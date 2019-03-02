Как военные США делают кассу на «российской угрозе»

День ото дня американцам говорят о «российской угрозе». Причём говорят не политики, а военные. Они делают это как в личных публичных выступлениях, так и в официальных докладах перед профильными ведомствами. Их настолько сильно пугают новые русские ракеты или дело в чём-то другом?

Автор:

Кучер Егор

Новые перспективные вооружения России становятся для американцев уже не чем-то реальным и осязаемым, а мифическим и даже волшебным. О них практически слагают легенды. Жители США знают: где-то на Востоке расположена Россия и у неё есть ракеты, которые за считанные минуты могут долететь до Вашингтона или Нью-Йорка и стереть их с лица земли.

Звучит крайне страшно. И было бы понятно, если бы истерика на эту тему была только у простых американцев. Складывается впечатление, что дров в огонь этой истерики серьёзно подбрасывают отнюдь не рядовые сотрудники Пентагона.

Генералы разных уровней пачками приезжают на слушания в профильные комитеты обеих палат Конгресса, где в подробностях расписывают, как и чем Россия намерена уничтожить Америку. То есть они говорят не о том, чем США будут отвечать на эту мнимую «агрессию», а лишь о том, как суровые русские будут беспощадно избивать оплот мировой демократии и толерантности.

Фото: www.globallookpress.com

Это также значит, что дело тут не просто в намерении окончательно запудрить мозги несчастным американцам, не в пропаганде. А в чём?

Военные тоже плачут

Ещё недавно в комитете сената США по обороне выступал генерал Джон Хайтен, который курирует ядерные арсеналы Америки. Военачальник в красках расписывал «российскую ядерную угрозу», а также угрозу от новейших перспективных гиперзвуковых ракет России. Смысл выступления генерала был в том, чтобы донести до членов комитета главную мысль: Америка беззащитна против новых вооружений России.

К мистеру Хайтену теперь присоединился другой генерал — глава Северного командования Вооружённых сил США Терренс О'Шонесси. Кстати, этот высокопоставленный военный по совместительству возглавляет и Объединённую систему аэрокосмической обороны США и Канады (NORAD).

Д. Хайтен. Фото: www.globallookpress.com

Как пишет The Washington Times, О'Шонесси выступил в комитете по обороне даже с более драматичной речью. По его словам, Москва впервые разворачивает обычные, а не ядерные ракеты, которые впервые будут способны поражать цели в глубине территории США.

Ракеты могут быть выпущены далеко от границ США. Они имеют увеличенную дальность и точность в сравнении со своими предшественниками, что позволяет им наносить удары по Северной Америке далеко за пределами радиолокационного охвата NORAD,

— сказал американский генерал.

Особую опасность в зоне контроля NORAD, по его словам, представляют российские стратегические ракетоносцы — «Медведи» и «Блэкджек» (по классификации НАТО). Речь идёт о Ту-95 и Ту-160. Как утверждает генерал, эти бомбардировщики совершают частые полёты вблизи побережья США и возле американских военных баз, демонстрируя свои ядерные возможности. Ракеты дальнего радиуса действия, которые есть у России, включают в себя высокоэффективные противокорабельные и наземные крылатые ракеты, напомнил командующий NORAD.

Особую опасность представляет новая гиперзвуковая ракета «Авангард». О'Шонесси заявил членам комитета, что эта ракета достигает скорости 20 тыс. миль в час (32 тыс. км/ч), и это достаточно высокая скорость для того, чтобы преодолеть рубежи противоракетной обороны и «поразить нашу родину» в течение 15 минут после запуска.

Ещё раз повторимся, что генерал при этом ни словом не обмолвился о том, что США могут противопоставить этой «угрозе». В его словах лишь нагнетание обстановки, жалобы на слишком пристальное внимание российских самолётов и прочее в том же духе.

Арктическое вторжение

Этих аргументов, как и самого характера выступления генерала в духе «всё пропало», было бы достаточно, чтобы сидящие в зале эксперты и чиновники повскакивали с мест и ринулись в бомбоубежище. Но О'Шонесси предупредил, что Россия угрожает не только территории США, но и её интересам в Арктике.

Генерал рассказал о новейших российских подлодках класса «Северодвинск», которые вооружены передовыми крылатыми ракетами для наземного нападения. Новая русская подлодка, уверяет американский командующий, «намного тише и более смертоносна, чем предыдущие поколения российских атакующих подводных лодок».

Россия, конечно же, берёт с её помощью на прицел Арктику. Этой цели также будут служить надводные корабли с крылатыми ракетами «Калибр-НК», считает он.

«Калибр является высокоточным оружием для наземных атак и создаёт новую угрозу для наших действий в северных широтах», — сказал военачальник.

«Калибр». Фото: www.globallookpress.com

В дополнение к этому Россия укрепляет обороноспособность Арктики путём размещения там береговых ракетных комплексов «Бастион», что отдаёт под контроль Москвы наибольшую часть Северного морского пути, сказал О'Шонесси.

В целом же растущий потенциал России в смысле неядерных вооружений становится всё более веским аргументом для Москвы на любых переговорах. Это позволяет России завершить практически любой конфликт на выгодных для себя условиях, считает командующий.

Это выступление на самом деле больше напоминает какой-то брифинг Минобороны России или пресс-релиз для СМИ, в котором объяснялось бы, как Москва планирует использовать новейшие вооружения, нежели доклад высокопоставленного американского генерала.

Можно сказать об «угрозе» новых вооружений один раз. Можно дважды или трижды. Однако когда генерал за генералом идут в Сенат и жалуются на Россию, её коварные ракеты и планы, когда это повторяется почти в буквальном смысле изо дня в день, и создаётся впечатление, будто бы самый плохой сценарий для Америки уже реализован, то это уже перебор. Зачем они это делают?

Высшие цели

О'Шонесси показался бы настоящим паникёром, если бы закончил своё выступление на этом. Но нет, он наконец подвёл членов сенатского комитета к главному:

«Мы должны инвестировать в нашу способность защищаться, если мы хотим поддерживать нашу обороноспособность, то нам нужны деньги, и срочно», — сказал генерал.

Вот и основная цель столь устрашающего послания. Дело в том, что генералы в США — это не генералы в России. Наши высокопоставленные военнослужащие имеют всё необходимое от Минобороны, а кроме этого, материально-техническим и финансовым обеспечением вооружённых сил в России занимаются профильные структуры, которые напрямую подчинены Минобороны. Работает своего рода принцип «одного окна». Есть госзакупки и конкретные поставщики.

Терренс О'Шонесси. Фото: www.globallookpress.com

В США же есть понятие оружейного лобби, частных предприятий ВПК и рыночных контрактов на поставки для армии. С этими лобби связаны и заказы самого Пентагона, и собственно финансирование, выделяемое на оборонные нужды. В новом, 2019, финансовом году у США будет рекордный оборонный бюджет в истории — 700 млрд долларов. Кроме этого, Вашингтон нарастит расходы на ядерное оружие до также рекордных 494 млрд долларов.

Однако есть общий бюджет Пентагона, а есть финансирование отдельных командований — Северного или, например, Европейского. Каждый из командующих, таких как О'Шонесси, представляющий NORAD, или Хайтен, представляющий ядерные силы, должен фактически самостоятельно выбивать деньги для своего ведомства у законодателей. И лучшего способа, чем напугать их Россией, придумать они, конечно, не смогли. Денег-то очень много, и нужно как-то увеличить их поток к себе.

Хотя в реальности генералы должны говорить не об этом. Нет, обозначать некие риски, связанные с вооружениями потенциального противника, необходимо. Но выступление, посвящённое расписыванию во всех красках «российской угрозы», просто не оставляет шансов считать его чем-либо, кроме попытки клянчить деньги.