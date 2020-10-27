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Как в свой полет не туда ушел глава самого готического города Ленобласти Геннадий Орлов

27 октября 2020, 16:25  •  80 • Аналитика
Глава муниципального образования «Город Выборг» Геннадий Орлов арестован по подозрению в совместном хищении семисот миллионов рублей. Разберемся, как мог прилипнуть к рукам почти весь бюджет региона. Также вспомним, за что Выборг часто называют криминальной столицей Ленинградской области. Близость границы с Финляндией этот фактор только подпитывает, еще с 1990-х.
Сюжет: Коррупция
Гуманное пресечение
Геннадий Орлов арестован по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере группой лиц, с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, данный чиновник был в сговоре с экс-главой комитета финансов города Выборга Александром Болучевским, который сейчас также находится под арестом. Он подозревается в том же общем деле о мошенничестве, которое нанесло ущерб бюджету Выборга более чем на 712 млн руб. Помимо мошеннической статьи ему инкриминируется заодно и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ). А еще отдельные СМИ пишут, что сумма больше на 800 миллионов. Но чем больше — тем всё запутанней.
Если Болучевский минимум до 12 ноября будет пребывать в следственном изоляторе, то Орлову выбрана гуманная мера пресечения — домашний арест, как в популярном сериале Семена Слепакова. Впрочем, по некоторым данным, Геннадий Орлов прописан не в матерой коммуналке, а в комфортабельном личном особнячке.
Транзит
Для начала несколько вводных о столице Выборгского района Ленинградской области. В историю вдаваться не будем, хотя она любопытна — данный населенный пункт в свое время принадлежал и Финляндии, и Швеции, что отразилось на архитектуре. Также в Выборге стоит самый старый жилой дом на территории России (16 век). Население — 75 тысяч человек. Но главное совсем в другом: в современных условиях последних тридцати лет Выборг - один из крупнейших морских портов в Ленобласти (Выборгский залив), а еще он находится всего в 217 км от Финляндии. С учетом, что от Санкт-Петербурга в другую сторону 121 км, Выборг является стратегическим транзитным городом, чем пользовались (и пользуются), скажем так, не только законопослушные граждане. Начиная с конца 1980-х в Выборге творились разные темные делишки, о чем очень подробно можно прочитать здесь. Но по касательной: Выборг был не только, по некоторым данным, задействован в схемах легендарных мафиози Геннадия Петрова и Александра Малышева (ныне отбывают наказание в Испании за отмывание), которые якобы использовали как порт, так и фуры для транзита всего нехорошего, но и имело свое место в истории создания на базе производственной компании «Русское видео» русского же порно. Кстати, «Русского видео» уже нет, а именная табличка на выборгском доме осталась — видимо, как мемориальная.
Ещё. Поскольку Выборг — это самый готический город России (даже мистические сериалы там снимают, типа «Инквизитора»), то на его недвижимость есть много охотников — почему бы не прикупить замочек. С ударением на первую гласную. Схема такая: сначала привести недвижимость в негодность, а потом подешевке ее продать нужному человеку. И об этом полнее здесь. А еще в 90-е таможенная служба Северо-Запада изрядно плющила «челноков», которых почему-то тогда в Выборге называли «тушканчиками». Ну и бандосы, как везде. Они, как вспоминают старожилы, называли «челноков» «кенгурушками». «Доставай-ка свою сумку, сумчатая», - говорили. Но это уже история, хотелось бы верить. А мы перейдем к господам Орлову и Болучевскому, к которым интерес следствие проявило для многих в Выборге совершенно сенсационно.
Не слишком капитальный ремонт
Да, тут определенный провинциальный дуализм. С одной стороны городок не большой, но и не мал, обычный такой по территории и численности населения для России, и очень транзитный, выгодно стоящий, как мы заметили выше. И опять-таки, градозащитники в последнее время часто поднимали тему сохранения выборгских памятников федерального значения, но про чиновничью коррупцию говорили кулуарно.
И вот ныне следствие утверждает: «Геннадий Орлов вместе с Александром Болучевским вносил заведомо ложные сведения в документы о капитальном ремонте зданий, который на деле не проводился, а списанные на это средства переводились на счета подконтрольных фигурантам юридических лиц, после чего распределялись между участниками преступной группы». А группа — это другие профильные выборгские чиновники. Группа, если она преступная, — это ОПГ, не так ли?
Но вот само долгоиграющее преступление этой группы как раз основано на древности Выборга и его финско-шведских достопримечательностях. Если вкратце и прямолинейно — правительство Ленобласти выделяет немалые деньги на сохранение памятников Выборга, а местные чиновники их, вроде, осваивают через разные схемы и финансовые комбинации. Официально опять-таки из уголовного дела звучит так: «...Г.Орлов вступил в сговор с А.Болучевским, иными подчиненными и предпринимателем Котляренко. Группой лиц, по предварительному сговору, используя документы с ложными сведениями о якобы выполненных работах по капитальному и текущему ремонтам зданий и помещений, которые в действительности не выполнялись, организовали оплату за счет средств местного бюджета (…) деньги переведены на счета подконтрольных юрлиц на общую сумму свыше 700 млн рублей».
Эта сумма, что хорошо для заголовков — полноценный годовой бюджет города Выборга, ниже буквально на полмиллиона. Тут любопытно, каких еще чиновников Выборга, которые, возможно, участвовали в этой схеме, возьмут за жабры. Ведь «маховик репрессий» завертелся, и сумма в 712 миллионов явно не делилась на двоих, вопреки арифметике. Есть муниципальная организация «Служба заказчика» (аффилированная с районом), через которую проходили средства. Между прочим, все сделки оформленны решением депутатов города Выборг.
Преемник, которого еще нет
Но раз упоминали сериал «Домашний арест», то и припомним, что там мэра подсиживал его зам. Не-не, намека тут нет. Так вот, в Выборге должность главы МО «Город Выборг» сначала занял тот же человек из местного парламента, возможно, временно. Так показалось. И не зря. Это Ильдар Гилязов. Его уж объявили, но через пару дней ситуацию переиграли. Выборг возглавил Дмитрий Никулин. Как и.о. Есть данные, что аппарат Ленобласти готовит свою креатуру, но это не неточно, а точно. Хотя на сайте муниципального образования, во всяком случае на 20 октября, глава по-прежнему Орлов.
Как решат?
Выборг в 78 и 47 регионах — город особый, что мы пытались подчеркнуть. Слишком значимый для «караванного» и морского пути. Назначение его главы — вопрос, который будет решаться на пл. Пролетарской диктатуры, где располагаются Смольный и — через дорогу — правительство Ленинградской области. Ясно, что обойдутся без варяга на должности главы. Может остаться и Куликов. Но размышление идет интенсивно. Во всяком случае так говорят в аппаратах двух северо-западных регионах.

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