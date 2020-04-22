Как в Польше уничтожали советских пленных

«…Убивать вас я не имею права, но буду кормить так, что сами сдохнете»

Тема расстрела в 1940 году польских офицеров в Катыни тесно соседствует с забытой историей о десятках тысяч советских военнопленных, уничтоженных в польском плену после советско-польской войны 1919-1921 годов.

Советские и российские историки оценивают численность погибших в польских концлагерях красноармейцев в 28-60 тыс. человек, польские – в 16-18 тыс. Разброс оценок связан с тем, что в более чем двадцати лагерях, тюрьмах и пересыльных пунктах, рассеянных по всей Польше, содержались не только красноармейцы, но и петлюровцы, и интернированные солдаты Белой армии, что затрудняет политическую идентификацию погибших.

Известно одно: пленные красноармейцы умирали в плену десятками тысяч из-за жутких условий содержания. Представитель Лиги наций, посетив лагерь под Вадовицами, сказал: «Этот лагерь – самое страшное, что я видел в жизни».

Польские историки признают данный факт, но настаивают: причиной массовых смертей были «объективные обстоятельства» – инфекционные болезни (тиф, оспа, холера, туберкулёз) и голод, от которых страдали и поляки, а отнюдь не злой умысел польских властей.

У российской стороны другие данные: военнопленных намеренно лишали медицинской помощи, морили голодом, что и спровоцировало небывалый всплеск смертности. Такую же тактику применяла позже гитлеровская Германия, умерщвляя сотни тысяч пленных голодом, холодом, непосильным трудом. Это признано преступлением против человечности.

Коменданты лагерей могли поступать с пленными на своё усмотрение. Так, в лагере в Брест-Литовске комендант заявлял: «…убивать вас я не имею права, но буду кормить так, что сами сдохнете». Пленным не выдавали хлеба по две недели, больных не лечили, в один из дней сентября 1919 г. умерли сразу 180 человек. Всего только в 1919 году от болезней и истощения погибла 1 тыс. пленных.

Самые ужасные лагеря – в Стшалково (здесь скончались 9 тыс. пленных) и Тухоли (2 тыс. погибших). Польское издание Wyborcza сообщает, что только в декабре 1920 г. в Стшалково умерли 1558 пленных (больше, чем по 50 человек в день!), в Тухоли в декабре-январе 1920/21 – почти 900.

Wyborcza цитирует выдержки из доклада комиссии министерства военных дел после посещения Тухольского лагеря: «В землянке лежали на земле около 260 пленных, без печки, дверей и окон, с отмороженными ногами, без постельного белья и обуви, ожидая дезинфекции, чтобы их смогли перевести в госпиталь, потому что они были совершенно завшивленными».

Ещё цитата из доклада руководителя санитарной службы командования Люблинского генерального округа, который в ноябре 1920 г. оказался на пересыльном пункте в Пулавах: «Пленные были в дороге пять дней без еды. Как только их выгрузили в Пулавах… они кинулись на дохлого коня у дороги и ели сырую падаль… Из этого состава выбросили на ж/д пути у вокзала останки [какого-то] пленного».

Довести людей до такого состояния можно было только умышленно, ведь нигде в Польше жители не умирали от стужи и голода по 50 человек в день, как в Стшалково, не спали в лужах на земляном полу с отмороженными ногами и не питались падалью. Эти факты опровергают лживый тезис о «равной доле» страданий поляков и пленных красноармейцев.

Администрации лагерей скрывали реальный уровень заразных заболеваний среди пленных (этот факт польские историки также не отрицают), потому что в противном случае они обязаны были уведомлять об этом международные организации. Главный врач комиссии по борьбе с эпидемиями докладывал: «Пленные своим видом вызывали ужас, они были истощены и измучены до крайней степени».

В Стшалково бороться с эпидемиями начали только в 1921 г., через два года после появления здесь первых пленных. Причиной послужило распространение инфекционных болезней уже и среди местного населения. Присланный сюда известный эпидемиолог Феликс Пшесмыцкий одолел заразу за шесть недель. Если бы не стали заболевать местные поляки, Варшава и не подумала бы прислать сюда известного специалиста.

Мнения польских и российских историков о роли западных стран в деле об умерщвлении военнопленных разнятся. Польские историки утверждают, что Франция и Великобритания предложили Варшаве купить гуманитарную помощь для пленных в кредит. Российская сторона говорит, что Варшава пыталась заблокировать доставку помощи из-за рубежа. Вспоминаются слова адъютанта белогвардейского генерала Николая Бредова, некого Циммермана, которому польский полковник из управления лагерей пригрозил «проблемами» в случае обращения в международные инстанции.

Не стоит упускать из виду и то, что высшие посты в польском военном министерстве того времени занимали идеологически мотивированные сторонники диктатора Юзефа Пилсудского, считавшего уничтожение России главной целью жизни. Ждать от них милости пленным не приходилось.