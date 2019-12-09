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Как вернуть миллионы, выведенные из России: Чайка заявил о новых методах
09 декабря 2019, 16:39 • 135 • Политика
Генпрокурор Юрий Чайка заявил о введении новых методов борьбы с коррупцией. Фактически планируют реализовать план по возвращению миллионов, выведенных из России.
В России с 2020 года начнут действовать новые меры по борьбе с коррупцией. О предстоящем новшестве рассказал генеральный прокурор Юрий Чайка. Предполагается, что инструментарий в том числе поможет в борьбе с "откатами".
Судя по высказыванию Чайки, комплекс мер ещё предстоит отточить. Генпрокурор говорит, что разработкой займутся в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов.
Помимо "откатов", помочь антикоррупционные меры должны и в возврате из-за рубежа иностранных активов, выведенных туда нелегально, добавил Чайка в интервью "Коммерсанту".
В прошлом году удалось решить проблему сокрытия активов руководителями, уличёнными в коррупции, сказал Чайка. У сотрудников правоохранительных органов появилась возможность арестовывать эти активы до вывода. Теперь работа будет усилена, таким образом, попытаются реализовать план по возвращению миллионов, выведенных из России незаконно, сообщает телеканал "360".
Досье
По словам Чайки, коррупционные преступления в России с начала года стали регистрировать чаще - он связал это с "усилением прокурорского надзора". За девять месяцев этого года их выявили на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года - 26,1 тысячи.Растёт и доля коррупции в общей структуре преступлений: в 2017 году она была на уровне 1,4%, а с начала этого года выросла уже до 1,7%.
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