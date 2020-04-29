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Как в России врачам помогают

29 апреля 2020, 08:10  •  22 • Аналитика

Я живу в одном из городов-миллионников. Нахожусь на "самоизоляции с сохранением зарплаты", благо работа программиста возможна удаленно. Моя жена — педиатр.



Утром 28 апреля в квартиру позвонили. Врачи. Выяснилось, что в подъезде выявлен подтвержденный случай COVID-19.

Я задал врачу много вопросов. Вот несколько вопросов с ответами:

— Можно ли мне посещать работу, если указ губернатора позволяет компании работать?

— Да.

— Нужно ли оформлять больничный?

— Нет.

— Жена врач, как работать?

— Звоните по телефону с бумажки.

Официальные лица по телефонам с бумажки попросили перезвонить через двадцать минут, ибо сами не знали, но в итоге заключили, что работать жена должна, но вообще — на усмотрение работодателя. Работодатель сказал вызывать врача, брать больничный на две недели. Но официальные лица при попытке вызвать врача заявили, что никакого больничного жене не положено, что она должна работать.

(Читателям, которые, возможно, незнакомы с историей вопроса, кратко перескажу то, что произошло в ГКБ № 1 в Екатеринбурге. По одним данным, врач заразилась от соседки по подъезду, продолжила работать, заразила всю больницу, после чего больница была закрыта. По другим, она заразилась от мужа — с тем же итогом для ГКБ № 1.)

Итак, пересказав мнение официальных лиц работодателю жены, мы столкнулись с шоком с его стороны и обещанием разобраться. Результат: согласно мнению Роспотребнадзора, жена работать права не имеет, но больничный ей не положен. Вот так. На вопрос работодателя, что же делать врачу, официальные лица ответили, что это не их проблема.

Итог: жена вынуждена взять свой ежегодный оплачиваемый отпуск и провести его дома. Отпуска у нее накоплено меньше двух недель, поэтому остатки периода — отпуск за свой счет.

Хочу поблагодарить правительство Российской Федерации за помощь врачам во время эпидемии.

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