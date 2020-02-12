Как высмеивают Су-57, «Армату», авианосец «Адмирал Кузнецов»: информационная война или реальный повод • 82 • Аналитика

Новейшее российское вооружение – самолет Су-57, танк «Армата», а также ремонтируемый авианосец «Адмирал Кузнецов» - превратились в объекты насмешек для западных СМИ. Не отстают от масс-медиа вероятного противника и российские либералы.



Как известно, в отношении России и российской армии на Западе сейчас доминирует две основные позиции. Первая – демонизирующая: Россия изображается авторитарным государством с непомерными имперскими амбициями, обладающим боеспособной армией и угрожающим Европе, да и миру в целом.







Вторая – издевающаяся или «развенчивающая»: Россия представляется как государство бедное, не способное к внедрению новых технологий, а ее армия – как вооруженная устаревшим оружием, небоеспособная, пораженная разнообразными пороками вроде неуставных отношений и коррупции: "страна-бензоколонка с ядерной дубиной".



На примере отношения к российскому вооружению две данные позиции просматриваются очень хорошо. Пока одни западные СМИ запугивают свою аудиторию непрерывным увеличением боевой мощи России, другие СМИ, и среди них особенно выделяются русскоязычные масс-медиа, «развенчивают мифы» о российском оружии. В 2015 году Запад был в восторге от фотографии заглохшего прямо на Красной площади танка «Армата». Не меньшее ликование вызвала недавняя авария Су-57 на Дальнем Востоке в 2019.



Американский военный эксперт Джозеф Тревитик обрадованно пишет, что выход Индии из программы Су-57 чреват для России очень большими проблемами. Например, серийное производство новейшего истребителя из-за этого якобы вообще может оказаться под вопросом. Издание The Drive перечисляет целый ряд недостатков Су-57 и утверждает, что для Индии лучшим выходом стала бы покупка европейских или американских истребителей.



Но если западные СМИ оценивают российское оружие, пытаясь делать акцент на его технических недостатках, то российские издания высмеивают правительство за бессмысленную трату денег. По их мнению, и танк «Армата», и истребитель Су-57 – очень дорогостоящие, для бюджета обременительные, но в техническом плане отнюдь не самые лучшие проекты.



«Удушливый дым Отечества: Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» унёс ещё две жизни» - под таким заголовком, к примеру, опубликована статья в «Новой газете». Ее автор Татьяна Брицкая делает вывод, что раньше 2023 года с завода авианосец не выйдет.



«Не поплаваем, так взлетим. Военная мощь России на дне, но НАТО мы все равно припугнем!» - еще одна статья в том же издании. Юлия Латынина, перу которой принадлежит сей материал, называет аварию на плавучем доке свидетельством «чудовищной технологической деградации» России, будто бы аварии не происходят на объектах флотов и армий европейских государств или тех же США.



В блогосфере выражения в адрес российской военной техники еще жестче. Не скованные боязнью потерять регистрацию СМИ, блогеры либерального толка будто состязаются в бранных эпитетах по отношению к российским самолетам, танкам, авианосцу: "позор, полное фиаско, настоящая пустышка". Только так и не иначе они характеризуют новинки и модернизацию российской военной техники.



Акцентируя внимание на недостатках новейшего российского оружия, зарубежные СМИ ставят одной из главных задач еще и дискредитацию, высмеивание России как поставщика вооружений в глазах потенциальных покупателей. На мировом рынке военной техники и оружия – очень высокая конкуренция, причем российскую продукцию охотно покупают многие страны Азии, Африки, Латинской Америки – она современна, качественна, она и дешевле, чем американская или европейская.



Поэтому военно-промышленные компании США и Европы заинтересованы в ослаблении российских позиций на рынке вооружений, стремятся оттянуть от России покупателей ее оружия. И порой, как в случае с Индией и Су-57, это даже удается. Хотя продажа Турции С-400, к примеру, стала «плевком в лицо» не только американскому военпрому, но и самому Белому дому.



Российская пресса либерального толка фактически участвует в информационной войне на чужой стороне. Критикуя российское вооружение, стремится убедить нашего российского обывателя в слабости и страны в целом, и армии. Мол, при Путине Россия больше ничего создать и не может, как ломающиеся танки и падающие самолеты.



Тем самым, россиян пытаются убедить в том, что даже те направления политики российского государства, которыми можно было бы гордиться, в действительности столь же бесперспективны, как и его экономическая и социальная политика. То есть, единственная цель этой «критики-аналитики» в либеральных изданиях – наращивать недовольство властью, пусть и таким сомнительным способом как насмешки над российскими же учеными, инженерами, военными и их проектами.



Новейшее российское вооружение – самолет Су-57, танк «Армата», а также ремонтируемый авианосец «Адмирал Кузнецов» - превратились в объекты насмешек для западных СМИ. Не отстают от масс-медиа вероятного противника и российские либералы.Как известно, в отношении России и российской армии на Западе сейчас доминирует две основные позиции. Первая – демонизирующая: Россия изображается авторитарным государством с непомерными имперскими амбициями, обладающим боеспособной армией и угрожающим Европе, да и миру в целом.Вторая – издевающаяся или «развенчивающая»: Россия представляется как государство бедное, не способное к внедрению новых технологий, а ее армия – как вооруженная устаревшим оружием, небоеспособная, пораженная разнообразными пороками вроде неуставных отношений и коррупции: "страна-бензоколонка с ядерной дубиной".На примере отношения к российскому вооружению две данные позиции просматриваются очень хорошо. Пока одни западные СМИ запугивают свою аудиторию непрерывным увеличением боевой мощи России, другие СМИ, и среди них особенно выделяются русскоязычные масс-медиа, «развенчивают мифы» о российском оружии. В 2015 году Запад был в восторге от фотографии заглохшего прямо на Красной площади танка «Армата». Не меньшее ликование вызвала недавняя авария Су-57 на Дальнем Востоке в 2019.Американский военный эксперт Джозеф Тревитик обрадованно пишет, что выход Индии из программы Су-57 чреват для России очень большими проблемами. Например, серийное производство новейшего истребителя из-за этого якобы вообще может оказаться под вопросом. Издание The Drive перечисляет целый ряд недостатков Су-57 и утверждает, что для Индии лучшим выходом стала бы покупка европейских или американских истребителей.Но если западные СМИ оценивают российское оружие, пытаясь делать акцент на его технических недостатках, то российские издания высмеивают правительство за бессмысленную трату денег. По их мнению, и танк «Армата», и истребитель Су-57 – очень дорогостоящие, для бюджета обременительные, но в техническом плане отнюдь не самые лучшие проекты.«Удушливый дым Отечества: Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» унёс ещё две жизни» - под таким заголовком, к примеру, опубликована статья в «Новой газете». Ее автор Татьяна Брицкая делает вывод, что раньше 2023 года с завода авианосец не выйдет.«Не поплаваем, так взлетим. Военная мощь России на дне, но НАТО мы все равно припугнем!» - еще одна статья в том же издании. Юлия Латынина, перу которой принадлежит сей материал, называет аварию на плавучем доке свидетельством «чудовищной технологической деградации» России, будто бы аварии не происходят на объектах флотов и армий европейских государств или тех же США.В блогосфере выражения в адрес российской военной техники еще жестче. Не скованные боязнью потерять регистрацию СМИ, блогеры либерального толка будто состязаются в бранных эпитетах по отношению к российским самолетам, танкам, авианосцу: "позор, полное фиаско, настоящая пустышка". Только так и не иначе они характеризуют новинки и модернизацию российской военной техники.Акцентируя внимание на недостатках новейшего российского оружия, зарубежные СМИ ставят одной из главных задач еще и дискредитацию, высмеивание России как поставщика вооружений в глазах потенциальных покупателей. На мировом рынке военной техники и оружия – очень высокая конкуренция, причем российскую продукцию охотно покупают многие страны Азии, Африки, Латинской Америки – она современна, качественна, она и дешевле, чем американская или европейская.Поэтому военно-промышленные компании США и Европы заинтересованы в ослаблении российских позиций на рынке вооружений, стремятся оттянуть от России покупателей ее оружия. И порой, как в случае с Индией и Су-57, это даже удается. Хотя продажа Турции С-400, к примеру, стала «плевком в лицо» не только американскому военпрому, но и самому Белому дому.Российская пресса либерального толка фактически участвует в информационной войне на чужой стороне. Критикуя российское вооружение, стремится убедить нашего российского обывателя в слабости и страны в целом, и армии. Мол, при Путине Россия больше ничего создать и не может, как ломающиеся танки и падающие самолеты.Тем самым, россиян пытаются убедить в том, что даже те направления политики российского государства, которыми можно было бы гордиться, в действительности столь же бесперспективны, как и его экономическая и социальная политика. То есть, единственная цель этой «критики-аналитики» в либеральных изданиях – наращивать недовольство властью, пусть и таким сомнительным способом как насмешки над российскими же учеными, инженерами, военными и их проектами. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





82 Источник Похожие новости Европа пытается придумать России новые проблемы Чешский автор разоблачает ложь Запада об освобождении Освенцима Гражданская война в России: уроки выученные и невыученные Союз нерушимый военных амбиций: в современном мире военные альянсы теряют смысл Как высмеивают Су-57, «Армату», авианосец «Адмирал Кузнецов»: информационная война или реальный повод В Сети обсуждают фото российского танка в США: версии его появления Новости партнеров