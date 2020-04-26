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Как воюют американцы на Донбассе – рассказывает солдат ВСУ
26 апреля 2020, 04:10 • 53 • Украина
Помимо официальной военной помощи, в Донбасс как на сафари приезжают сорвиголовы со всего мира. Но задерживаются ненадолго.
Интересную историю рассказал в телеграм-канале «Ясиноватая Донбасс на линии огня» пользователь с псевдонимом Kir Namt.
По его словам, весной 2017 года он воевал на стороне Вооружённых сил Украины на Донбассе в районе Ясиноватой. И тогда к ним на позиции прибыли четверо спецназовцев из США и Франции. Далее приводим его рассказ.
Приехали 4 добровольца, 3 американца и один француз. Морские котики, служили в Сирии и Афганистане.
Впечатления только негативные от них, они даже убирать за собой не могут и вообще не приучены к нашей войне.
У них там есть специальные люди, которые должны убирать за них, а тут и посуду нужно мыть и окоп копать.
Они были со мной на точке, в принципе, как люди норм, но через неделю их выгнали, потому что они начали ныть, что не могут копать окоп. К тому же выстрелили из РПГ по нашей же позиции, которая была под нами (это была наиболее близкая к Ясиноватой).
Бойница была скажем так на горе, а внизу еще были наши окопы, которые вели к Ясиноватой (позиция называлась Афган). Им или плохо объяснили, или они перепугались ночью, но услышали что внизу кто-то лазит, вот и выстрелили туда)
Француз кстати среди них был самым адекватным и понимающим.
Многие ведь думают, что американцы это мощь, это сила. Но есть большая разница, между тем чтобы убивать бородатых дядек в пустынях, вместе с хорошей техникой, и вести окопную войну, под деревянными блиндажами.
Людей ведь дурят сказочками о американских неграх, которые убивают мирных жителей на Донбассе, ты смеешься с таких новостей, но все равно думаешь про американцев, как о профессионалах, ведь все мы смотрели смотрим крутые боевики. Но другая реальность наступает, когда ты сталкиваешься с ними.
Автор хорошо показал работу американской пропаганды по украинцам. Но, честно говоря, мы не поняли начало последнего абзаца. Кто кого дурит? Какими сказочками? Это, видимо, какие-то специфические мифы, циркулирующие среди военнослужащих ВСУ.
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