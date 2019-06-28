Как вывести Трампа из клинча. Или наоборот

Автор:

Покровский Александр

Все основные конфликты современности связаны с участием или неучастием кого-то из двадцати ведущих государств мира. И в подавляющей части этих столкновений – а также сложных переплетений сталкивающихся интересов – замешаны Соединённые Штаты Америки.

Поэтому открывшаяся в японском городе Осака встреча стран «двадцатки» по самому факту своего проведения заставила лидеров ведущих экономических – а следовательно, и политических – держав мира взять паузу. И совместно проанализировать положение на, так сказать, оперативной карте.

На этой карте стрелками и кружками отмечено немало острых точек. Ближний Восток, прежде всего, Иран – США, Израиль и Сирия. Венесуэла и общее напряжённое противостояние режимов в Латинской Америке. Мексика. Почти вся Африка, в особенности страны Сахеля. Ливия. Южная Корея – КНДР. Япония – Россия. Россия – НАТО. Украина – Донбасс. Грузия. Косово. Афганистан. Пакистан – Индия, США – Китай.

Но в общем, уйдя на второй круг, даже чисто механически вычленяем основные точки напряжения. Самые угрожающие. Их три: США – Иран, США – Китай, Запад – Россия. Причём в последнем случае лидером Запада выступают также США.

Фото: www.globallookpress.com

Клинч как элемент внешней политики

При всей разноплановости этих трёх основных конфликтов и всей их, так сказать, «разноугрожаемости», одно обстоятельство у них общее. Это состояние в боксе называется «клинч» – когда оппоненты настолько плотно сошлись в схватке, что фактически блокировали друг друга. И надо либо отпрянуть обратно, либо прибегнуть для победы к действиям за гранью морали.

За гранью морали в современной международной политике считаются действия вооружённые. Сколь бы идеалистично это ни звучало, но если вглядеться в суть, то при всей реальной сложности нынешней мировой обстановки война в качестве аргумента действительно граничит с табу.

Ещё двадцать лет назад за войну хватались как за последний довод королей. Но уже десять лет назад Россия примерно наказала последнего агрессора в статусе государства. С тех пор некоторые страны проводят антитеррористические операции – или то, что этим понятием обозначают. Но на прямые межгосударственные военные действия не решаются. И прекрасной иллюстрацией этого относительно нового политического феномена является отказ президента США Дональда Трампа от нанесения военного удара по Ирану – какими бы мотивами на деле ни руководствовался американский лидер.

Однако этот же случай может служить классическим примером клинча в межгосударственных отношениях. С Ираном очень хочет расправиться Израиль. Ничего личного, как говорится, – просто в Тель-Авиве считают это вопросом национальной безопасности. Но поскольку силёнок у Израиля для войны против Ирана маловато, хитроумные евреи через своё могущественное лобби в Вашингтоне всё выставляют на бой впереди себя здоровенного и хорошо управляемого детину в образе США. И в конечном итоге дело реально дошло до клинча. Потому как Иран ни в какую не хочет пугаться американских авианосцев, а решиться на реальную войну с 80-миллионным народом с крепкой и мотивированной армией президенту США никак не хочется. Несмотря даже на то, что его под обе руки подталкивают государственный секретарь вместе с советником по национальной безопасности.

Фото: www.globallookpress.com

Осака как место для «водного перемирия»

Если верить самому Трампу, всего 10 минут отделяло США и Иран от «неспортивного» выхода из этого клинча через нанесение ракетно-бомбового удара. Так или иначе, но из этой ситуации как-то надо выходить. Кто может стать тем рефери, что расцепит бойцов?

Ирана в Осаке нет. Но есть Россия. Которой большая война возле своей территории не нужна. Да и замена в целом лояльного к Москве режима на проамериканский – а такая цель заявляется Вашингтоном – ей тоже никак не выгодна. Поэтому не надо быть свидетелем уже случившегося на G20 разговора между Путиным и Трампом, чтобы быть уверенным: тема Ирана на нём затрагивалась. А вот в каком ключе… Надо полагать, в примирительном. Раз Трамп остановил войну за 10 минут до начала вопреки упорному желанию собственных ближайших сотрудников – эта война ему не нужна. Трамп хочет выйти из клинча. Но не может терять лицо – у него началась новая предвыборная кампания. Значит, Россия попытается ему каким-то образом помочь избежать войны, уговорив иранцев несколько податься в своей позиции по ядерной программе. Сесть за новые переговоры, что американский лидер и может изобразить своим успехом.

Сможет ли Россия этого добиться – вопрос сложный. Но что Осака может стать местом, где будет достигнуто некое «водное» перемирие между Тегераном и Вашингтоном, – более чем возможно.

Гораздо меньше у Москвы возможностей для примирения Китая с США в ходе развернувшейся между этими странами торговой войны. Да и не факт, что ей стоит вмешиваться – пока что получающий хуки и апперкоты от Вашингтона Пекин, хоть и отвечает тем же, но всё больше оборачивается в сторону Москвы. Но уже и сами США, и Китай объявили о перемирии в своём обмене санкционными и тарифными ударами. Станет ли оно минутной паузой между раундами, чтобы утереть пот и кровь, или же обернётся обоюдной ничьей, станет видно уже после Осаки.

Фото: www.globallookpress.com

О «перемирии» между Россией и Западом пока говорить рано. Но всё же шаг в этом направлении сделан. Пусть и символический, но важный: как раз накануне встречи «двадцатки» было принято решение ПАСЕ пригласить Россию вернуться к работе в Парламентской ассамблее стран Европы в полноправном формате. Было ли на него формальное согласие Вашингтона или же Европа решилась действовать сама при нарочито прикрытых американцами глазах, пока неизвестно. Конечно, до окончательного мира и тем более восстановления прежнего сотрудничества ещё далеко, но так или иначе это – тоже вектор на перемирие, который негласно поддержан Соединёнными Штатами.

Таким образом, при всей, как охарактеризовал это президент Путин, «экстравагантности» иных решений Дональда Трампа, необходимо отдать должное лидеру США. Как ни неожиданно и даже, подчас кажется, беспричинно он входит в клинч с оппонентами, столь же решительно он умеет выходить из этого положения. И даже без особых имиджевых потерь, как бы ни страдали по этому поводу американские «ястребы». Вспомним хоть его приснопамятный конфликт с КНДР. В котором положительного результата Трамп не добился никакого, но с имиджевой точки зрения у себя в Америке только выиграл.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Так что есть надежда, что с помощью России Трампа можно будет вывести из клинча и в тех ситуациях, где ныне существует угроза миру. Или наоборот – клинч отвести от Трампа. Как это было сделано в Венесуэле, где не без помощи вежливых людей из Москвы и тихих людей из Пекина политический кризис удалось притушить, бунтующую оппозицию расколоть, неверных генералов изолировать – и сделать дураками, ответственными за этот провал, Помпео с Болтоном, а не Трампа.

И, возможно, тогда нынешнее «великое водное перемирие» в Осаке получит шансы стать постоянным.