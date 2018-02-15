Как вычислить школьного "стрелка” в социальных сетях

• 90 • В мире

Очередной эпизод со стрельбой в американской школе заставляет всерьез задуматься о том, что толкает подростков на такой шаг. Что двигало Николасом Крузом, устроившим стрельбу в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд, штат Флорида? Можно ли было предотвратить трагедию? “Царьград” проанализировал ситуацию

Атака была хорошо спланирована. 19-летний Круз, ранее исключенный из учебного заведения, ворвался в школу и включил пожарную сигнализацию. Ученики выбежали из классов, в коридоре скопилось большое количество людей, после чего он открыл огонь. Как сообщают американские СМИ, Круз использовал популярную в США полуавтоматическую винтовку AR-15, сделанную на базе армейской M16. В результате 17 человек были убиты, 14 получили ранения разной степени тяжести. Данное нападение во многом схоже с аналогичными трагедиями, к сожалению, регулярно происходящими в США, однако ряд особенностей выделяет его на фоне остальных.

Ревность и клиповое мышление

Круз тщательно спланировал свое нападение, чтобы убить и ранить максимальное количество людей - иными словами, речь идет не о необдуманном поступке в состоянии аффекта. Обращает на себя внимание и другой момент. В последнее время различные атаки и теракты на Западе приходятся на те или иные "знаменательные" даты: Хэллоуин (теракт в Нью-Йорке), пятница, 13-е (атака на парижский клуб Батаклан) и так далее.

Родные и близкие жертв атаки 19-летнего стрелка во Флориде. Фото: www.globallookpress.com

Круз совершил свою атаку 14 февраля, когда в США отмечается так называемый "день всех влюбленных". Ряд СМИ сообщает, что причиной атаки был разрыв Круза с его девушкой, возможно, именно поэтому он и совершил преступление именно в этот день. При этом некоторые спикеры даже пытаются оправдывать действия Круза как раз "разбитым сердцем", однако руководитель Центра кризисной психологии Михаил Хасьминский уверен, что такое отношение к преступлению может только спровоцировать новый виток насилия:

Очевидно деструктивное влияние средств массовой информации в освещении подобных историй: журналисты придумывают ему оправдание, что его "не долюбили", не пожалели, что он на самом деле был хороший, но общество его не поняло. И огромное количество подражателей найдут оправдание собственным деструктивным мыслям".

Большая политика

В США каждый подобный эпизод провоцирует массированную атаку на 2-ю поправку к Конституции, гарантирующую право американцев на хранение и ношение оружия. Для граждан Соединённых Штатов это принципиальный вопрос, так как, по задумке основателей государства, наличие у граждан большого объема оружия на руках должно ограничить попытки центральных властей взять общество под тотальный контроль. СМИ, подконтрольные либеральным элитам, каждый раз в таком случае говорят, что право на хранение оружия необходимо ограничить. При этом важно отметить, что сам нападавший, судя по всему, является ультралибералом и так называемым "антифа". В американской прессе появились данные из его соцсетей, свидетельствующие о принадлежности к этой радикальной группировке.

Как вычислить потенциального убийцу?

После первых сообщений о такого рода трагедиях журналисты первым делом пытаются найти учетные записи действующих лиц в социальных сетях. При этом сами ресурсы зачастую блокируют страницы быстрее, чем до них успевают добраться представители СМИ. Однако в этот раз в прессу все-таки попала часть материалов, которую можно проанализировать. По мнению Хасьминского, само информационное пространство сегодня является крайне агрессивной средой, провоцирующей насилие. Он уверен, что под описание возможного преступника подпадает значительное число наших современников, однако далеко не все они реально способны пойти на такой ужасный шаг:

Фото: www.globallookpress.com

Если не половина, то, во, всяком случае, процентов десять. То есть это люди с деструктивным образом мышления. Также в соцсетях сегодня достаточно психически больных. Кроме того, это могут быть те, у кого ярко выражена агрессия. Но, опять же, тут нужно разбираться в причинах. Агрессия тоже не просто так рождается - это состояние души человека, отсутствие гармонии. И, конечно, это свидетельствует о всеобщей деградации. Такое практически невозможно было представить 100-150 лет назад. Мы сегодня очень гордимся тем, как человечество развито в бытовом плане, но мы сильно деградировали морально. К сожалению, все это будет продолжаться, пока люди вообще не задумаются, для чего они живут".

Иными словами, современный человек дезориентирован и полностью потерял ощущение добра и зла. Получается, что единственный способ противостоять такого рода вызовам – возврат к традиционным духовным ценностям, объясняющим нам базовые вещи, которые сегодняшнее общество, судя по всему, почти полностью забыло.

Афанасьев Андрей