Как война в Донбассе поможет США заработать: Экс-депутат Рады раскрыла схему

Экс-депутат Верховной рады рассказала, как США разыграют украинскую карту против "Северного потока - 2". "Есть прямейшая заинтересованность США в том, чтобы усилить конфликт на Украине, устроить провокации в адрес России и ввести очередные санкции против "Северного потока - 2", - объяснила Елена Бондаренко.

Греческий политолог Пол Антонопулос заявил, что США попытаются использовать Донбасс с целью помешать завершению строительства газопровода "Северный поток - 2". К такому же выводу пришла и бывший депутат Верховной рады Елена Бондаренко.

В ходе обсуждения ситуации на востоке Украины экс-парламентарий отметила, что власти страны не в силах как-то повлиять на происходящее в Донбассе, так как приказы об эскалации конфликта поступают не из Киева, а из Белого дома. И США выгодно обострение ситуации, так как это даст повод для атак на строящийся газопровод "Северный поток - 2".

Никто не скрывает того, что есть прямейшая заинтересованность США в том, чтобы усилить конфликт на Украине, устроить провокации в адрес России и ввести очередные санкции против "Северного потока - 2",

- цитирует Nation News слова Елены Бондаренко.

Напомним, что завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" поставит крест на планах США продавать Европе сжиженный природный газ. "Голубое топливо" из России будет для европейцев дешевле, а его поставки - безопаснее. Также это лишит Украину её стратегического расположения, так как проходящий через страну газопровод потеряет всякую ценность и его больше нельзя будет использовать для шантажа Европы и России.