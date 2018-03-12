Как вместо Крыма попасть на «Миротворец» • 83 • Аналитика







Среди кандидатов в президенты России есть и те, что выступают за отторжение от страны важной части территории вместе с жителями, — Крыма. Земли, воссоединенной не только с огромным трудом, но и с необычайной радостью как для крымчан, так и для большинства людей с материка. Трудно сказать, на что рассчитывают такие кандидаты, но все-таки и у них есть свой круг сторонников.





Один из таких кандидатов — известная своей скандальностью телеведущая Ксения Собчак. То ли она хотела угодить либеральной части общества, то ли официальному Киеву, но пошла дальше банальных либеральных сказочек о статусе Крыма (их и Явлинский любит рассказывать). Ксюша решила быть последовательной и принципиальной: спросить у Украины разрешения посетить Крым, поскольку считает полуостров украинской территорией. Направила в украинское посольство соответствующее обращение. О чем сообщила в эфире «Эха Москвы»: «Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда».



Казалось бы, и Украине предоставился неплохой шанс поддержать «своего» человека во «вражеской» России, который желал бы решить крымский вопрос в пользу Киева. Но… Вместо этого украинская власть в очередной раз продемонстрировала глубину своего падения. Глава МИД Украины Павел Климкин не оценил душевного порыва неистовой Ксении. Он назвал этот порыв «политической шизофренией».



А вот и реакция самой Собчак на слова Климкина:



«Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в политической шизофрении. Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе «сам такой», но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет. У кого из нас шизофрения?»



Действительно, есть повод недоумевать. Уж как старалась угодить, а получился такой конфуз!



Только ярлык «политической шизофренички» - не единственное последствие этого демарша для самой Собчак. В результате вместо Крыма она попала прямиком на сайт «Миротворец». Это случилось после того, как выяснилось: ранее Собчак посещала полуостров. И это случилось уже после присоединения Крыма к России — в апреле 2014 года. И тогда разрешения у Киева не просила.



«Смягчающие обстоятельства» типа либеральных взглядов, поддержки майдана, позиции по поводу возвращения Крыма Украине «не катят». Создатели «Миротворца» снисхождения не знают и исключений не делают. Так что, ежели против Собчак возбудят уголовное дело за призывы к отделению части российской территории, то и политического убежища на Украине попросить будет теперь сложнее.



А, собственно, перед кем именно хотела выслужиться Ксения? Перед либеральным электоратом? Да сколько там его, того электората! Перед майданными властями Украины? Ну, так и получила отлуп. А может, перед теми, кто стоит за майданными властями Украины? Вот это вероятнее всего. Только вот на днях специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер выступил с предложением о введении персональных санкций за посещение Крыма. Так что теоретически теперь сторонница возврата Крыма Украине может и под эти санкции попасть.



Собчак — не единственная, чьи иллюзии разрушил сайт «Миротворец». Даже актриса Лия Ахеджакова, которая постоянно каялась и просила у Украины прощения, оказалась разочарованной после того, как на «Миротворец» попала ее подруга, актриса Алиса Фрейндлих (вместе с несколькими другими артистами). И не только на «Миротворец», но и в черные списки украинского министерства культуры. Ахеджакова обозвала украинские власти «дураками» и «идиотами». Правда, встает проблема, кем можно назвать тех, кто все эти годы поддерживал майданную хунту и извинялся перед ней по каждому поводу и без повода. Ну да ладно, опустим данный вопрос.



Дело в том, что Собчак и прочие российские либералы столкнулись именно с тем, о чем мы говорим уже четыре года. На Украине пришли к власти не демократы. На Украине дорвались до власти неофашисты. Только вряд ли она это осознает в полной мере, как, впрочем, и другие поклонники всякого рода майданов. А если и поймут, то постараются не показать и вида: как же, такой миф разрушается! Противники украинского майдана и пришедшего на его волне режима уже четыре года пытаются найти дно, до которого упала Украина, но каждый раз «стучат снизу». Зато есть у нынешней украинской власти и поклонники в лице российских либералов. Вот им-то Киев преподнес хороший урок: если очень сильно ратовать за интересы Украины, можно попасть… на печально известный сайт «Миротворец» - рядом с активными «колорадами» и «ватниками». Разве не обидно душе либерала?Среди кандидатов в президенты России есть и те, что выступают за отторжение от страны важной части территории вместе с жителями, — Крыма. Земли, воссоединенной не только с огромным трудом, но и с необычайной радостью как для крымчан, так и для большинства людей с материка. Трудно сказать, на что рассчитывают такие кандидаты, но все-таки и у них есть свой круг сторонников.Один из таких кандидатов — известная своей скандальностью телеведущая Ксения Собчак. То ли она хотела угодить либеральной части общества, то ли официальному Киеву, но пошла дальше банальных либеральных сказочек о статусе Крыма (их и Явлинский любит рассказывать). Ксюша решила быть последовательной и принципиальной: спросить у Украины разрешения посетить Крым, поскольку считает полуостров украинской территорией. Направила в украинское посольство соответствующее обращение. О чем сообщила в эфире «Эха Москвы»: «Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда».Казалось бы, и Украине предоставился неплохой шанс поддержать «своего» человека во «вражеской» России, который желал бы решить крымский вопрос в пользу Киева. Но… Вместо этого украинская власть в очередной раз продемонстрировала глубину своего падения. Глава МИД Украины Павел Климкин не оценил душевного порыва неистовой Ксении. Он назвал этот порыв «политической шизофренией».А вот и реакция самой Собчак на слова Климкина:Действительно, есть повод недоумевать. Уж как старалась угодить, а получился такой конфуз!Только ярлык «политической шизофренички» - не единственное последствие этого демарша для самой Собчак. В результате вместо Крыма она попала прямиком на сайт «Миротворец». Это случилось после того, как выяснилось: ранее Собчак посещала полуостров. И это случилось уже после присоединения Крыма к России — в апреле 2014 года. И тогда разрешения у Киева не просила.«Смягчающие обстоятельства» типа либеральных взглядов, поддержки майдана, позиции по поводу возвращения Крыма Украине «не катят». Создатели «Миротворца» снисхождения не знают и исключений не делают. Так что, ежели против Собчак возбудят уголовное дело за призывы к отделению части российской территории, то и политического убежища на Украине попросить будет теперь сложнее.А, собственно, перед кем именно хотела выслужиться Ксения? Перед либеральным электоратом? Да сколько там его, того электората! Перед майданными властями Украины? Ну, так и получила отлуп. А может, перед теми, кто стоит за майданными властями Украины? Вот это вероятнее всего. Только вот на днях специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер выступил с предложением о введении персональных санкций за посещение Крыма. Так что теоретически теперь сторонница возврата Крыма Украине может и под эти санкции попасть.Собчак — не единственная, чьи иллюзии разрушил сайт «Миротворец». Даже актриса Лия Ахеджакова, которая постоянно каялась и просила у Украины прощения, оказалась разочарованной после того, как на «Миротворец» попала ее подруга, актриса Алиса Фрейндлих (вместе с несколькими другими артистами). И не только на «Миротворец», но и в черные списки украинского министерства культуры. Ахеджакова обозвала украинские власти «дураками» и «идиотами». Правда, встает проблема, кем можно назвать тех, кто все эти годы поддерживал майданную хунту и извинялся перед ней по каждому поводу и без повода. Ну да ладно, опустим данный вопрос.Дело в том, что Собчак и прочие российские либералы столкнулись именно с тем, о чем мы говорим уже четыре года.Только вряд ли она это осознает в полной мере, как, впрочем, и другие поклонники всякого рода майданов. А если и поймут, то постараются не показать и вида: как же, такой миф разрушается! Автор: Елена Громова Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 83 Источник Похожие новости Душанбе и Ташкент нацелились на «стратегическое партнёрство» Итоги недели. Грядёт европейская весна Время жестких реальностей

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