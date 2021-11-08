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Как вторичные санкции США могут навредить режиму Лукашенко

08 ноября 2021, 11:20  •  119 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Латушко рассказал о новом способе давления на президента Белоруссии
США еще не ввели против Белоруссии вторичные санкции, однако именно они могут стать сильнейшим инструментом давления на режим Александра Лукашенко. Новая мера фактически лишит власти республики возможности обходить прежние ограничения.
Экс-министр культуры РБ и дипломат Павел Латушко объяснил, как будут работать вторичные санкции, которые подразумевают наказание исключительно за нарушение первичных. Он напомнил, что банки Белоруссии сегодня испытывают большие проблемы из-за снятия гражданами депозитов почти на два миллиарда долларов. По словам оппозиционера, новые ограничение могут еще сильнее ударить по банковской системе РБ.
Основатель НАУ подчеркнул, что США могут ввести санкции против физических и юридических лиц по всему миру, если они сотрудничают с теми, кто уже находится под американскими ограничениями.
"Вторичные санкции США – это уникальный и очень мощный инструмент с радиусом действия мирового масштаба", – отметил Латушко.
По мнению политика, новые ограничения лишат белорусские банки возможности сотрудничать с финансовыми организациями других стран, что ударит по режиму Лукашенко, лишив его денежных потоков. Экс-министр уверен, что иностранные компании вскоре сами откажутся от контактов с властями Белоруссии, чтобы не попасть под американские санкции.
К слову, Латушко не сомневается, что Лукашенко выстраивает банковскую систему Белоруссии по модели нацистской Германии. По его мнению, власти решили использовать вклады граждан для финансирования убыточных проектов режима.

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