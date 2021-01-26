Как в скандал с бегством замглавы СБУ Нескромного втягивают Валерия Хорошковского, умеющего быть нужным всем

Близкие к Владимиру Зеленскому и его администрации информационные источники разгоняют информацию о том, что якобы бежавший из Украины полковник СБУ Нескромный получил протекцию от миллиардера Валерия Хорошковского (кстати, бывшего главы СБУ), и даже готов перебраться на его испанскую виллу. Не так важно, правдива ли эта информация, гораздо важнее другое – офис Зеленского, подставляя Хорошковского, фактически признал, что президент и олигарх, что называется, не сработались. Если так, то беда.

Есть такие люди, с которыми не принято ссориться. Даже главы государств и богатейшие люди предпочитают с ними не портить отношений. Таков Хорошковский, умеющий быть полезным сильным миром сего. Только его бизнес-джет летает, как угодно и где угодно, даже в самые карантинные времена. Только он может в самый разгар украинско-российского противостояния «порешать» в Москве проблемы Порошенко и Коломойского – шкурные, надо признать, проблемы. Только Хорошковский запросто мог вывезти из Австрии наглухо застрявшего там миллиардера Фирташа – однако, Фирташу не хватило то ли воли, то ли возможностей не угодить за решётку по прилёте на родину.

Когда в позапрошлом году «Наша версия» первой сообщила о наметившихся контактах Зеленского с Хорошковским, в это не верилось – но факт подтвердился, и дважды поднимался вопрос о назначении Хорошковского украинским премьером. Тем не менее, Хорошковский премьером так и не стал. А затем информация о негласных контактах олигарха с президентом Украины и вовсе перестала поступать. Почему? – гадали эксперты. Не потому ли, что между Зеленским и Хорошковским пробежала чёрная кошка? Теперь ясно – Зеленский, судя по всему, наобещав Хорошковскому с три короба и получив то, что хотел (речь шла о негласных контактах с влиятельными людьми в Москве и не только), попросту его «кинул», в худших бандитских традициях. Хорошковский, само собой, «предъявлять» за это не стал, в его кругах так не принято. Но выводы он о Зеленском и его «слугах», несомненно, сделал. И вот теперь украинские информационные источники – достоверно известно, что с подачи главы офиса президента Андрея Ермака, – разгоняют о Хорошковском не совсем открытую информацию, а быть может, попросту лгут о нём. Это, кстати, черта украинской политики – «отработанный материал» власти «сливают», как Леонид Кучма слил в своё время своего серого кардинала Медведчука.

В общем, ситуация не обещает Зеленскому ничего хорошего. К Хорошковскому слишком прислушиваются во властных коридорах России и Евросоюза, чтобы поступать с ним таким образом, пытаясь «утопить» его в скандальной истории с беглым контрразведчиком. И хотя Хорошковский с такими, как Зеленский и Ермак, счёты не сводит, но и не прощает тех, кто его «кидает».