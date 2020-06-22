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Как в Майами: Русская Арктика разогрелась до невиданной жары

22 июня 2020, 21:00  •  114 • В мире
Русская Арктика этим летом побила все мыслимые температурные рекорды: северный полюс холода разогрелся до невиданной жары - 38 градусов тепла! Температурной аномалии удивляются даже жители Майами: даже у них столбик термометра поднимался до таких значений лишь один раз.
Якутские метеорологи зафиксировали в Верхоянске небывалую для этих мест температуру: термометры показывали +38 градусов. Синоптики говорят, что подобный рекорд был зафиксирован 10 лет назад в Якутске, но в Верхоянске, который считается северным полюсом холода, такая жара отмечается впервые.
На сообщения об африканской жаре в Сибири отреагировали даже многие западные СМИ: например, британская Daily Mail выпустила новость под заголовком "В Арктике зафиксирована самая высокая температура за всё время - термометр поднялся выше 100 градусов!" (имеется в виду шкала Фаренгейта).
А известный американский метеоролог, ведущий прогноза погоды на CBS Джефф Берарделли написал в своём "Твиттере": "То, что происходит в Сибири в этом году, удивительно. Мы такую погоду ожидаем только в 2100 году. И вообще, в Майами такая жара была зафиксирована всего один раз за всю историю".
Впрочем, российские синоптики не видят особых причин для удивления: начальник Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик пояснила, что летняя жара в Сибири нередкое явление. Сейчас её причиной стал мощный антициклон, пришедший с востока.
Впрочем, уже скоро температура в регионе вернётся к своим стандартным значениям: термометры покажут около 15 градусов тепла и даже пройдёт мокрый снег. Это случится после 26 июня, обещают метеорологи.

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