Журналист Петр Аколов сообщает, что сейчас французские власти всерьез опасаются переворота – боятся, что в ходе субботних выступлений у демонстрантов появится в руках оружие, и они попытаются захватить президентский дворец. Он задается вопросом, как вообще Макрон попал во дворец, и рассказывает, как в свое время делались рейтинги нынешнего французского президента.

″ Вот до какой паранойи довел их страх перед продолжающимися уже три с лишним недели выступлениями ″желтых жилетов″, - рассуждает он. - Формальным поводом для них стало предстоящее повышение цен на топливо (особенно дизельное), но теперь людей не остановит даже обещанный властями годовой мораторий на увеличение налогов на топливо. Потому что причины протестов гораздо глубже – причем они не сводятся даже к чисто экономическим. Люди недовольны Макроном и элитой как таковыми. Но как вообще этот человек попал в Елисейский дворец?″

Так, журналист напоминает, что российский лидер на днях встречался с Франсуа Фийоном – бывшим французским премьером, к оторый мог стать избранным президентом Франции в прошлом году. Но в итоге он занял лишь третье место – пропустив во второй тур Макрон и Ле Пен.

″ Причиной поражения Фийона стали скоординированные действия французской прессы и правящих тогда социалистов – первые раздули ″несистемного″ Макрона″, - говорит журналист.

В итоге появившийся на политической сцене всего за три года до этого Эмманюэль стал президентом Франции – как человек новый, не связанный с элитами и предлагавший обновление.

″ Это было чистой ложью – Макрон был ставленником самых что ни на есть олигархических, проевропейских и атлантических кругов, которых тот же Фийон не устраивал как чересчур национальный и даже евроскептичный. Тем более, что президентство Фийона обозначало бы аккуратной сдвиг всей повестки вправо – и подготовило бы последующую победу на следующих президентских выборах откровенного противника ЕС Марин Ле Пен. Макрон стал президентом-фальшивкой, человеком, продолжающим всю ту же политику денационализации Франции – и чтобы окончательно понять это, французам потребовалось меньше года″, - отмечает Аколов.

Р ейтинги рухнули уже этой весной, а сейчас скопившееся недовольство просто прорвалось наружу. Причем оно не имеет левой и правой окраски – недовольны как студенты, так и фермеры, как медики, так и рабочие.