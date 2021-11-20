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Как в Сирии или как в Афгане? Пентагон объявил об уходе армии США из Ирака до конца года

20 ноября 2021, 23:15  •  118 • Политика
Глава Пентагона Остин подтвердил, что США завершат боевую миссию в Ираке до конца года. "К концу года в Ираке не останется американских сил, выполняющих боевые задачи", - заверил американский министр обороны.
Войска США покинут Ирак до конца 2021 года. Это официально подтвердил министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с главой военного ведомства Ирака в субботу, 20 ноября.
Глава Пентагона заявил, что армия США выполнит все обязательства, взятые ею на себя в июле 2021 года. Это включает вывод войск из Ирака до конца этого года, подчеркнул американский министр.
К концу года в Ираке не останется американских сил, выполняющих боевые задачи,
- приводит слова министра обороны США пресс-служба Пентагона.
При этом отмечается, что дальнейшее сотрудничество американских и иракских военных будет заключаться в "консультировании, помощи и обмене разведданными" для борьбы с ИГИЛ*.
Напомним, что у США уже имеется опыт вывода войск из стран Ближнего Востока. Уходя из Сирии, американцы оставили там небольшой контингент, чтобы беспрепятственно воровать сирийскую нефть. При этом из Афганистана американцы уходили в страшной спешке, что привело к множеству трагедий и международному позору США.
* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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