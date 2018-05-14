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Как Владимир Владимирович познакомился с Николом Воваевичем

14 мая 2018, 18:39  •  67 • В России

По территории отеля «Редиссон» в Имеретинской долине, где в понедельник начался саммит ЕАЭС, люди в гостиничных махровых халатах неспешно брели в сторону видневшегося неподалеку пляжа. Пасмурная погода отдыхающих нисколько не смущала, но сами белые халаты сильно мешали телевизионным журналистам пяти стран, записывающим с балкона отеля свои стендапы про «рабочую погоду, опустившуюся на Сочи». Других известий с саммита утром не было, а выпуски новостей ждать не могли.

Главным событием «на полях» форума должно было стать личное знакомство нового премьера Армении Никола Пашиняна с Владимиром Путиным. Для свежеизбранного лидера Армении это вообще был первый выход в большой политический свет, и журналисты в пресс-центре обсуждали не пустые вопросы: побреется ли новый премьер к встрече c Путиным и не будет ли вести стрим-трансляцию разговора в соцсетях, как он любит это делать? Да и как вообще Владимир Владимирович воспримет Никола Воваевича, сменившего не самым добровольным образом Сержа Саргсяна, с которым у Путина были очень теплые отношения?

Но Путин не раз говорил, что в политике неважно, кто кому нравится, главное интересы страны. А интересы России и Армении в том, чтобы продолжать самое тесное сотрудничество.

- Мы рассматриваем – и это хорошо всем известно – Армению как нашего ближайшего партнёра и союзника в регионе. Это касается и экономического взаимодействия, и вопросов безопасности, - начал разговор президент России, поздравив Пашиняна с избранием. - Россия остаётся ведущим торгово-экономическим партнёром Армении – это более 25 процентов. Опережающим темпом растут поставки сельскохозяйственной продукции Армении на российский рынок: рост составил за предыдущие месяцы 38 процентов. Это очень хорошая динамика, и я рассчитываю, что нам удастся не только это сохранить, но и преумножить.

Интересы России и Армении в том, чтобы продолжать самое тесное сотрудничество.Фото: REUTERS

- Очень приятно, что буквально через несколько дней после избрания у меня есть возможность встретиться с вами, потому что я думаю, что есть что пообсуждать, - ответил Пашинян. - Есть ещё и то, что не нуждается в обсуждении, – это союзнические стратегические отношения между Арменией и Россией. И в принципе могу заверить, что по этому вопросу в Армении, можно сказать, есть консенсус, и никто никогда не ставил, и думаю, что не будет ставить под сомнение стратегическую важность армяно-российских отношений.

Все остальные собеседники «на полях форума» были Владимиру Путину хорошо знакомы — Сооронбай Жээнбеков, Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев уже приезжают в Сочи как домой.

"Без Путина никак": На встрече глав Германии, Франции и Украины союзники оставили Порошенко в одиночестве

Президент Белоруссии не удержался и выдал все совместные планы, пригласив Путина не только летом в Минск на предстоящий Высший совет Союзного государства, но даже в Могилев.

- У нас осенью традиционно проходит саммит регионов, в этом году он будет в Могилеве, - заявил Лукашенко. - Надеюсь, что вы сможете найти время и приедете в этот новый для вас город.

После двух часов закрытого «узкого» заседания лидеры ЕАЭС вышли в зал, где должно было пройти заседание уже в расширенном составе.

- Не скрою — не без дискуссий, но мы приняли целый ряд решений, - сообщил Путин новость и объявил, что Молдавия получила статус наблюдателя. - Мы готовы рассмотреть заявки и других заинтересованных стран, прежде всего наших соседей — стран СНГ.

Пашинян не побрился к встрече с Путиным, но разговаривал по-русски

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков перед заседанием. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Никол Пашинян свою речь зачитал по бумажке, и стало заметно, что на длительной дистанции русский язык ему дается не без труда. Серж Саргсян владел языком Пушкина существенно лучше. Хотя и президент Молдавии Игорь Додон в своем выступлении заявил, что ради вступления в ЕАЭС «было собрано сотни тысяч подписЕй».

- В торговлю регулярно вмешивается политика, - сетовал Лукашенко на «молочные войны» с Россией. - Вместо того, чтобы свободно тор говать, закрываемся и обмениваемся упреками. Единственный положительный момент в этой ситуации - мы задумались над совместным механизмом разрешения споров.

Все дружно желали Путину успешного проведения грядущего чемпионата мира по футболу.

- Вы все приглашены, - развел руками Путин.

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