Как владелец «Интерстроя» Евгений Кабанов не понял намеков, и почему ему не помогло письмо Дональду Трампу

Большое строительство и политика в Крыму связаны давно и крепко. Застраивать морское побережье и старинные парки могут только те строительные компании, руководители (владельцы) которых имеют влияние в политических сферах. Они должны быть хотя бы депутатами, а лучше – бессменными. Как председатель Госсовета Владимир Константинов со своей «Консолью» (пошел второй десяток лет).

Стройки Севастополя

Фигурой соизмеримого со спикером масштаба для Севастополя был застройщик Евгений Кабанов, владелец компании «Интерстрой». Горожане о нем отзывались весьма нелестно – из-за застройки парков, скверов, пляжей. Усилиями возмущенной общественности удалось приостановить строительство апартаментов на Солдатском пляже и жилого комплекса на проспекте Генерала Острякова, прямо на территории средней школы №22.

«Интерстрой» активно участвовал в застройке двух парков в Ялте, возводя там жилой комплекс. «Приморский парк – это святое место. Сделаем парк лучшим в Крыму и Южном федеральном округе!», – призывал Евгений Кабанов.

Строитель-начальник – семейная традиция Кабановых. Отец Евгения – Константин Кабанов – работал начальником управления капстроя Черноморского флота России. Методы работы этого управления и ее результаты – отдельная история. Константин Кабанов сейчас владеет 19 связанными со строительством компаниями, зарегистрированными в Крыму, Севастополе и Калининградской области.

Возмущенный депутат

После событий «крымской весны» Евгений Кабанов перебрался в Симферополь, где основал вместе с сыном спикера Олегом Константиновым ООО «Крымский газобетонный завод». И стал депутатом Госсовета от ЛДПР. Что места в этой партии продавались через Краснодарскую парторганизцю (в Крыму ее тогда не было вообще), не особенно скрывали и сами депутаты. В феврале 2016 года Кабанов стал заместителем председателя комитета Государственного совета РК по имущественным и земельным отношениям. Возглавляет комитет Евгения Добрыня - сестра жены главы Крыма Сергея Аксёнова.

Самое громкое деяние Евгения Кабанова-депутата – открытое письма экс-резиденту США Дональду Трампу, в котором он потребовал срочно отменить санкции.

27 ноября 2018 года Евгений Кабанов назначен на государственную должность – заместителя председателя Совета министров РК. На этом посту он стал отвечать за строительство и реализацию Федеральной целевой программы. Заметим, до него эту должность занимал Виталий Нахлупин, арестованный по обвинению в коррупции, но до сих пор не осужденный. А еще раньше Олег Казурин, осужденный на 11,5 лет лишения свободы за финансовые преступления.

Через неделю после вступления в должность, по представлению Кабанова министром строительства и архитектуры Крыма стал его земляк Михаил Храмов. До того он работал в департаменте архитектуры и градостроительства правительства Севастополя. Кабанова и Храмова связывала не только работа: они вместе отдыхали, выкладывали в соцсети фото.

В последний год фамилия Кабанова попадала в СМИ не только в связи со стройками и успешным (или неуспешным) выполнением ФЦП. То во время жесткого карантина он разместил восторженные посты о прогулках по лесу и призвал всех присоединиться к нему. То неподобающим образом вел себя в полете, а, выходя из самолета, обматерил экипаж, за что был оштрафован.

Толстый намек

В марте этого года Евгений Кабанов заявил о намерении баллотироваться в Госдуму РФ. Он утверждал: «Те знания, которые я получил, я могу для Крыма приумножить, выйдя на федеральный уровень, для Крыма сделать на порядок больше, чем есть возможность на сегодняшний день на региональном уровне».

Партия «Единая Россия», куда перебрался Кабанов, еще не опубликовала окончательные списки своих выдвиженцев, а фамилия Кабанова уже появилась на всех рекламных плоскостях Симферополя. Листовки с его портретами ветер сдувал со скамеек на всех троллейбусных остановках. Незарегистрированный еще кандидат особенно настойчиво напирал на свои знания и опыт.

Облом произошел 26 июля, когда региональный политсовет Крымского отделения «Единой России» поддержал выдвижение на выборах в Государственную думу не Кабанова, а Леонида Бабашова – «человека Константинова». Евгений Кабанов принял решение отозвать поданные им документы на регистрацию кандидатом в депутаты думы. Несмотря на опыт, он намека товарищей по партии не понял.

Вместо того чтобы в тот же день уволиться и завтра уехать из страны, Евгений Кабанов продолжил гнуть свою линию: «Решил отозвать поданные мною документы на регистрацию кандидатом в депутаты Государственной думы и продолжить свою работу в правительстве Крыма в качестве вице-премьера, курирующего строительный комплекс и реализацию ФЦП». Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение вице-премьера, отметив важность курируемого им направления.

Водовод слёз

Однако как выяснилось после выборов, несмотря на публичные заявления о намерении продолжать работать в крымском правительстве, Евгений Кабанов подал заявление об увольнении «по собственному желанию». Госсовет отставку принял.

Министра строительства РК Михаила Храмова уволили 22 сентября. 23 числа провели обыски и выемку документов в рабочих кабинетах чиновников, обоих задержали.

На последовавшем судебном заседании следствие заявило, что экс-чиновники подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. При строительстве пятикилометрового водовода от Ивановского водозабора до очистных сооружений Межгорного узла куда-то исчезло 57,5 миллиона рублей. Михаилу Храмову инкриминируют еще и завышение сметы строительства водовода.

Вместе с ними арестован и Роман Журавлев, гендиректор подрядной организации ООО «Мастер-Юг». Зарегистрированная в марте 2019 года компания с уставным капиталом 10 тыс руб сумела за два года получить господрядов на сумму 4 млрд 608 млн руб. Заказчиком выступил ГКУ «Инвестсрой РК» - дочерняя организация Минстроя Крыма.

Чиновников арестовали, но, удовлетворив апелляционную жалобу адвокатов, через несколько дней отпустили из СИЗО под домашний арест до 22 ноября. Для обоих установлен ряд запретов.