Как вы оцениваете свой провал? Политологи озвучили свои вопросы к Медведеву

Так, директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков не считает, что задавать вопросы Дмитрию Анатольевичу вообще уместно. По мнению эксперта, правительство сегодня организовано гораздо сложнее, чем несколько лет назад, когда премьер целиком и полностью отвечал за свой кабинет.

"Очевидно, что правительство Медведева - это представительство разных групп влияния, кланов и так далее. Но если говорить с Дмитрием Анатольевичем напрямую, меня бы интересовало, как правительство оценивает все те прорывные направления, которые были инициированы при Медведеве и сегодня очевидно провалились, начиная от цифровизации и заканчивая модернизацией различных отраслей, которые в итоге Медведев сам оценивает как провальные. Например, здравоохранение. Мы же помним, что Медведев ещё до президентства вёл национальные проекты, их тогда было немного. Один из них - здравоохранение. И сегодня, спустя более 15 лет, он констатирует, что базовая медицина находится в удручающем состоянии. Ну кому он это констатирует, сам себе?" - поинтересовался Гращенков в эфире "Дежурного по редакции".

По его мнению, премьер сейчас находится в космосе. Хорошо видно, что какая-то прослойка власти живёт в своём выдуманном мире - это всплывает, как только премьер начинает оперировать цифрами, отмечает эксперт. Например, когда Медведев говорит, что зарплаты выросли на полтора процента.

"Давайте прикинем, что это в реальном выражении. Если в регионе зарплата 15 тысяч рублей, хотя есть и меньше, что такое полтора процента от этой суммы? Сто пятьдесят рублей! Людям говорят, что за счёт таких прибавок они должны чувствовать стабильность? Это смешно!" - подчёркивает Геращенко.

Между тем Дмитрий Медведев из года в год говорит о триллионных вливаниях в здравоохранение, но чувствуют ли эти деньги сами врачи?

Андрей Коновал, сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие", считает, что этих триллионов недостаточно для такой огромной страны:

"Сейчас выделяется порядка 3,5 триллиона, а необходимо около шести. Наши больницы и поликлиники в многомиллионных долгах, их кредиторская задолженность от 50 до 100 миллионов рублей. Мы видим, что отсутствуют специалисты, не хватает денег на лекарства. Я в Самаре разговаривал с врачами скорой, которые готовы бастовать, выходить на акции протеста в силу того, что у них разваливаются машины, водителей переводят в частные предприниматели. Если бы у меня была возможность, я бы хотел спросить: когда же закончатся эти игры вокруг здравоохранения? Когда государство начнёт принимать разумные решения по восстановлению этой сферы?"

Журналистов, кажется, совершенно не интересовали вопросы пенсий, отмечает экономист Михаил Делягин. По его мнению, это самый неудобный вопрос для господина Медведева.

"На сегодняшнюю пенсию прожить нельзя. При этом огромное количество людей лишается возможности пенсий даже с продлённым пенсионным возрастом, потому что они слишком мало зарабатывали или работали "в тени" в 1990-е годы. Или пенсионные фонды сгорели, а архивы были утрачены, а трудовым книжкам никто не верит. В результате они будут выходить на пенсию на 5 лет позже и получать на треть меньше. Деньги, на которые вообще нельзя жить. Наконец, вопрос о пенсии - это вопрос о людоедской пенсионной реформе. И о следующих людоедских реформах. Дмитрий Медведев ничего не может ответить на эти вопросы, потому что ему нечего сказать. Ну и чтобы ему не задавали некорректные вопросы, все были предупреждены заранее, что на эти темы разговаривать нельзя".

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований института "Нового общества" считает, что ещё один сложный вопрос для Медведева - это рост зарплат. Средняя заработная плата в России растёт перманентно. Более того, рост даже продолжился во время кризиса 2014-2016 гг.

"На эту среднюю заработную плату правительство и Медведев всегда смотрят как на источник истины. Всё время жить становится лучше и лучше. С другой стороны, надо признать, что есть экономическое оживление в России. Статистика показывает рост отложенных людьми средств. Но статистику делают Москва, Петербург, несколько крупных городов. Все остальные ничего не почувствовали", - говорит Колташов.