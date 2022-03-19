Как вычисляют бегущих из Мариуполя нацистов: Фейк Гордона опровергли тремя фото

Украинский журналист Дмитрий Гордон распространил очередной фейк о якобы организованных Россией фильтрационных лагерях для украинцев. Его слова опровергли тремя фото. На них хорошо видно, как вычисляют бегущих из Мариуполя нацистов.

Известный своей русофобской позицией журналист Дмитрий Гордон обратился к украинцам и предостерёг их от эвакуации в Россию. Якобы каждого беженца русские отправляют в некие "фильтрационные лагеря" и пытают.

Журналистка Юлия Витязева в своём Telegram-канале напомнила о двух главных принципах пропаганды. Это проекция и "зеркалка". Другими словами, Украина устами Гордона приписала России то, чем занимается сама.

Доказательством этого являются сведения о так называемой "библиотеке" - секретной тюрьме в аэропорту Мариуполя, где жестоко издевались над людьми.

Позднее Витязева опровергла фейк Гордона тремя фото. На них хорошо видно, почему русским не надо никого отправлять в некие "фильтрационные лагеря". Достаточно раздеть человека.

Вычислить бегущих из Мариуполя и других населённых пунктов нацистов легко. Такие люди питают слабость к татуировкам. Именно по этим вечным рисункам на теле русские военнослужащие отделяют радикалов от нормальных людей.

"На самом же деле по наличию определённых тату можно понять, состоял ли выезжающий в одном из украинских националистических батальонов, члены которых и организовали самый настоящий геноцид жителям города", - объяснила журналистка.