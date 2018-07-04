Как «вата» уволила пиарщицу «Леруа Мерлен»

Скандал начался через несколько часов после победы сборной России над Испанией. Галина Панина, специалист по связям с общественностью и госструктурами компании «Леруа Мерлен», опубликовала в Фейсбуке пост. Якобы, празднующие победу российские болельщики, сожгли в Ново-Переделкино невинную девушку. Пост был помечен тэгом #победобесие. А дальше начался такой «пиар», что руководство «Леруа», видимо, будет вспоминать его до пенсии... В комментариях на интернет-страницу пиарщицы пришли толпы разгневанных людей. Их, Галина Панина, назвала «ваткой», которую она «чистит». То есть, удаляет их комментарии. После этого заявления, градус скандала повысился до каких-то запредельных значений. Просто слова «ватка», «вата», «победобесие» или «колорады» - это термины необандеровские, появившиеся в обороте на Украине в 2014 году, после сожжения полсотни людей в одесском Доме Профсоюзов. Термины были вброшены сознательно – это пропагандистский прием по «расчеловечиванию противника», азы контр-пропаганды. Согласитесь, по-разному звучат фразы: «сожгли одесситов» или «жгли вату». Или «ватку».

Жутко то, что теми же самыми терминами оперируют наши люди «с хорошими лицами» - родная либерально-прозападная тусовка. «Победобесие» - тоже их термин. Смысл его в том, что «стыдно радоваться каким-то Победам, когда страна стонет под пятой тирана». Особо-упоротые раньше добавляли – «не победили бы, пили бы баварское», но таких быстро повывели — сугубо силами общественности. Хотя, все 90-е и даже в начале 2000-х подобные заявления сходили с рук безнаказанно. Но, праздник не послушания закончился, судя по скандалу с «Леруа», сообщество людей с «хорошими лицами» окончательно превратилось в секту. Если раньше большинство сограждан воспринимали их высказывания просто с удивлением, сейчас терпение кончилось – им стали выдавать сдачу крупными купюрами.

Слова «ватка», «вата», «победобесие» или «колорады» - термины необандеровского дискурса, появились они в обороте в 2014 году, после сожжения, как минимум, 40 человек в одесском Доме ПрофсоюзовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Оказалось, Россия — не страна «рабов, анчоусов и ватников, привыкших молчать», а здесь — если кто не заметил — уже вполне себе оформилось настоящее гражданское общество. О котором века мечтала, отставив мизинец от чашечки кофе, та же наша благородная интеллектуальная туса. Но столкнувшись с ним лицом к лицу — пришла в шок и трепет.

Сотни людей в интернете объявили бойкот магазинам «Леруа». Например, на сайт компании заглянул известный писатель Сергей Лукьяненко и оставил свое резюме:

«Если вы ее не уволите, то ряд людей перестанет покупать у вас что-либо. Потери в целом будут небольшие. Процента два-три. Но это - очень большие деньги. Сами решайте, что вам дороже…».

А кто-то раскопал промо-ролик компании и обнаружил там карту России без Сахалина и Крыма. Пиар получился – что надо!

И в руководстве компании началась паника. Вот как ее описала сама героиня скандала:

«У генерального директора был только вопрос: «Галина, что делать? Какие предложения?» Я предложила ему антикризисный план. Руководство его приняло, и мы по нему работаем», - рассказала она в интервью ФАН.

Гениальный «антикризисный план» сработал бы только в одном случае – публичное покаяние. «Вата» злая, но очень отходчивая, и покаявшихся сразу же начинает жалеть, вытирать им слезы и сопли, предлагать мороженое, кормить из своих полевых кухонь и перевязывать последними бинтами… Но, «план» пиарщицы Галины Паниной вылился в невнятное бормотание: мол, высказывания в личных аккаунтах и позиция компании – разные вещи.

Ближе к ночи в «Леруа» все-таки дозрели. И выдали такое заявление:

«От имени руководства компании мы приносим свои извинения за пост Галины Паниной. Компания не разделяет позицию сотрудника. Мы понимаем, что этот пост мог задеть чувства многих людей и приняли решение временно отстранить Галину от должности».

Вот эта фраза «временно отстранить», никого из «ваты» не устроила. И к утру, пиарщица покинула компанию уже «по собственному желанию». Но, судя по своим комментариям так ничего и не поняла, обвинив людей, которых она оскорбила в «кибербуллинге» и «троллинге».

«Невычищенная ватка» вычистила пиарщицу Галину Панину из профессии. Публицист Константин Крылов заметил, что является злопамятным человек, к тому же, располагает свободным временем. Поэтому, он будет каждый месяц узнавать – не вернулась ли Галина Панина на прежнее место? Я тоже понаблюдаю.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники