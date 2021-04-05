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Как Варшаве видится «равноправный диалог» с Москвой

05 апреля 2021, 00:45  •  69 • В мире
«Мы должны ослабить русских»
28 марта появилось первое интервью нового посла Польши в РФ Кшиштофа Краевского. Дипломат долго добирался до Москвы. Срок командировки предыдущего главы диппредставительства Влодзимежа Марциняка закончился в июле 2020 года, и МИД выдвинул кандидатуру его преемника. Однако кандидатура была заблокирована в сейме, а потом против Краевского развернулась информационная кампания в СМИ.
Кшиштоф Краевский (слева) вручает копии верительных грамот первому заместителю министра иностранных дел РФ Владимиру Титову
Дипломата, карьера которого началась в социалистической Польше, обвиняли в том, что он работал в аппарате пресс-секретаря правительства ПНР при Ярузельском. Звучали недвусмысленные намёки на то, что Краевский в молодости был негласным сотрудником спецслужб Польской Народной Республики. Вручить в Москве свои верительные грамоты посол смог только 4 марта.
И вот его первое интервью: «Меня направили в Москву искать равноправный диалог с Россией».
Любое проявление доброй воли можно приветствовать, но первые высказывания польского посла заставляют сомневаться в искренности такого стремления.
По поводу причин ухудшения польско-российских отношений Краевский заявил: «Такое положение дел является результатом российской политики последних лет». Дескать, виновата Россия. Далее посла спросили, как обстоят дела с захоронениями советских солдат, погибших при освобождении Польши. Краевский поспешил заверить, что с захоронениями всё в порядке и на поддержание их Польша ежегодно тратит миллион евро. На самом деле ситуация не так благополучна. Несколько лет назад в городе Тшчанка Великопольского воеводства по решению местных властей уничтожили мавзолей воинов-освободителей; сейчас иск по этому акту вандализма находится в Европейском суде по правам человека. Кроме того, уход за братскими могилами зачастую оплачивается российским посольством или же заботу о военных кладбищах берут на себя неравнодушные поляки (увы, таких немного), не забывшие, кому их страна обязана освобождением от немецкой оккупации.
В Тшчанке разрушают мавзолей советских солдат. Фото: wiadomosci.wp.pl
Зато Краевский не преминул осудить демонтаж двух посвящённых полякам мемориальных досок в Твери. Памятные знаки сняли весной 2020 года по представлению областной прокуратуры; они были установлены ошибочно, в перестроечном угаре в 1991 году, документов на польский мемориальный знак прокуратура не нашла. Варшава этот эпизод раздула, подняв крик о том, что в России переписывают историю. А Краевский заявил, что демонтаж воспринимается в Польше «как согласие на отрицание Катынского преступления».
В отношениях Москвы и Варшавы хватает и проблем, связанных не только с историей. Одна из них – американское военное присутствие в Польше. Там находятся четыре с половиной тысячи американских солдат, и Варшава год из года выпрашивает у Вашингтона дополнительный контингент. Однако польский дипломат уверяет, что американское присутствие на восточном фланге НАТО «ограничено в размерах и носит исключительно оборонительный характер», а размещение американского контингента стало реакцией на «агрессивные действия» РФ в 2014 году.
Ещё один камень преткновения – энергетика. В прошлом году Польша начала строить газопровод Baltic Pipe. В Польше громогласно объявили, что проект станет убийцей «Северного потока – 2». Краевский же говорит, что Варшава не отказывается от сотрудничества с Москвой, а Baltic Pipe служит обеспечению энергетической безопасности Польши.
Строительство Baltic Pipe. Фото: baltic-pipe.eu
Из сказанного напрашивается вывод: со сменой посла в Москве Польша не сменила линию в отношении России. Достаточно вспомнить события последних недель. 19 марта Болгария устроила шпионское шоу, объявив о разоблачении сети «российской агентуры». Персонами нон грата объявили двух сотрудников посольства РФ в Софии, а министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что его страна решительно поддерживает Болгарию, защищающую свой суверенитет «от враждебной шпионской деятельности со стороны России».
Практически одновременно с Кшиштофом Краевским польский посол в Германии Анджей Пшилембский дал интервью немецкому изданию RND. Главная мысль этого польского дипломата – «мы должны ослабить русских», для чего нужно прекратить строительство «Северного потока – 2». России, по словам Пшилембского, «пора одуматься». Год назад этот дипломат приобрёл сомнительную славу, заявив, что после Второй мировой войны СССР… оккупировал Украину и Белоруссию. Невозможно предположить, что Краевскому в Москве поручили проводить иную политическую линию, нежели Пшилембскому в Берлине.
В марте польские власти запретили въезд на свою территорию журналисту ВГТРК Евгению Решетнёву, чтобы «защититься от российской дезинформации». С ней неустанно воюет и Станислав Жарынь, спикер министра – координатора специальных служб. Его «Твиттер» забит разоблачениями «русской пропаганды», а 30 марта Жарынь выпустил размещённый на правительственном портале доклад, обвиняющий Россию в проведении информационной кампании по дискредитации Войска Польского.
В центре внимания оказались и проводившиеся в январе штабные учения «Зима-2020», в которых по сценарию поляки отражали нападение с востока. Результат учений: через четыре дня условный враг стоял у стен Варшавы, а через двадцать дней польская армия была полностью разгромлена. Российские СМИ, конечно, обратили внимание на эту новость, тогда Жарынь стал утверждать, что Москва провела масштабную пропагандистскую атаку.
Станислав Жарынь. Фото: wprost.pl
Однако спикер министра-координатора говорит неправду. Кому, как не ему, знать, что итоги учений слили в прессу сами поляки, и это была интрига против начальника Генерального штаба Раймунда Анджейчака; скандал раздули его высокопоставленные недруги в министерстве обороны и командовании Войска Польского.
Нападки на Россию происходят в Польше каждый день. 30 марта Кшиштоф Щерский, руководитель президентского Бюро по международным делам, принял участие работе консультативного комитета глав Польши и Украины, после чего сообщил, что Варшава станет «источником энергетической безопасности Украины». В Польше давно вынашивают план продавать Украине американский или норвежский газ. А 31 марта заместитель министра Марцин Пшидач призвал к остановке «Северного потока – 2», который позволит Кремлю «влиять на европейскую политику».
Все примеры показывают, что Польша следует прежним курсом. Что бы ни говорил новый посол в Москве, «равноправный диалог» на основе этого курса невозможен.
Заглавное фото: Блокнот
Сергей ПАВЛЕНКО

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