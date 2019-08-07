Как Владимир Владимирович отчитался перед Владимиром Владимировичем

- Владимир Владимирович, курортный сезон в разгаре. Как он проходит в Ставрополе? - начал встречу с губернатором Ставрополья Владимир Путин.

- Владимир Владимирович, наверное, не удивительно, что он хорошо проходит, - ответил Владимир Владимиров.

Подобный гоголевский каламбур-диалог повторяется уже пять лет - с момента избрания Владимирова главой края, и стал вполне привычным. Во всяком случае его участники никакого вида не подают.

Докладывая о ситуации в регионе, Владимиров настолько отождествлял себя со Ставропольем, что постоянно употреблял местоимение "я", даже когда говорил о процессах вроде бы совершенно отвлеченных.

- Я сейчас в Кисловодске планирую начать ещё один огромный санаторий. Radisson приезжали, хотят большую гостиницу в Кисловодске, прямо в центре города, строить, - рассказал он о планах и пожаловался. - Мы уже полностью заперли систему канализационных очистных сооружений по Кавказским Минеральным Водам. Фактически три города: Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск. Я сегодня не могу давать им разрешение на крупное строительство, потому что у меня нет возможности. Действующий коллектор, а у меня из этих городов уносится немного в Предгорный район, очистные сооружения стоят, – полностью заперт.

- В целом как ситуация? - поинтересовался Путин.

- В целом сегодня 96 процентов убрали. Летом мы все живём уборкой, - ответил губернатор.

- Побольше будет, чем в прошлом году?

- Пока что на 3 процента в целом больше. По зерну чуть мы застопорились, потому что была воздушная засуха в начале июня, но ничего, я вам сейчас покажу здесь по ценам, вы сами посмотрите, всё, слава богу, получается. Но особо радует: наконец-то начало расти молоко, начало расти мясо. Сегодня уверенно – хлопок, мы в этом году замахиваемся 1400 тонн хлопка произвести, но тем не менее получается.