Как в Минске узнали русских боевиков: "Наденут камуфляж и давай всякое творить"

О задержании российских боевиков заявили представители информационного агентства "Белта" со ссылкой на представителей правоохранительных органов. Сначала говорили, что это просто некие иностранные боевики, а после новости добавили "русскости".

В видеосюжетах на белорусском телевидении сказали следующее:

"По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание не характерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребяли, увеселительных заведений не посещали..."

По всей видимости, именно последние два тезиса о спиртном и заведениях и посчитали нетипичным поведением. Как отметил автор блога "Голос Мордора", "это цирк какой-то".

В то же время журналит Андрей Медведев в личном телеграм-канале добавил:

"А русские ЧВК или разведчики так всегда себя ведут. Наденут камуфляж, лучше даже с погонами, и давай всякое творить. Парашют с красной звездой обязательно чтобы был. А на банке с ядом надпись "Новичок".

Медведев считает, что минская история слишком похожа на провокацию. Вероятно, люди прибыли, чтобы выполнить какую-то задачу, например, связанную с безопасностью некоего мероприятия. В результате гостей решили задержать, выдав за боевиков. Впрочем, по дипломатической линии информация о задержании граждан России пока не проходила, о чём уже сообщили в посольстве России в Белоруссии.