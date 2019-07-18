Как Венгрия "отжала" у Украины Закарпатье. Пока только на фото

В газете "Карпаталия", которую печатает Союз венгров Закарпатья, появилось необычное обозначение украинского региона. Так, на иллюстрации в печатном СМИ Закарпатье было обозначено венгерским регионом.

Картинка была размещена на передовице издания. Некоторых украинцев эта иллюстрация обескуражила, сообщает "Утро.ру".

В МИД Украины также выразили возмущение креативом издания. Замглавы внешнеполитического ведомства Егор Божок и вовсе увидел в этом "сепаратизм".

"На передовице газеты "Карпаталия" Общество венгерской культуры Закарпатья под лозунгом "Венгр, вставай!" иллюстрированная принадлежность Венгрии и др.", - возмущенно написал он.

При этом, подчеркнул Божок, возмущённые граждане донесли информацию до СБУ. Служба безопасности, добавил он, быстро откликнулась на просьбу отреагировать.

"Спасибо СБУ за мгновенную реакцию. УСБУ в Закарпатской обл. зарегистрировало производство по признакам посягательства на территориальную целостность Украины, которое продолжится под процессуальным руководством Прокуратуры Закарпатской обл.", – отметил он.