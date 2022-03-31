Как в Южной Осетии отнеслись к идее референдума? Видео из ночного Цхинвала дало однозначный ответ

Как жители Южной Осетии отнеслись к идее проведения референдума о вхождении в состав России? Видео из ночного Цхинвала дало однозначный ответ.

Telegram-канал Readovka опубликовал видеозапись из ночного Цхинвала, где местные жители устроили шумный и торжественный автопробег, посвящённый будущему референдуму о вхождении республики в состав России. На кадрах запечатлено множество машин с флагами России, которые сигналят и двигаются по улицам города колонной.

Напомним, о подготовке референдума заявил 30 марта спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев. По его словам, у страны есть все основания для вхождения в состав России и все необходимые процедуры будут проведены уже в самое ближайшее время. Референдум назначен на 10 апреля 2022 года, после президентских выборов.

Напомним, Южная Осетия признана Россией независимым государством после нападения Грузии в 2008 году. Русские войска в течение недели отбили атаку грузинских войск, подготовленных по стандартам НАТО, и даровали Южной Осетии возможность самостоятельно решать свою судьбу.