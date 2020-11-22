Как выстроить надёжный щит для России? Михайлов день дал подсказку чиновникам

Сегодня в Русской Православной Церкви празднуется Собор Архистратига Михаила. Именно он считается покровителем людей и защитником от врагов и греха. В народе этот день известен также как Михайлов день, когда было принято мириться, стараться не допускать дурных мыслей.

Любопытный факт: в этот день 113 лет назад, 21 ноября (8-го по старому стилю) 1907 года, была создана русская монархическая организация - Русский Народный Союз имени Михаила Архангела (РНСМА). Именно эта организация выступала за сохранение исторических устоев России - Православия и Самодержавия.

"Возникший Русский Народный Союз призывает на себя покровительство Архистратига Михаила Архангела как представителя грозных Небесных Сил, низвергшего в бездну, по велению Царя Царей, первого во вселенной крамольника, восставшего против Божественного единодержавия. Возникший Союз отдаёт себя под покровительство и в память того, что родоначальник Царствующей династии Романовых, Царь Московский и всея Руси, избранный на Царство в годину лихолетья и выведший Россию на путь могущества и славы, носил также имя Св. Михаила. Союз отдаёт себя под духовную защиту Архистратига Михаила Архангела ещё и потому, что покровителем первого стольного города Русской земли Киева был и остаётся Михаил Архангел", - указывалось в программе РНСМА.

И современным политикам есть чему поучиться и какие идеи взять у Союза на вооружение и сегодня, больше века спустя. Некоторые из них в наших реалиях становятся особо актуальными.

К примеру, некоторым парламентариям на фоне их очевидно антинародных инициатив стоит особо задуматься над таким пониманием их деятельности:

Государственная дума - как око Царское, как слух Царский - не может не быть близкой Русскому Народу и лучшим выразителям его мысли - патриотическим организациям.

Есть подсказка и для экономического и финансового блока правительства, к которому в последнее время также возникает немало претензий и вопросов со стороны экспертов, особенно на фоне недавних обсуждений федерального бюджета. Союз делал важный акцент на решение экономических вопросов. Одна из задач, которые РНСМА ставил перед собой, была организация мероприятий, направленных на ограждение "русского человека от еврея-ростовщика". И тут несложно провести параллель от ростовщиков начала ХХ века к современным коллекторам.

К слову, ещё в августе этого года президент России Владимир Путин на встрече с главным судебным приставом страны напомнил о "переходящих все границы" коллекторах и призвал брать их под контроль.

Главе Минфина Антону Силуанову, руководителю Центробанка Эльвире Набиуллиной и министру экономического развития Максиму Решетникову, пожалуй, стоит обратить внимание на то, что, в понимании Союза, было бы "верным щитом от экономического гнёта". Чем не подсказка по решению проблемы с западными санкциями? "Наказания" регулярно сыпятся на Россию как из рога изобилия то со стороны США, то со стороны Евросоюза.

И об историческом праве русского человека быть хозяином в своей стране, которое также отстаивал Союз, тоже сегодня стоит вспомнить. Эти идеи особо актуальны на фоне недавнего внесения в Госдуму законопроекта об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру, направленную против российских СМИ.

Многие недавно внесённые в Конституцию поправки тесно переплетаются с идеями Русского Народного Союза имени Михаила Архангела, работающего на благо Родины. Особое внимание уделялось патриотическому воспитанию. Взять хотя бы задачу организации пробудить в народе чувство "национального самосознания", не давать забывать нашему народу о том, кто его враги, и "укреплять в Русском Народе уверенность в его мощи, основанной на сплочённости отдельных единиц, связанных любовью к исконным созидательным началам родной земли".