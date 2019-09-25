Как в Польше, Белоруссии и на Украине отметили юбилей «советской агрессии»

О начале широкого информационного наступления против России

В середине сентября Польша завершила длинную вереницу мероприятий, связанных с годовщиной начала Второй мировой войны. Точка была поставлена 17 сентября – этот день Варшава отмечала как дату «советской агрессии» (имеется в виду возвращение Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР).

…В Белостоке 17 cентября 2019 года выли сирены воздушной тревоги, хотя в отличие от люфтваффе советская авиация польские города не уничтожала. И когда Белосток, занятый вначале немцами, передали советским войскам, местное население встретило солдат Красной армии как освободителей. В эти дни, 23 августа – 17 cентября, практически все польские СМИ муссировали темы «удара в спину», «сговора двух тоталитарных режимов», «оккупации Речи Посполитой», «террора НКВД»… Президент Анджей Дуда под камеры и микрофоны говорил о «четвёртом разделе» Речи Посполитой Советским Союзом и Германией. Власти поддерживали накал пропаганды на очень высоком уровне.

У жутковатого памятника «погибшим и замученным на Востоке» госсекретарь президентской канцелярии Войцех Коларский зачитал послание Дуды. Другой чиновник намекал на возможное примирение с Россией – если только Российская Федерация извинится перед Польшей, как Германия.

Зачитывается послание президента Дуды. prezydent.pl

17 сентября министр национальной обороны Мариуш Блащак отправился в Ломжу, где принял участие в церемонии формирования нового полка тылового обеспечения. Полк войдёт в состав 18-й механизированной дивизии, которую разворачивают на восточной границе Польши для защиты от «русской угрозы». Премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал Москву положить конец «фальсификациям истории»… Когда в «Твиттере» посольства России в Южной Африке появилась запись, напомнившая о захвате Польшей Западной Украины и Западной Белоруссии в 1920 году и подчёркивавшая, что в 1939-м РККА вступила на территорию государства, де-факто переставшего существовать, громко возмутился Станислав Жарынь, пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Мариуша Каминского; он публично обвинил российское посольство во лжи.

Знать и признавать правду о том, что происходило осенью 1939 года, как и о том, что этому предшествовало, в Польше категорически не желают. Хотя ещё Ллойд Джордж писал о походе Красной армии в Западную Белоруссию и на Западную Украину: «Было бы актом преступного безумия ставить русское продвижение на одну доску с продвижением немцев». Об этом напомнил профессор Ю.В. Рубцов. «Акт преступного безумия» совершается сегодня уже на уровне Европейского парламента.

И ещё один показатель настроений в польском обществе. Недавно Европейский совет по международным отношениям провёл социологическое исследование. На вопрос, чью сторону их страна должна принять в конфликте США и России, 33% польских участников опроса выбрали Америку. Это самый высокий показатель по Европе; в Германии, к примеру, он составляет всего 12%, а в Австрии вообще 4%.

Ненависть к России культивируется у поляков столетиями. Сейчас давление пропаганды стало ещё сильнее. 17 сентября о «советской агрессии» вещали почти все польские СМИ, а государственное Польское радио начало день архивной записью с сообщением о переходе Красной армии границы; одна за другой шли передачи, участники которых требовали извинений от России. Лукаш Адамский, заместитель директора Центра польско-российского диалога и согласия, которому год назад запретили въезд в Россию, поднял тему российских репараций в пользу Польши. Адамский предложил «не затягивать дело». Сколько денег теперь насчитают, неизвестно, но пару лет назад в Польше говорили: русские должны полякам больше немцев.

Звучали польские оценки и в Москве. Посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк посетил устроенную «Мемориалом» презентацию книги «Убиты в Калинине, захоронены в Медном», а Леонид Млечин буквально заливался, рассказывая о «сталинских преступлениях» и героизме польских солдат. Ждали на этом мероприятии и Николая Сванидзе, но он предпочёл «Белсат» – телеканал, ведущий пропаганду на Беларусь на белорусском языке и за польские деньги.

В эти дни польско-белорусский «Белсат» много внимания уделил вступлению Красной армии на территорию Западной Белоруссии, благодаря чему эта территория стала неотъемлемой частью Белорусской ССР, затем Республики Беларусь. А дипломаты из посольства Польши в РБ во главе с послом Артуром Михальским и вместе с активистами польских организаций – с согласия белорусских властей – совершили мемориальное путешествие по местам, где в 1939 году в перестрелках с красноармейцами погибли польские пограничники…

Польские дипломаты и активисты на кладбище в Белоруссии, в центре посол Артур Михальский. polskieradio24.pl

На Украине посольство Польши «отдало честь офицерам, замученным НКВД» (из официального сообщения). В Харькове генеральное консульство Речи Посполитой организовало легкоатлетический кросс «памяти жертв тоталитаризма».

На Украине и в Белоруссии местные власти вообще благосклонны к польским затеям. В Миорах (Витебская область) 1 сентября установили мемориальную доску солдатам 2-го польского корпуса. Это соединение воевало в годы Второй мировой вместе с западными союзниками, а теперь стало любимой пропагандистской игрушкой, которую противопоставляют Войску Польскому, сформированному в СССР.

Наконец, польские депутаты в Европарламенте провели резолюцию с осуждением пакта Молотова – Риббентропа и предложили провозгласить 25 мая Международным днём героев борьбы с тоталитаризмом (!). Кое-что из этого шедевра современной европейской мысли стоит процитировать, чтобы квалифицированно оценивать накал информационной войны, которая разворачивается против России в преддверии 75-летия Великой Победы. Например, вот это: «Россия остаётся главной жертвой коммунистического тоталитаризма и до тех пор, пока правительство, политическая элита и политическая пропаганда будут продолжать скрывать коммунистические преступления и прославлять советский тоталитарный режим, демократические перемены в этой стране будут затруднены».