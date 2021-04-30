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Как во времена холодной войны: США и Россия скоро перейдут к выездным визам - эксперт

30 апреля 2021, 17:45  •  81 • Политика
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Новое решение Вашингтона устанавливает барьер для культурных, экономических, студенческих и прочих связей между странами
Дипломатическая конфронтация Москвы и Вашингтона может закончиться тем, что страны вернуться во времена холодной войны и придут к выездным визам. Все это ударяет по простым гражданам США и России. Такую точку зрения высказал американист, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилла.
По его мнению, сегодняшнее решение Вашингтона о прекращении оформлять неиммиграционные визы в США в своих диппредставительствах в РФ означает разрыв культурных, дипломатических, экономических, медицинских и студенческих контактов между нашими странами.
Эксперт напомнил, что в свое время СССР и Штаты смогли снизить уровень конфронтации холодной войны именно с культурных обменов.
"Их прекращение сейчас – это серьезное ухудшение ситуации", – сказал профессор в комментарии изданию "Росбалт".
То, что сейчас происходит в отношениях между Москвой и Вашингтоном, виноваты обе стороны, считает Курилла. При этом он отметил, что американцы решились на удар по визам только после того, как власти РФ запретили штатовскому дипломатическому корпусу в нашей стране нанимать на работу россиян. Поскольку количество персонала значительно уменьшилось, работа консульских служб в США сильно затруднилась.
"Все это напоминает попытку государств показать своим гражданам, кто тут главный, и кто разрешает контактировать с жителями других стран. По этой логике мы скоро придем к выездным визам, как это было в СССР", – констатировал профессор.
Напомним, ранее в пятницу, 30 апреля, посольство США в Москве объявило о сокращении штата миссии в российской столице на 75%. В связи с этим с 12 мая будет прекращена обработка заявок на неиммиграционные визы, за исключением дипломатических поездок. Кроме того, дипломаты призвали американцев, которые находятся в России, покинуть ее пределы при условии, если у них заканчивается виза. Сделать это необходимо до середины июня.

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