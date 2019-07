Как воюем мы, настоящие цивилизованные спецназовцы • 83 • Аналитика



Обращаюсь к вам для того, чтобы разъяснить одно из самых важных отличий цивилизованной армии от армии варваров. Свое имя и воинское звание я назову в конце. Скажу только, что я действующий солдат лучшего из специальных подразделений цивилизованных армий мира — SBS!









Тем, кто не знает об этом подразделении, что, в общем-то, и понятно, учитывая, что мы настолько секретны, что даже сами забываем, как нас зовут и откуда мы родом, расскажу чуть-чуть о нас.



Мы не инопланетяне или Рэмбо. Хотя, вполне возможно, Джон Рэмбо мог бы служить в нашем подразделении на должности какого-нибудь бойца-каноиста. На большее, судя по показанной в американском документальном фильме «Рэмбо» подготовке, он не способен.







Для понимания нашей мощи приведу два примера. SBS, если расшифровать, это Особая лодочная служба армии её величества королевы Великобритании. Таких подразделений всего два на все ВС Великобритании — особая лодочная служба и особая воздушная служба. Мы элита элит британской армии! Мы коммандос, которые способны действовать в любой точке мира. Даже в вашей Сибири. Конечно, предпочтительно летом и при соответствующей обработке тайги средствами от комаров и гнуса. Например, напалмом.



Для тех, особенно из службы безопасности вашего президента, которые маскировались на прошлых учениях под ваши ССО (но мы-то понимаем, что такой подготовки у простых коммандос быть просто не может), раскрою один военный секрет. Нормативы, по которым зачисляют на обучение в нашем подразделении, не сможет выполнить никто, кроме матросов армии её величества Елизаветы II. Это проверено и доказано британскими учеными, лауреатами не одной премии и прочих наград.



Для начала ОФП. Это мелочь, чисто для разогрева. Просто неделя на земле, на воде и под водой.







После сдачи нормативов по ОФП вы приступаете к прохождению «тестовой недели». Ничего сложного, в общем-то. Пять марш-бросков по 23-28 километров в полной боевой. Последний, шестой, марш-бросок самый интересный. 20 часов и 64 километра пути. С рюкзаком за плечами в 25 кг весом и при полностью снаряженном автомате. А по приходе ещё искупаться надо.



500 метров в полной боевой вплавь. Затем отдых, стояние в воде в течение 9 минут. Дальше вообще для детей тест. Прыжок в воду с высоты трёх метров и плавание под водой на 10 метров с попутным поиском потерянной напарником мины. Тут главное — свой автомат не потерять. Я чуть было не потерял… было дело. Вот так готовят лучших коммандос в мире!



А теперь о главном. О том, что отличает цивилизованных английских коммандос от варваров из России. Я опишу одну операцию, которая прошла недавно и стала известна пройдохам-журналистам из «Дейли Стар». Буду цитировать прямо по статье и комментировать написанное.



«Британские бойцы Особой лодочной службы устроили перестрелку с сотней (!) боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ. — Ред.) ради спасения афганской семьи с маленькой девочкой».









Вот первое отличие цивилизации. Наши солдаты готовы погибать ради семьи с маленькой девочкой. Пусть даже эта семья афганцев. Восемь спецов из Особой лодочной службы услышали взрыв и бросились к подорванному на мине автомобилю. И там-то и увидели раненую афганскую девочку.



«В отряде был медик-травматолог, который немедленно стал помогать девочке и остановил кровотечение. А потом на патруль напали и бойцам пришлось с боем отходить в заброшенный комплекс зданий. Они решили не оставлять мирных жителей и вели перестрелку с боевиками на протяжении шести часов, дожидаясь ночи. «Это был наш единственный шанс воспользоваться приборами ночного видения», — сказал один из коммандос».



Вот так, шесть часов против вооруженных до зубов боевиков наши бойцы защищали афганскую девочку. А вы бы так смогли? Это вам не бомбами в Сирии боевиков потчевать. Тут смелость нужна! И хитрость!



Я напомню, что британцев было всего восемь человек против сотни боевиков!



«Однако с наступлением темноты спецназовцы организовали ложную атаку с другой стороны и заставили боевиков поверить, что они окружены. Благодаря этому британцы смогли уйти».



Вот так воюют настоящие цивилизованные воины! Даже восемь человек могут окружить сотню боевиков, невзирая ни на что.



Недаром наш девиз звучит «Силой и хитростью» (By strength and guilе).



Надеюсь, что, прочитав мою записку, вы поймете, чем отличается цивилизованная война от той бойни, что ведут российские войска в Сирии. Чем отличаются лучшие в мире морские спецназовцы от зеленых человечков, которые вероломно захватили Крым.



Командир Особой лодочной службы Королевского военно-морского флота Великобритании, капитан-генерал, герцог Эдинбургский, принц Филипп Маунтбеттен.







Конечно же, редакция не получала этого письма от принца Филиппа, герцога Эдинбургского. У мужа королевы Великобритании просто нет столько времени, чтобы заниматься ещё и рекламированием собственных подчиненных. Да и незачем, по большому счету. Подданные и так верят, что британские коммандос самые лучшие в мире, а остальные специалисты знают ценность этих бойцов давно.



А вот операция в Афганистане действительно описана в «Дейли Стар» совсем недавно. И цитаты именно оттуда. Действительно трогательная история о самоотверженности британцев. Шесть часов отстреливались, защищая какую-то там афганскую девочку. Это цивилизованность! Даже не рассказ о британской девушке, которая спасла раба от отрубания рук за невыполненное задание по сбору каучука. Это круче.



Мы часто пишем с возмущением о выдумках про наших военных, которые не так бомбят боевиков (уничтожая ковровыми бомбардировками целые города), не так задерживают боевиков (стреляют в ответ на стрельбу испуганных воинов ИГ), не так разминируют города (надо быстрее) и прочая.



А вот то, что вы прочитали выше, есть продолжение этих «материалов со слов очевидцев».



Сказка о благородных рыцарях на войне.



И в общем и целом, плевать на то, что описанные события выдуманы от начала и до конца. Кто будет проверять? Главное, чтобы какая-нибудь мисс или миссис, прочитав такой вот материал, смахнула слезу, с гордостью подумав о величии и благородстве британцев.



А завтра «Дейли Стар» расскажет о милом сирийском мальчике, который лишился ног при бомбардировке диких русских летчиков его мирной деревни.



Нет, конечно, правь, Британия (ха-ха), морями. Но все-таки своих бойцов будем критиковать мы сами. В этом нам помощь извне совершенно не нужна.



Но просим обратить внимание на коренное отличие нас и британцев. Мы занимаемся тем, что развенчиваем сказки нерадивых сказочников из пресс-службы нашего Минобороны, а британцы? А подданные королевы придумывают сказки как про себя (не возбраняется), так и про наших.



