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Как выглядит испытание атомной бомбы: Фото гигантского взрыва в Тихом океане

20 июля 2020, 14:00  •  36 • В мире
Более двух тысяч лет на этих островах, которые путешественники назвали "райскими", жили аборигены. Но однажды пришли американцы и взорвали Маршалловы Острова, превратив их в Апокалипсис. Фотография испытаний, проведённых США в этом регионе во время Холодной войны в 1946 году, появилась в Сети.
Сегодня, по оценкам специалистов, Маршалловы Острова намного радиоактивнее Чернобыля и Фукусимы. Такие данные были получены в ходе исследований, проведённых учёными Колумбийского университета. Как выяснилось, невероятно высокий уровень радиации отмечен на острове Бикини. Содержание плутония в почве в тысячу раз превышает аналогичные показатели Чернобыля.
На Маршалловых Островах были проведены в те годы самые масштабные в истории человечества ядерные испытания. Хотя официально и сообщалось, что после осуществления 67 взрывов зарядов различной мощности в период с 1946 по 1958 год часть островов оказалась непригодной для проживания, а население находится в безопасности, так как было переселено на отдалённые южные острова, настоящее положение дел скрывается американцами до сих пор.
Скриншот: Twitter/@HistoryFoto
Ядерные испытания на Маршалловых Островах США начали проводить в 1945 году, взорвав в рамках Манхэттенского проекта три ядерных заряда, при этом первые испытания были проведены в самих США в штате Нью-Мексико в рамках проекта Trinity. Ещё два провели на Маршалловых Островах.
Тогда США взорвали бомбы Able и Baker на атоллах Бикини и Эниветок. Эти взрывы положили начало ядерным испытаниям на Маршалловых Островах и стали причиной первых масштабных загрязнений Тихого океана радиоактивными отходами. Специалисты до сих пор считают взрыв бомбы Baker первой в мире ядерной катастрофой - настолько сильными были последствия.
В общей же сложности в период с 1946 по 1958 год на Бикини были взорваны 23 ядерных устройства. При этом взрыв только одной водородной бомбы "Кастл Браво", который был проведён здесь в 1954 году, оказался в тысячу раз мощнее обеих атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Взрыв оказался раза в три более мощным, чем предполагали испытатели, в результате полностью исчезли сразу три острова, а вместо них в центре атолла появился огромный кратер.

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