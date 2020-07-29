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Как в Минске узнали русских боевиков: "Наденут камуфляж и давай всякое творить"
29 июля 2020, 20:05 • 23 • Политика
В Минске заявили о задержании 32 русских боевиков - якобы эти граждане России являются членами частной военной компании Вагнера. Подобные заявления белорусской стороны вызвали удивление после того, как показали видео задержания. Как иронично отметил Андрей Медведев, узнали русских боевиков, потому что они вечно "наденут камуфляж... и давай всякое творить".
О задержании российских боевиков заявили представители информационного агентства "Белта" со ссылкой на представителей правоохранительных органов. Сначала говорили, что это просто некие иностранные боевики, а после новости добавили "русскости".
В видеосюжетах на белорусском телевидении сказали следующее:
"По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание не характерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребяли, увеселительных заведений не посещали..."
По всей видимости, именно последние два тезиса о спиртном и заведениях и посчитали нетипичным поведением. Как отметил автор блога "Голос Мордора", "это цирк какой-то".
В то же время журналит Андрей Медведев в личном телеграм-канале добавил:
"А русские ЧВК или разведчики так всегда себя ведут. Наденут камуфляж, лучше даже с погонами, и давай всякое творить. Парашют с красной звездой обязательно чтобы был. А на банке с ядом надпись "Новичок".
Медведев считает, что минская история слишком похожа на провокацию. Вероятно, люди прибыли, чтобы выполнить какую-то задачу, например, связанную с безопасностью некоего мероприятия. В результате гостей решили задержать, выдав за боевиков. Впрочем, по дипломатической линии информация о задержании граждан России пока не проходила, о чём уже сообщили в посольстве России в Белоруссии.
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