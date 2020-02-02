Как в современной Польше Сталина сделали монстром-отцеубийцей • 87 • Аналитика

В Польше не прекращается информационная война против России и всей российской/советской истории. Особенную ненависть вызывает у польской прессы фигура Иосифа Сталина – человека, который после победы над Германией даже присоединил к Польше существенные территории.



Именно Сталину Польша обязана Силезией и Балтийским побережьем, отобранным у Германии.







Но теперь польская пресса беспрестанно обвиняет Сталина во всех смертных грехах. Фантастическую историю опубликовало крупное польское издание Rzeczpospolita. Оно опустилась буквально до уровня бульварной желтой прессы.



Некто Хуберт Козел написал внушительный опус о том, что Иосиф Сталин – Джугашвили был незаконнорожденным сыном богатого жителя Гори Кобы Эгнаташвили. Чемпион Гори по борьбе, Коба Эгнаташвили происходил из богатой семьи духовного звания. Эта версия, кстати, не раз проскальзывала и в других СМИ, в исторической публицистике. Да и дело даже не в этом, в конце концов, чего копаться в личной жизни давно умерших людей.





Мать Сталина Екатерина Геладзе

Екатерина Геладзе, мать Сталина, якобы родила его от Кобы, а официальному мужу Виссариону Джугашвили только и оставалось, что топить свой позор в вине. Так Виссарион стал алкоголиком, однажды нещадно избил маленького Сосо и навсегда оставил ему травму руки. Мать Сталина Екатерина Геладзе в статье Хуберта Козела прямо называется проституткой, спавшей с богатыми мужчинами за деньги. Именно Коба затем и обеспечил юному Сосо, по версии Козела, протекцию в поступлении в семинарию.



Но дальше – больше. Сталин, как пишет Козел, в конце концов, расправился с обоими «отцами». Он якобы организовал убийство сначала Виссариона Джугашвили - его, по версии Козела, зарезал лично Камо, а затем и Кобы Эгнаташвили – того забили до смерти, также по приказу Иосифа. Зачем это было делать, Козел не поясняет.



Самого Иосифа Джугашвили польский автор обвиняет в работе на царскую охранку. Камо, которого Козел не очень политкорректно называет просто «Армяном», был якобы наемным убийцей на службе у Джугашвили. О прошлом Сталина якобы узнал Феликс Дзержинский, после чего вдруг скоропостижно скончался. Ссылки на убийства Льва Троцкого и Соломона Михоэлса – это так, «цветочки», по сравнению с обвинением Сталина в отцеубийстве.



Возникает закономерный вопрос, зачем польская пресса публикует такой откровенно лживый материал? Даже польские читатели сомневаются. Некто Владислав Яновски, например, начинает свой комментарий с естественного вопроса:



Может ли автор привести источники своей истории? Кстати, Сталин - историческая фигура.

Конечно, ни о каких реальных подтверждениях домыслов автора злополучной статьи нет и речи. Но Хуберт Козел, очевидно, претендует на некое собственное видение истории. Так он мог Сталина и сыном Люцифера объявить, а что мешает?



Сейчас Польша заинтересована в максимальной демонизации России, Советского Союза и всего, что с ними связано. Подобные статьи рассчитаны на наиболее неграмотного и агрессивного польского обывателя, на молодежь, получившую образование уже в современной Польше. Не сильно вдаваясь в анализ представленной в статье информации, они верят на слово подобным авторам и еще больше укрепляются в ненависти к «страшным русским».



При всей комичной отвратительности подобных статей для российского читателя, в Польше они все же формируют определенный сегмент общественного мнения. Только почему бы польской прессе не рассказать про настоящих палачей и душегубов – граждан Польши, которые в годы Второй мировой войны в количестве десятков тысяч человек служили гитлеровским оккупантам, были надзирателями в концлагерях, выдавали еврейское население на расправу гитлеровцам? В Польше не прекращается информационная война против России и всей российской/советской истории. Особенную ненависть вызывает у польской прессы фигура Иосифа Сталина – человека, который после победы над Германией даже присоединил к Польше существенные территории.Именно Сталину Польша обязана Силезией и Балтийским побережьем, отобранным у Германии.Но теперь польская пресса беспрестанно обвиняет Сталина во всех смертных грехах. Фантастическую историю опубликовало крупное польское издание Rzeczpospolita. Оно опустилась буквально до уровня бульварной желтой прессы.Некто Хуберт Козел написал внушительный опус о том, что Иосиф Сталин – Джугашвили был незаконнорожденным сыном богатого жителя Гори Кобы Эгнаташвили. Чемпион Гори по борьбе, Коба Эгнаташвили происходил из богатой семьи духовного звания. Эта версия, кстати, не раз проскальзывала и в других СМИ, в исторической публицистике. Да и дело даже не в этом, в конце концов, чего копаться в личной жизни давно умерших людей.Екатерина Геладзе, мать Сталина, якобы родила его от Кобы, а официальному мужу Виссариону Джугашвили только и оставалось, что топить свой позор в вине. Так Виссарион стал алкоголиком, однажды нещадно избил маленького Сосо и навсегда оставил ему травму руки. Мать Сталина Екатерина Геладзе в статье Хуберта Козела прямо называется проституткой, спавшей с богатыми мужчинами за деньги. Именно Коба затем и обеспечил юному Сосо, по версии Козела, протекцию в поступлении в семинарию.Но дальше – больше. Сталин, как пишет Козел, в конце концов, расправился с обоими «отцами». Он якобы организовал убийство сначала Виссариона Джугашвили - его, по версии Козела, зарезал лично Камо, а затем и Кобы Эгнаташвили – того забили до смерти, также по приказу Иосифа. Зачем это было делать, Козел не поясняет.Самого Иосифа Джугашвили польский автор обвиняет в работе на царскую охранку. Камо, которого Козел не очень политкорректно называет просто «Армяном», был якобы наемным убийцей на службе у Джугашвили. О прошлом Сталина якобы узнал Феликс Дзержинский, после чего вдруг скоропостижно скончался. Ссылки на убийства Льва Троцкого и Соломона Михоэлса – это так, «цветочки», по сравнению с обвинением Сталина в отцеубийстве.Возникает закономерный вопрос, зачем польская пресса публикует такой откровенно лживый материал? Даже польские читатели сомневаются. Некто Владислав Яновски, например, начинает свой комментарий с естественного вопроса:Конечно, ни о каких реальных подтверждениях домыслов автора злополучной статьи нет и речи. Но Хуберт Козел, очевидно, претендует на некое собственное видение истории. Так он мог Сталина и сыном Люцифера объявить, а что мешает?Сейчас Польша заинтересована в максимальной демонизации России, Советского Союза и всего, что с ними связано. Подобные статьи рассчитаны на наиболее неграмотного и агрессивного польского обывателя, на молодежь, получившую образование уже в современной Польше. Не сильно вдаваясь в анализ представленной в статье информации, они верят на слово подобным авторам и еще больше укрепляются в ненависти к «страшным русским».При всей комичной отвратительности подобных статей для российского читателя, в Польше они все же формируют определенный сегмент общественного мнения. Только почему бы польской прессе не рассказать про настоящих палачей и душегубов – граждан Польши, которые в годы Второй мировой войны в количестве десятков тысяч человек служили гитлеровским оккупантам, были надзирателями в концлагерях, выдавали еврейское население на расправу гитлеровцам? Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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