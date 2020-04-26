Как воюют американцы на Донбассе – рассказывает солдат ВСУ

Помимо официальной военной помощи, в Донбасс как на сафари приезжают сорвиголовы со всего мира. Но задерживаются ненадолго.

Интересную историю рассказал в телеграм-канале «Ясиноватая Донбасс на линии огня» пользователь с псевдонимом Kir Namt.По его словам, весной 2017 года он воевал на стороне Вооружённых сил Украины на Донбассе в районе Ясиноватой. И тогда к ним на позиции прибыли четверо спецназовцев из США и Франции. Далее приводим его рассказ.Автор хорошо показал работу американской пропаганды по украинцам. Но, честно говоря, мы не поняли начало последнего абзаца. Кто кого дурит? Какими сказочками? Это, видимо, какие-то специфические мифы, циркулирующие среди военнослужащих ВСУ.