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Как в России стать заместителем министра

12 марта 2018, 15:54  •  128 • В России

Социальный лифт для российских управленцев заработал. Лучшие участники конкурса «Лидеры России» (его же организаторы учили будущих губернаторов на «кремлевских тренингах» прыгать со скалы, плавать на каноэ и вообще достойно выходить из экстремальных ситуаций) на этом самом лифте уже поднялись на верхние этажи карьерного небоскреба.

Премьер Дмитрий Медведев назначил трех победителей заместителями министра в федеральных ведомствах: Олег Салагай занимается здравоохранением, Павел Сорокин - энергетикой, Илья Торосов - развиием экономики в МЭР.

Всего на государеву службу определены 45 участников "инкубатора чиновников". Их ждут в администрации президента, региональных министерствах, в Федеральной налоговой службе, "Роскосмосе" и Сбербанке. Проверенные кадры усилят Дальний Восток, Новгород, Бурятию, Якутию...

- Все получившие назначения специалисты — сильные управленцы, отобранные благодаря эффективной системе поиска профессионалов - конкурса «Лидеры России», — уверен заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. - Здесь открыто дают талантливым управленцам возможность обрести опытных наставников (Лаврова, Шойгу, Вайно, Кириенко - прим. ред.) и проявить свои навыки в госслужбе, - поделился с "КП" выпускник «кремлевских тренингов» и депутат Госдумы Владимир Гутенев. - Думаю, этот проект будут использовать не только для федеральных кадров, но и для региональных. Ведь тут - прямая передача опыта от наставника ученику "из клюва в клюв". Участники проекта получают самые передовые знания. Все это должно повысить доверие людей к госслужбе.

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