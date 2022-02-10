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Как вылечиться от COVID-19 за пять дней: Президент Турции показал наглядный пример

10 февраля 2022, 20:15  •  51 • Политика
5 февраля стало известно о коронавирусной инфекции у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он показал, как вылечиться от COVID-19 за пять дней. Завтра политик приступает к работе.
3 февраля Реджеп Тайип Эрдоган посетил Украину, где встречался с президентом Незалежной Владимиром Зеленским, а уже 5 февраля сообщил о положительном тесте на COVID-19. Коронавирус обнаружен и у супруги турецкого лидера, которая сопровождала мужа в поездке.
Сообщалось, что у президента Турции штамм "омикрон", но болезнь переносится легко.
Эрдоган ушёл на удалёнку. 10 февраля агентство Anadolu со ссылкой на врача президента Турции Серкана Топалоглу сообщило, что политик здоров.
"Врач президента, профессор Топалоглу объявил, что тесты президента Эрдогана за последние два дня были отрицательными", - говорится в публикации.
Врач разрешил президенту Турции приступить к работе в полноценном формате уже с пятницы, но когда Эрдоган перейдёт с удалёнки на очный формат, пока неизвестно. Зато он показал, как вылечиться от COVID-19 за пять дней.

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