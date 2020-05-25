Как в США оружейные лавки приравняли к инфраструктуре первой необходимости при пандемии • 69 • Аналитика

Соединенные Штаты, воистину, обладают собственной уникальной спецификой абсолютно в любых вопросах. В то время, когда во всем остальном мире с наступлением «черных дней» пандемии население носилось по аптекам в поисках защитных масок и медикаментов, а с полок супермаркетов сметались продукты длительного хранения и туалетная бумага, американцы выстроились в очереди к оружейным лавкам. Нет, про средства гигиены и бутылку доброго виски они тоже не забывали, но приобретение "чего-нибудь огнестрельного" для многих оказалось на первом месте.





Точную оценку того, насколько за период пандемии и введения в США карантинных ограничений там возросли продажи «гражданского» оружия пока сделать затруднительно. Данные, поступающие из разных штатов за разные временные периоды, отличаются порой весьма ощутимо. Так, Вирджиния «рапортует» о почти двукратном увеличении желающих получить разрешение на покупку оружия уже в январе, Северная Каролина о приросте в 180%, Джорджия – 170%. В феврале количество таких же желающих, проходивших проверку по базе ФБР (то есть в масштабах всей страны) перевалило за 3 с половиной миллиона, поставив абсолютный рекорд. Некоторые интернет-магазины соответствующего профиля хвалятся увеличением продаж на 200-300%, а кое-кто говорит и о четырехкратном росте.



Оружейное лобби

В большой степени «взрывному» росту оружейного бизнеса поспособствовала деятельность такой весьма уважаемой и авторитетной в США организации, как National Rifle Association of America. Лоббистский вес этой мощнейшей структуры в высших политических кругах Вашингтона столь велик, что стоило тамошним законодателям лишь заикнуться о закрытии на карантин оружейных магазинов, как немедля последовал гневный окрик: «Вы, что, с ума сошли?!» Бедняги конгрессмены тут же опомнились и быстренько причислив торговые точки по продаже смертоносных товаров к «инфраструктуре первой необходимости», разрешили их работу, несмотря на все ограничения.



Само постановление о приравнивании оружейных лавок к инфраструктуре "первой необходимости" для нас выглядит нонсенсом. Но это США... Оружейное лобби занимает одно из ведущих мест в стране, распространяясь и на ведущие госструктуры. Отсюда и то, что об ужесточении законодательства в этом направлении говорят обычно кандидаты в президенты. Как только они приходят в Белый дом после победы на выборах, об ужесточении оружейных законов от них слышно как минимум реже, а то не слышно вовсе.



Категории покупателей

Больше всего спрос на «стволы» взлетел в штатах, наиболее пострадавших от пандемии – Нью-Йорк, Иллинойс, Флорида, Пенсильвания, а также, что характерно в «глубинке», населенной в основном фермерами. Эти издавна привыкли полагаться на себя и собственного «помощника» подходящего калибра. Ну, Техас – тут всё традиционно… Наибольшей популярностью, особенно среди жителей больших городов, пользуется короткоствольное оружие - пистолеты и револьверы, в основном калибром 9 мм. Некоторые из них, к примеру широко распиаренный Glock самых распространенных моделей, купить уже практически невозможно. Следующей в списке «хитов» продаж идет AR-15 – полуавтоматическая гражданская копия армейской М-16. Старые добрые помповые дробовики – на третьем месте и востребованы в основном на периферии. Охотничью «классику» не берет практически никто – палить собираются явно не по кроликам и оленям…



Впрочем, вполне красноречиво о том же самом свидетельствуют данные анонимных экспресс-опросов, которые умудряются проводить в длиннющих очередях к заветным дверям оружейных магазинов вездесущие местные журналисты. Абсолютное большинство покупателей честно признаётся, что испытывают беспокойство за свою личную и имущественную безопасность, когда миллионы их сограждан ежедневно остаются без работы, и вообще «все разваливается». В способность полиции в условиях пандемии оперативно и действенно реагировать на возникающие угрозы верят далеко не все. Многие американцы вполне реально допускают, что дело дойдет до массовых беспорядков, голодных бунтов и повального мародерства. Со «стволом» в руках в такой ситуации оно как-то надежнее, - как полагают рядовые американцы.



Отдельная категория покупателей - лица азиатского происхождения, имеющие соответствующую внешность. Неважно, что это уже второе или третье поколение тех, кто в свое время приехал в США из Вьетнама, Японии или того же Китая – на волне усиленно «раскручиваемой» Вашингтоном ксенофобии и нелепых обвинений, вроде «китайского вируса», эти люди вполне обоснованно опасаются за свою жизнь, побаиваясь, что «в случае чего» первыми объектами погромов станут именно их дома. Покорно играть роль жертвенных «козлов отпущения» многие из них совершенно не собираются.



У «коронавирусного вооружения» есть еще несколько характерных особенностей. К примеру, то, что на сей раз к прилавкам магазинов соответствующего профиля массово потянулись те, кто ранее и в мыслях не держал иметь дома оружие. Многие такие покупатели вызывают у отпускающих им смертоносный товар специалистов серьезные опасения насчет того, для кого именно будет представлять опасность оружие в их неумелых руках. Другая деталь – впервые в истории США граждане чуть ли не поголовно кинулись пополнять и создавать «домашние арсеналы» в связи со вспышкой болезни. Раньше нечто подобное происходило чаще всего после выступления очередного президента, заявлявшего о намерениях ужесточить правила владения оружием или какого-нибудь массового «расстрела» вроде трагедии в школе Сэнди-Хук.



Вместе с пистолетами, винтовками и дробовиками американцы буквально гребут подчистую боеприпасы к ним. В некоторых торговых точках доходит до введения ограничений по отпуску «в одни руки». Продавцы от души потешаются: «Да им столько за всю жизнь не расстрелять!» Как знать… Мы, как люди русские, вспомним гениальные слова великого Чехова по поводу ружья, висящего на стене в первом акте… Пандемия в США рано или поздно пойдет на спад. А вот жесточайший экономический кризис со всеми его «прелестями», похоже, только начинается. И не только в США. Не станет ли он тем «вторым актом», в котором и выпалит ружьё, "висящее над головами"? Соединенные Штаты, воистину, обладают собственной уникальной спецификой абсолютно в любых вопросах. В то время, когда во всем остальном мире с наступлением «черных дней» пандемии население носилось по аптекам в поисках защитных масок и медикаментов, а с полок супермаркетов сметались продукты длительного хранения и туалетная бумага, американцы выстроились в очереди к оружейным лавкам. Нет, про средства гигиены и бутылку доброго виски они тоже не забывали, но приобретение "чего-нибудь огнестрельного" для многих оказалось на первом месте.Точную оценку того, насколько за период пандемии и введения в США карантинных ограничений там возросли продажи «гражданского» оружия пока сделать затруднительно. Данные, поступающие из разных штатов за разные временные периоды, отличаются порой весьма ощутимо. Так, Вирджиния «рапортует» о почти двукратном увеличении желающих получить разрешение на покупку оружия уже в январе, Северная Каролина о приросте в 180%, Джорджия – 170%. В феврале количество таких же желающих, проходивших проверку по базе ФБР (то есть в масштабах всей страны) перевалило за 3 с половиной миллиона, поставив абсолютный рекорд. Некоторые интернет-магазины соответствующего профиля хвалятся увеличением продаж на 200-300%, а кое-кто говорит и о четырехкратном росте.В большой степени «взрывному» росту оружейного бизнеса поспособствовала деятельность такой весьма уважаемой и авторитетной в США организации, как National Rifle Association of America. Лоббистский вес этой мощнейшей структуры в высших политических кругах Вашингтона столь велик, что стоило тамошним законодателям лишь заикнуться о закрытии на карантин оружейных магазинов, как немедля последовал гневный окрик: «Вы, что, с ума сошли?!» Бедняги конгрессмены тут же опомнились и быстренько причислив торговые точки по продаже смертоносных товаров к «инфраструктуре первой необходимости», разрешили их работу, несмотря на все ограничения.Само постановление о приравнивании оружейных лавок к инфраструктуре "первой необходимости" для нас выглядит нонсенсом. Но это США... Оружейное лобби занимает одно из ведущих мест в стране, распространяясь и на ведущие госструктуры. Отсюда и то, что об ужесточении законодательства в этом направлении говорят обычно кандидаты в президенты. Как только они приходят в Белый дом после победы на выборах, об ужесточении оружейных законов от них слышно как минимум реже, а то не слышно вовсе.Больше всего спрос на «стволы» взлетел в штатах, наиболее пострадавших от пандемии – Нью-Йорк, Иллинойс, Флорида, Пенсильвания, а также, что характерно в «глубинке», населенной в основном фермерами. Эти издавна привыкли полагаться на себя и собственного «помощника» подходящего калибра. Ну, Техас – тут всё традиционно… Наибольшей популярностью, особенно среди жителей больших городов, пользуется короткоствольное оружие - пистолеты и револьверы, в основном калибром 9 мм. Некоторые из них, к примеру широко распиаренный Glock самых распространенных моделей, купить уже практически невозможно. Следующей в списке «хитов» продаж идет AR-15 – полуавтоматическая гражданская копия армейской М-16. Старые добрые помповые дробовики – на третьем месте и востребованы в основном на периферии. Охотничью «классику» не берет практически никто – палить собираются явно не по кроликам и оленям…Впрочем, вполне красноречиво о том же самом свидетельствуют данные анонимных экспресс-опросов, которые умудряются проводить в длиннющих очередях к заветным дверям оружейных магазинов вездесущие местные журналисты. Абсолютное большинство покупателей честно признаётся, что испытывают беспокойство за свою личную и имущественную безопасность, когда миллионы их сограждан ежедневно остаются без работы, и вообще «все разваливается». В способность полиции в условиях пандемии оперативно и действенно реагировать на возникающие угрозы верят далеко не все. Многие американцы вполне реально допускают, что дело дойдет до массовых беспорядков, голодных бунтов и повального мародерства. Со «стволом» в руках в такой ситуации оно как-то надежнее, - как полагают рядовые американцы.Отдельная категория покупателей - лица азиатского происхождения, имеющие соответствующую внешность. Неважно, что это уже второе или третье поколение тех, кто в свое время приехал в США из Вьетнама, Японии или того же Китая – на волне усиленно «раскручиваемой» Вашингтоном ксенофобии и нелепых обвинений, вроде «китайского вируса», эти люди вполне обоснованно опасаются за свою жизнь, побаиваясь, что «в случае чего» первыми объектами погромов станут именно их дома. Покорно играть роль жертвенных «козлов отпущения» многие из них совершенно не собираются.У «коронавирусного вооружения» есть еще несколько характерных особенностей. К примеру, то, что на сей раз к прилавкам магазинов соответствующего профиля массово потянулись те, кто ранее и в мыслях не держал иметь дома оружие. Многие такие покупатели вызывают у отпускающих им смертоносный товар специалистов серьезные опасения насчет того, для кого именно будет представлять опасность оружие в их неумелых руках. Другая деталь – впервые в истории США граждане чуть ли не поголовно кинулись пополнять и создавать «домашние арсеналы» в связи со вспышкой болезни. Раньше нечто подобное происходило чаще всего после выступления очередного президента, заявлявшего о намерениях ужесточить правила владения оружием или какого-нибудь массового «расстрела» вроде трагедии в школе Сэнди-Хук.Вместе с пистолетами, винтовками и дробовиками американцы буквально гребут подчистую боеприпасы к ним. В некоторых торговых точках доходит до введения ограничений по отпуску «в одни руки». Продавцы от души потешаются: «Да им столько за всю жизнь не расстрелять!» Как знать… Мы, как люди русские, вспомним гениальные слова великого Чехова по поводу ружья, висящего на стене в первом акте… Пандемия в США рано или поздно пойдет на спад. А вот жесточайший экономический кризис со всеми его «прелестями», похоже, только начинается. И не только в США. Не станет ли он тем «вторым актом», в котором и выпалит ружьё, "висящее над головами"? Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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