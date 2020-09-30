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Как выборы в США повлияют на отношения с Россией - посол РФ

30 сентября 2020, 21:45  •  79 • Политика
Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Отечественная дипломатия не прогнозирует существенных сдвигов
Кто бы ни победил на предстоящих 3 ноября президентских выборах в Соединенных Штатах – действующий лидер нации республиканец Дональд Трамп или кандидат на кресло в Овальном кабинете демократ Джо Байден, отношения между Вашингтоном и Москвой кардинально никак не изменятся. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала "Россия-24".
"Вряд ли произойдет серьезное изменение политики по экономическому сотрудничеству, равно как и в политической области.., кто бы ни стоял у руля Белого дома", – цитирует нашего дипломата РИА "Новости".
Также он оценил действия США в отношении газопровода "Северный поток-2". По его словам, предпринимаемые Вашингтоном шаги в попытке остановить проект, связаны с тем, что американцы стремятся заставить Россию заплатить за ее независимую внешнюю политику. Поэтому они начали спекулировать на проблеме якобы отравления оппозиционера Алексея Навального, предлагая "наказать" русских, отметил посол.
Напомним, накануне состоялись первые предвыборные дебаты между Байденом и Трампом, которые в СМИ уже окрестили самыми скандальными. – политики обзывали друг друга, переходили на личности, в общем, вели себя, как два ворчливых старика в доме пенсионеров.
Так, демократ назвал действующего главу государства "щенком Путина" и клоуном, а республиканец обвинил претендента в коррупции ("За что твой сын-наркоман получил десятки миллионов долларов?" на Украине, "Что ты сделал для русских за эти деньги, Джо?" – о сумме, якобы полученной от Елены Батуриной, супруги мэра Москвы) и попросил его не употреблять по отношению к себе слово умный.

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