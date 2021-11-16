Как Владимир Зеленский обманул своих пожилых избирателей

Накануне Зеленский сообщил о решении выплатить вакцинированным от ковида двумя дозами гражданам по 1000 гривен (в пересчёте примерно 3000 рублей) в качестве премии за лояльность. Новость обрадовала стариков – деньги, конечно, не слишком большие, но даже такая сумма может скрасить их не слишком-то яркое существование. Но, как выяснилось, денег-то Зеленский и не предлагал. Вместо гривен, на которые можно купить еды, пенсионерам предложили ваучеры на посещение кинотеатра или зоопарка!

Сюжет: Украинский кризис

Таким образом, Зеленский в одночасье из благодетеля превратился в объект ненависти для обманутых граждан, которым пообещали деньги на хлеб, а отбоярились билетиком на зрелище. Что совсем не одно и то же. Теперь в офисе президента пытаются «отпетлять назад», чтобы обещанным сертификатом от Зеленского можно было хотя бы расплатиться за коммунальные услуги. Но местные власти категорически не желают платить живыми деньгами за выданные Зеленским бумажки, которые граждане понесут для расчёта за свет и газ (напомним, что накануне президентская администрация уже обязала местные администрации принять на себя всё бремя материальной ответственности оплаты за энергоносители – вместо правительства Украины). В итоге Зеленский пообещал, что его сертификатами можно будет расплатиться за обучение (какое обучение предлагают пенсионерам – вместо денег на еду и лекарства?!) Если не возникнет желания посмотреть фильм или на зверей в зоопарке.

Вот о чём думали пиарщики Зеленского («коллективный Подоляк», так сказать), подкидывая ему идею раздачи сертификатов вместо обещанных живых денег?! Идея-то была – вернуть доверие к президенту, раздающему милостыню обедневшим слоям населения. Снизить, таким образом, напряжение в обществе. Получилось же ровно наоборот – пенсионеры и бедняки теперь злы на манипулятора Зеленского! Кстати, судачат, что Зеленский попытался хотя бы кое-как решить проблему в Киеве – договорившись с ресторатором Николаем Тищенко о том, что на сертификат можно будет пообедать в одном из его ресторанов. Однако Тищенко, видимо, прикинув, с каким наплывом людей придётся столкнуться, и каковы будут финансовые потери, отказался принимать участие в манипуляции Зеленского. Но от идеи, что на сертификат можно будет хотя бы покормить его обладателей, в офисе президента не отказались, просто там пока не нашли потенциальных «кормильцев».