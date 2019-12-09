Как вернуть миллионы, выведенные из России: Чайка заявил о новых методах

В России с 2020 года начнут действовать новые меры по борьбе с коррупцией. О предстоящем новшестве рассказал генеральный прокурор Юрий Чайка. Предполагается, что инструментарий в том числе поможет в борьбе с "откатами".

Судя по высказыванию Чайки, комплекс мер ещё предстоит отточить. Генпрокурор говорит, что разработкой займутся в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов.

Помимо "откатов", помочь антикоррупционные меры должны и в возврате из-за рубежа иностранных активов, выведенных туда нелегально, добавил Чайка в интервью "Коммерсанту".

В прошлом году удалось решить проблему сокрытия активов руководителями, уличёнными в коррупции, сказал Чайка. У сотрудников правоохранительных органов появилась возможность арестовывать эти активы до вывода. Теперь работа будет усилена, таким образом, попытаются реализовать план по возвращению миллионов, выведенных из России незаконно, сообщает телеканал "360".

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