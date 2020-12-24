Как вступить в ЕС частями • 19 • Украина

Украина делает все, что бы страны, которые её окружают, стали для неё врагами… Ну с Россией все понятно, тут и вопросов нет… ведь Украина и существует только из-за того, что всего лишь пропагандирует антирусскость, другой цели нет и вряд ли будет, да и на большее укровласть не способна…



Но есть и другие страны, которые находятся в соседстве с Украиной, и даже там она не может наладить никакие отношения…Благодаря ультраправым, украинским нацистам, украинским националистам, на западных границах Украины все время происходят события, которые вызывают у её соседей не только шок и ступор, но и желание отгородиться от этого рассадника неофашизма, прихватив с собой свой народ, волей судьбы оказавшийся в составе Украины вместе с землей…



Украина до событий 2014 года – это многонациональная страна, где бок о бок проживали русские и венгры, поляки и татары, украинцы и греки, и много других национальностей. Заявляя в 2014 году, что «Украина только для украинцев», что украинская власть, что все майданщики, целенаправленно стали на рельсы обыкновенного нацизма, пытаясь изобразить из себя «новый рейх»… «Рейх» не вышел, а вышло жалкое подобие скачущих идиотов и упоротых… где убийства и пытки, запугивание и насилие перешло из рук правоохранителей к улюлюкающей толпе. Где безнаказанность превратилась в беспредел, где за преступления не садят в тюрьму, а за убийства, стоит толпе попугать судей и убийца уже на свободе… Сегодня на Украине все решает не суд и закон, а беснующаяся толпа украинских ублюдков…



Население Западной Украины имеет в каждой семье по два гражданства – польское, венгерское, румынское. И хотя два гражданства на Украине запрещены, население Западной Украины просто ждет, когда наконец Польша и Венгрия оттяпают от беснующейся страны их территорию, что бы беспрепятственно уйти от сумасшествия…



Естественно украинским нацикам, которые сегодня правят бал на Украине, где они казнят и милуют по своему желанию, не хотят, что бы территории Украины уплыли у них из-под носа. Запугать, застращать, убить, пытать, шантажировать детьми – это цель украинских нацистов в отношении местного населения Западной Украины. А после выборов в местные советы, где к власти пришли противники Киева, начался настоящий антивенгерский и антипольский террор населения.



Антипольский, это конечно громко сказано, потому, что если бы не Польша, то нищая Украина уже бы умерла от голода. Зато в отношении венгерских диаспор, начался настоящий террор… Да и против Польши на Украине особо не возмущаются, боятся… И хотя Польша, поддерживающая активно Трампа, потеряла своего благодетеля, скатилась далеко вниз, она не отказалась от имперских мечтаний…



Венгрия давно положила глаз на территорию Закарпатской области. Будапешт объясняет это тем, что в регионе проживает большое количество этнических венгров, поэтому начал выдавать им свои паспорта. Киев в 2017 принимает «Об образовании», запретивший преподавание и использование языков нацменьшинствами. В ответ Венгрия, как полноправный член НАТО и ЕС, препятствовала евроатлантической интеграции Украины, в том числе блокируя заседания комиссии Украина — НАТО.



С тех пор политическое противостояние между Украиной и Венгрией только возрасталось, а вместе с ним Киев начал играть мускулами — Банковая рассматривала вопрос о расквартировании в регионе 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и Национальной гвардии, чтобы хоть как-то охладить пыл венгерских общин в Закарпатье.



Однако в последнее время ситуация вновь накалилась. В Закарпатье новоизбранные депутаты Сюртовской объединенной территориальной общины проигнорировали государственный гимн Украины. Вместо него на заседании после принесения присяги они исполнили гимн Венгрии.



Позже нацисты из «Правого сектора» опубликовали видеозапись, в которой выступили с угрозами в адрес сторонников идеи автономии Закарпатья и более тесной интеграции с Венгрией. Видео было записано на въезде в закарпатский город Береговое, где укронацик в балаклаве, прикрывающей лицо, угрожает расправой всем жителям региона, которые отстаивают свои интересы.



«Мы знаем каждого, кто получил венгерский паспорт или получает гранты. Помните, мы придем к вам, мы повсюду. Мы знаем, где вы живете, где работаете и, где учатся ваши дети. Внимательно следите за своими мыслями и мечтами об автономии, иначе мы придем за вами и вашими детьми», — заявил националист.



В это же время СБУ провела масштабный рейд по объектам и учреждениям, связанным с председателем Партии венгров Украины Ласло Брензовичем. Обыски прошли в офисах организации в Ужгороде, в офисе благотворительного фонда Эгана Эде, в здании венгерского института в Береговом и в доме Брензовича.



Киевские власти ведут по отношению к венграм негативную политику, вместо того, чтобы находить компромиссы. Украина продолжает выкручивать руки людям, которые хотят разговаривать и учиться на венгерском языке.



Следом выполз представительукраинских националистов Ярош с угрозами в сторону Венгрии… Конечно, мнение нацика Яроша ни в коем случае нельзя считать «официальной позицией Киева», но подобные посты с неприкрытыми угрозами «принудить к миру эту недружественную страну» - явно не добавляют положительных эмоций в дипломатических разборках между государствами.



Конфликт между украинскими венграми и центральной властью может разгореться еще больше. Уже не только руководители местных венгроговорящих общин в Закарпатье, но и простые жители начали массово получать угрозы от украинских националистов, которые и не скрывают свою причастность к данному действию. Жители не успевают очищать от угроз свою электронную почту, получают такие же звонки и SMS на телефоны. Они возмущаются тем, что их личные данные оказались доступными для угрожающим им людям. От них уже поступили жалобы в полицию, но ситуация не меняется.



Послания получили школы, СМИ, культурные организации и даже органы местной власти, где работают венгерские представители. Неизвестные отправители требуют от них "убраться с украинской земли". В случае отказа обещают "потравить их как крыс".



Киевская власть, видимо, считает данный конфликт незначительным…



В Венгрии назвали ситуацию в Закарпатье гражданской войной, и призвали Европарламент рассмотреть это на заседании в декабре.Там уверены, что недавние действия украинских властей являются частью общего многолетнего процесса по нарушению прав нацменьшинств. Венгры считают, что это позорно и недопустимо для страны, стремящейся в ЕС и НАТО. Политика тотальной украинизации даёт свои плоды. И она продолжается.



Судя по этой карте Украина может вступить в Евросоюз частями - декоммунизировав послевоенные границы и вернув территории европейским друзьям.



Украина делает все, что бы страны, которые её окружают, стали для неё врагами… Ну с Россией все понятно, тут и вопросов нет… ведь Украина и существует только из-за того, что всего лишь пропагандирует антирусскость, другой цели нет и вряд ли будет, да и на большее укровласть не способна…Но есть и другие страны, которые находятся в соседстве с Украиной, и даже там она не может наладить никакие отношения…Благодаря ультраправым, украинским нацистам, украинским националистам, на западных границах Украины все время происходят события, которые вызывают у её соседей не только шок и ступор, но и желание отгородиться от этого рассадника неофашизма, прихватив с собой свой народ, волей судьбы оказавшийся в составе Украины вместе с землей…Украина до событий 2014 года – это многонациональная страна, где бок о бок проживали русские и венгры, поляки и татары, украинцы и греки, и много других национальностей. Заявляя в 2014 году, что «Украина только для украинцев», что украинская власть, что все майданщики, целенаправленно стали на рельсы обыкновенного нацизма, пытаясь изобразить из себя «новый рейх»… «Рейх» не вышел, а вышло жалкое подобие скачущих идиотов и упоротых… где убийства и пытки, запугивание и насилие перешло из рук правоохранителей к улюлюкающей толпе. Где безнаказанность превратилась в беспредел, где за преступления не садят в тюрьму, а за убийства, стоит толпе попугать судей и убийца уже на свободе… Сегодня на Украине все решает не суд и закон, а беснующаяся толпа украинских ублюдков…Население Западной Украины имеет в каждой семье по два гражданства – польское, венгерское, румынское. И хотя два гражданства на Украине запрещены, население Западной Украины просто ждет, когда наконец Польша и Венгрия оттяпают от беснующейся страны их территорию, что бы беспрепятственно уйти от сумасшествия…Естественно украинским нацикам, которые сегодня правят бал на Украине, где они казнят и милуют по своему желанию, не хотят, что бы территории Украины уплыли у них из-под носа. Запугать, застращать, убить, пытать, шантажировать детьми – это цель украинских нацистов в отношении местного населения Западной Украины. А после выборов в местные советы, где к власти пришли противники Киева, начался настоящий антивенгерский и антипольский террор населения.Антипольский, это конечно громко сказано, потому, что если бы не Польша, то нищая Украина уже бы умерла от голода. Зато в отношении венгерских диаспор, начался настоящий террор… Да и против Польши на Украине особо не возмущаются, боятся… И хотя Польша, поддерживающая активно Трампа, потеряла своего благодетеля, скатилась далеко вниз, она не отказалась от имперских мечтаний…Венгрия давно положила глаз на территорию Закарпатской области. Будапешт объясняет это тем, что в регионе проживает большое количество этнических венгров, поэтому начал выдавать им свои паспорта. Киев в 2017 принимает «Об образовании», запретивший преподавание и использование языков нацменьшинствами. В ответ Венгрия, как полноправный член НАТО и ЕС, препятствовала евроатлантической интеграции Украины, в том числе блокируя заседания комиссии Украина — НАТО.С тех пор политическое противостояние между Украиной и Венгрией только возрасталось, а вместе с ним Киев начал играть мускулами — Банковая рассматривала вопрос о расквартировании в регионе 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и Национальной гвардии, чтобы хоть как-то охладить пыл венгерских общин в Закарпатье.Однако в последнее время ситуация вновь накалилась. В Закарпатье новоизбранные депутаты Сюртовской объединенной территориальной общины проигнорировали государственный гимн Украины. Вместо него на заседании после принесения присяги они исполнили гимн Венгрии.Позже нацисты из «Правого сектора» опубликовали видеозапись, в которой выступили с угрозами в адрес сторонников идеи автономии Закарпатья и более тесной интеграции с Венгрией. Видео было записано на въезде в закарпатский город Береговое, где укронацик в балаклаве, прикрывающей лицо, угрожает расправой всем жителям региона, которые отстаивают свои интересы.«Мы знаем каждого, кто получил венгерский паспорт или получает гранты. Помните, мы придем к вам, мы повсюду. Мы знаем, где вы живете, где работаете и, где учатся ваши дети. Внимательно следите за своими мыслями и мечтами об автономии, иначе мы придем за вами и вашими детьми», — заявил националист.В это же время СБУ провела масштабный рейд по объектам и учреждениям, связанным с председателем Партии венгров Украины Ласло Брензовичем. Обыски прошли в офисах организации в Ужгороде, в офисе благотворительного фонда Эгана Эде, в здании венгерского института в Береговом и в доме Брензовича.Киевские власти ведут по отношению к венграм негативную политику, вместо того, чтобы находить компромиссы. Украина продолжает выкручивать руки людям, которые хотят разговаривать и учиться на венгерском языке.Следом выполз представительукраинских националистов Ярош с угрозами в сторону Венгрии… Конечно, мнение нацика Яроша ни в коем случае нельзя считать «официальной позицией Киева», но подобные посты с неприкрытыми угрозами «принудить к миру эту недружественную страну» - явно не добавляют положительных эмоций в дипломатических разборках между государствами.Конфликт между украинскими венграми и центральной властью может разгореться еще больше. Уже не только руководители местных венгроговорящих общин в Закарпатье, но и простые жители начали массово получать угрозы от украинских националистов, которые и не скрывают свою причастность к данному действию. Жители не успевают очищать от угроз свою электронную почту, получают такие же звонки и SMS на телефоны. Они возмущаются тем, что их личные данные оказались доступными для угрожающим им людям. От них уже поступили жалобы в полицию, но ситуация не меняется.Послания получили школы, СМИ, культурные организации и даже органы местной власти, где работают венгерские представители. Неизвестные отправители требуют от них "убраться с украинской земли". В случае отказа обещают "потравить их как крыс".Киевская власть, видимо, считает данный конфликт незначительным…В Венгрии назвали ситуацию в Закарпатье гражданской войной, и призвали Европарламент рассмотреть это на заседании в декабре.Там уверены, что недавние действия украинских властей являются частью общего многолетнего процесса по нарушению прав нацменьшинств. Венгры считают, что это позорно и недопустимо для страны, стремящейся в ЕС и НАТО. Политика тотальной украинизации даёт свои плоды. И она продолжается.Судя по этой карте Украина может вступить в Евросоюз частями - декоммунизировав послевоенные границы и вернув территории европейским друзьям. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





19 Источник Похожие новости «Пока РФ усохнет, Украина два раза сдохнет» «В связи с врождённым кретинизмом»: В Раде потребовали отозвать госфинансирование фильма Сенцова Как боевики в Киеве отбирают у владельцев крупнейший рынок Украины В Киеве подозревают, что Байден надумал искать союза с Путиным Премьер-министр Молдовы ушёл в отставку После Кернеса Харькову готовят настоящую бойню – экс-депутат Рады Новости партнеров