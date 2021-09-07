Как Виктор Медведчук и Тарас Козак качали нефть на прикерченском шельфе

Коррупция – одна из основных бед Украины. Коррупция родила местных олигархов. Избираясь в президенты, Владимир Зеленский обещал решительно бороться с этим негативным явлениям, при этом беззастенчиво пользовался поддержкой олигархов, их медиаресурсами. Пришло время выполнять обещания. 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5599 с длинным названием, внесенный Зеленским, который для простоты стали называть «антиолигархическим».

Первый пошел

Документ разработан с целью «влияния на олигархов и связанных с ними лиц, а также на публичных служащих». Там объясняется, кто такие олигарх, бенефициар, руководство, контролер и связанное лицо. Возможно, шум вокруг закона и последствия его принятия добавили популярности «команде Зе», но вряд ли что-то после вступления его с силу изменится для населения Украины.

Борьбу с олигархами начали с обысков у депутатов Верховной Рады Виктора Медведчука и его соратника по оппозиционной парламентской фракции (ОПЗЖ) Тараса Козака. В мае генпрокурор Украины Ирина Венедиктова направила им подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов.

Медведчука поместили под домашний арест, Козак успел сбежать «на лечение» в Белоруссию.

Следствие закончено

Сейчас следствие завершено, материалы производства открыты стороне защиты. «После их ознакомления со всем доказательным массивом, наработанным прокурорами и следователями, дело пойдет в суд», – доложила Венедиктова.

Украинская власть постарается, обвиняя Медведчука и Козака, как можно меньше говорить о политике. В первую очередь их будут обвинять в экономических преступлениях и госизмене – так борьба с первым из намеченных к жертве олигархов будет выглядеть пристойнее.

В чем же их обвиняют по линии «покушения на хищения и на разграбление национальных ресурсов в украинскому Крыму»? Подозреваемые, в частности, незаконно добывали нефть и газ на шельфе Черного моря вблизи Крыма, они «передали оккупационной власти материальную и документальную базу относительно разработки месторождения «Глубокая», расположенного в исключительной (морской) экономической зоне Украины».

«Без помощи этих нардепов России понадобились бы годы и огромные ресурсы для освоения участка с перспективными запасами более чем на 38 млрд грн», - озвучила ущерб Ирина Венедиктова.

Поясним, о чем речь. Ресурсы месторождения нефти и газа «Глубокая», поставленные на баланс в 2011 году, – 8,3 млн тонн нефти и 1,4 млрд кубометров газа. Лицензию на его разработку на прикерченском шельфе Черного моря, в 75 км от Феодосии, для киевского ООО «Новые проекты» Виктор Медведчук получил еще в 2012 году. Месторождение до сих пор не разработано, поэтому обвинение в добыче «Новыми проектами» углеводородов там несколько сомнительны. Но по итогам комплекса исследований, в его пределах выделен перспективный для разработки участок.

Крым по-новому

В 2015 году, пока крымские предприятия имели право перерегистрироваться в российском правовом поле упрощенным порядком, Медведчук договаривался о перерегистрации своей добывающей компании с РФ. На брифинге Венедиктова дала послушать аудиозапись переговоров «Медведчука и заместителя главы правительства России», где беседующие договариваются о «переуступке» прав на месторождение «кому-нибудь из России». Голос на пленке похож на голос Дмитрия Козака, тогда – вице-премьера РФ, курирующего Крым.

Дальше дело – не по слухам, а по документам – пошло так. В Симферополе нашлось киевское ООО «Фо Сизонс Трейд», которая обратилась в арбитражный суд Крыма. В его заявлении говорилось, что ООО «Новые проекты» еще до 18 марта 2014 года (то есть в украинские времена Крыма) размещало в Симферополе, в помещении, принадлежащим «Сизонсу», свой исполнительный орган, поэтому имеет право на перерегистрацию в российском Крыму. Суд поверил и решил: «Установить факт нахождения на территории Республики Крым постоянно действующего исполнительного органа ООО «Новые проекты» по адресу… Симферополь, ул. Гоголя, 68 по состоянию на 18.03.2014 года».

Налоговая служба Симферополя внесла «Новые проекты» в базу юрлиц РФ. Уставный фонд – 60 тыс руб, основной вид деятельности – работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр. Лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья была выдана Госнедрами уже России в июле 2016 года по распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на 30 лет. Глубина моря в пределах «Глубокой» – 70-100 м. Как поясняют специалисты, в России пока нет свободных буровых мощностей, а найти подходящую технику на рынке невозможно из-за санкций в отношении Крыма.

Поэтому вряд ли Виктор Медведчук и Тарас Козак добывали нефть на прикерченском шельфе. Тем более что по финансовым отчетам в штате новых «Новых проектов» – 5 человек, доходов они не имеют, хотя их расходы в прошлом году составили 47 млн руб. Интересно, что киевское ООО «Новые проекты» в украинской базе OpenDastaUa числится с пометкой «в стадии прекращения». А ООО «Фо Сизонс Трейд» и ныне работает в Киеве, занимается оптовой торговлей мясом, его бенефициар живет в Житомирской области.

Кроме углеводородов, по словам Венедиктовой, подозреваемые интересовались местами дислокации военных формирований Украины и их боевой подготовкой. А еще они участвовали в разработке проекта «Проминь» («Луч»), направленного на системное лоббирование интересов РФ.

Ответа от обвиняемых олигархов и их адвокатов пока не было.