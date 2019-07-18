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Как Венгрия "отжала" у Украины Закарпатье. Пока только на фото

18 июля 2019, 21:39  •  26 • В мире
Крупнейший регион Незалежной - Закарпатье причислили к владениям европейских соседей. Некоторых украинцев возмутила иллюстрация в газете "Карпаталия", которую печатает союз венгров Закарпатья. На фото регион обозначен во владении Венгрии.
В газете "Карпаталия", которую печатает Союз венгров Закарпатья, появилось необычное обозначение украинского региона. Так, на иллюстрации в печатном СМИ Закарпатье было обозначено венгерским регионом.
Картинка была размещена на передовице издания. Некоторых украинцев эта иллюстрация обескуражила, сообщает "Утро.ру".
В МИД Украины также выразили возмущение креативом издания. Замглавы внешнеполитического ведомства Егор Божок и вовсе увидел в этом "сепаратизм".
"На передовице газеты "Карпаталия" Общество венгерской культуры Закарпатья под лозунгом "Венгр, вставай!" иллюстрированная принадлежность Венгрии и др.", - возмущенно написал он.
При этом, подчеркнул Божок, возмущённые граждане донесли информацию до СБУ. Служба безопасности, добавил он, быстро откликнулась на просьбу отреагировать.
"Спасибо СБУ за мгновенную реакцию. УСБУ в Закарпатской обл. зарегистрировало производство по признакам посягательства на территориальную целостность Украины, которое продолжится под процессуальным руководством Прокуратуры Закарпатской обл.", – отметил он.

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