уйти в отставку, призыв к депутатам уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны — это показатель того, что команда, стоящая за новым президентом, торопится поскорее взять в свои руки рычаги управления политическими и экономическими каналами в стране. Рычаги реальные, именно властные, а не декоративно-политические.

Для чего? Если исходить из того, что основным спонсором — и финансовым, и политическим — Владимира Зеленского является миллиардер Игорь Коломойский, стоящий во главе мощной промышленно-финансовой группы, имеющей интересы в банковском секторе, в металлургии, нефтехимии, агропроме, пищевой промышленности и ряде других сегментов экономики, то вектор желаний новой команды становится относительно понятен. Деньги — не всегда власть, но власть — это всегда деньги. Большая власть — большие деньги. Точнее, очень большие деньги. И именно после быстрых действий команды Коломойского по проведению скорейшей инаугурации нового президента — его президента! — и тем более после уверенных до безоглядности заявлений Зеленского во время инаугурации стало очевидно: дело идёт о срочном и решительном перехвате экономических активов страны. И не только государственных, которых, в общем, всё равно что нет. Нет, в условиях, когда часть олигархических группировок были разгромлены или обескровлены кланом Петра Порошенко, а теперь сам Порошенко оказался сильно помят по результатам выборов и утерял прежнее покровительство на Западе, речь идёт о перехвате активов других финансово-промышленных групп.

И вряд ли тут обойдётся без крови…

Каких изменений ждать?

По сути, никаких. Неслучайно в тотальных требованиях Зеленским отставок не прозвучало имя министра внутренних дел Арсена Авакова. И не потому, что он входит в команду Коломойского. Аваков может быть за кого-то, но сам — всегда в стороне. И не потому, что помог не задержать инаугурацию Зеленского — оказанная услуга недорого стоит. А у таких людей, как Коломойский, — вообще ничего.

Нет, Аваков нужен на будущее. Как фигура во властном раскладе Украины, контролирующая такую силу, как нацистские организации, отряды и батальоны. И в этом смысле конфигурация фундамента политической системы на Украине остаётся той же: тотальный «вышиваночный» селянский национализм, идейно подпитываемый и охраняемый классическим профессиональным нацизмом. «Нации» нужны игрушки, и украинские граждане должны продолжать строить свои национальные «мрии» в песочнице. Пока реально мыслящие дяди, в основном инонационального происхождения, будут прибирать к рукам реальные ценности.

А. Аваков. Фото: www.globallookpress.com

А когда нужда в нацистах для этого пройдёт, то зачистят их всё так же бестрепетно. Руками того же Авакова или вместе с ним.

Остался один вопрос: чего стоит ожидать в этих условиях от внешней политики утвердившегося на своём посту нового правителя Украины? Принципиальной смены парадигм здесь также ожидать не стоит. Те же внутренние политические условия в стране, о которых только что шла речь, не позволят Зеленскому публично признать реальность вокруг Крыма и Донбасса. Но той прагматичной команде, которая выставила его перед собой, пусть и в качестве портрета, должно представляться просто контрпродуктивным какое-либо серьёзное нагнетание на этих направлениях агрессивной риторики и тем более действий. Несмотря даже на то, что в 2014 году именно Коломойский обещал нацистам по 10 тысяч за убитого ополченца.

И. Коломойский. Фото: Slavko Sereda / Shutterstock.com

Иное дело, что в неминуемой схватке с Ринатом Ахметовым и его бизнес-империей команда Коломойского просто по необходимости будет выдавливать его в Донбасс. И когда своего добьётся — а где Ахметову ещё искать опоры как не там, где осталась важнейшая часть его империи? — не исключены новые военные обострения. Призом в которых будет Мариуполь как база вывоза продукции ахметовских предприятий.

А до тех пор, покуда до этого не дойдёт, Владимир Зеленский будет играть наиболее безопасную для него лично роль «портрета» на занавеске, за которой обделывает свои реальные дела реальная власть реального правителя Украины. Будет говорить те же правильные, греющие душу идейного украинца слова: про «диалог ради мира», про «прекратить войну в Донбассе» и тому подобное, но Крым и Донецк — «украинские», а Россия — агрессор и должна освободить украинских «заложников». А также про «евроинтеграцию», вступление в НАТО, помощь от США и тому подобное.

Ах да, и про укрепление армии и прочие мелкие чудеса.

В конце концов, это ведь тоже игрушки в национальной песочнице. А нельзя отнимать игрушки у «нации».