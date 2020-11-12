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Как всегда, зеркально. Санкции России затронут верхушку Германии и Франции

12 ноября 2020, 17:35  •  131 • Политика
Ответные санкции России затронут правящую верхушку Германии и Франции. Об этом в четверг сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Москва, как всегда, руководствуется принципом зеркальности.
Речь идёт об ответе на санкции, которые были введены странами Евросоюза против России в связи с "делом Навального". Европейские ограничительные меры затронули руководство администрации президента России.
Руководствуясь принципом зеркальности, Россия решила ввести ответные санкции против высокопоставленных чиновников из администраций глав Германии и Франции. Лавров подчеркнул, что именно Германия была главным локомотивом антироссийских санкций.
Эти санкции будут против руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Они уже приняты, скоро мы сообщим об этом нашим германским и французским коллегам, - отметил министр.
Напомним, что санкции против России были введены в связи с недавним инцидентом с Алексеем Навальным. Канцлер Германии заявила, что российский оппозиционер был отравлен "Новичком". Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств (Россия запрашивала у Берлина данные обследования Навального, но так их и не получила), Евросоюз решил ввести санкции против России.

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