Как вести диалог с Россией: Запад снова в тупике из-за неразрешимого "уравнения Путина"

Ни один из западных лидеров не в состоянии решить "невозможное уравнение" по установлению диалога с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет французская журналистка издания Le Figaro Лора Мандевиль.

По её словам, найти подход к Путину пытались многие западные политики, начиная с Джорджа Буша и заканчивая Бараком Обамой. Свои силы также пробовали Ангела Меркель и Николя Саркози. Но все они обжигались на "неразрешимом и разочаровывающем уравнении" Путина.

Эммануэль Макрон, начавший большой "стратегический диалог" с главой Кремля в задушевной обстановке форта Брегансон летом 2019 года, столкнулся с тем же разочаровывающим и невозможным ребусом, - утверждает Лора Мандевиль.

В чём же состоит это уравнение, этот ребус, который не по силам западным политикам? На самом деле всё довольно просто. Путин отказывается прогибаться под Запад и смеётся над попытками его прогнуть.

Мандевиль пишет, что 14 сентября Макрон потребовал от Путина объяснений по поводу отравления Навального, а в ответ российский президент направил французского коллегу на след "самоотравления", высмеивая того и говоря, что это просто "блогер" и сомнительный персонаж. О том, что начинать диалог с требований - это не самая продуктивная тактика, французская журналистка не задумывается.

Также Лора Мандевиль недоумевает, почему Владимир Путин расценивает встречу Эммануэля Макрона с символом белорусской революции Светланой Тихановской как грубое вмешательство во внутренние дела Белоруссии.

На данный момент макронианская мечта о российском "диалоге" выглядит сильно испорченной, - подводит итог журналистка Le Figaro.

Она напоминает, что сейчас европейские лидеры, включая президента Франции и канцлера Германии, активно обсуждают новые санкции против Белоруссии и России.