Развалившуюся, разворованную экономику Украины Запад уже более не собирается финансировать, что видно по действиям МВФ и отдельных стран ЕС, заявил зампред Российского союза ветеранов Афганистана полковник запаса Владимир Кошелев. При этом он отметил, что статус британских военных, которые тренируют украинских армейцев, в условиях военного положения на Украине так и не был определен. «Как объясняют наличие в условиях военного положения британцы своих военнослужащих? Они тоже воюют с Россией? Либо все-таки идет гражданская война?» - вопрошает специалист.

Заместитель председателя Российского союза ветеранов Афганистана полковник запаса Владимир Кошелев оценил наличие британских военных инструкторов на Украине. Ранее Русская служба BBC сообщила о том, что несколько групп британских военнослужащих из секретной бригады находятся на Украине. В частности, говорилось, что в этой секретной бригаде под номером 77 несут службу более тысячи человек.

Как заметил военный эксперт, в условиях военного положения на Украине статус иностранных специалистов так и не был определен. При этом, указал он, очевидно, что финансирование Незалежной было для Запада, которое в последнее время для Киева становилось все более проблематичным, возможно лишь в условиях военного положения, в условиях развязанной войны.

«Интересен статус этих британских и американских военнослужащих в свете объявленного господином Порошенко и утвержденного Верховной радой военного положения. Если есть военное положение, есть военный агрессор, здесь находятся целые воинские формирования Соединенного Королевства. Как стоит характеризовать участие Великобритании во всем этом безобразии? Тут возникает вопрос», - отметил он.

При этом, пояснил Кошелев, Великобритания на протяжении многовековой своей истории является «самым гнусным врагом нашего Отечества», потому их работа во вред нашей стране неудивительна.

«Для любого поднимающего голову, нормально экономически развивающегося европейского государства это давнишняя выработанная тактика британского королевства, любое государство, которое поднимается, оно признается составляющим угрозу Британии, и против него осуществляются те или иные меры», - заметил он, добавив, что меры представляются не всегда прямого и вооруженного воздействия - идеологического порядка, экономического и кибервоздействия.