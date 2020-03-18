Как в коридорах власти идут битвы с вирусом

В Госдуме:

Вход - только через «пистолет»!

- Все «круглые столы» в стенах Думы отменяются, а пропуска для «лишних» людей - водителей, посетителей, помощников на общественных началах и прочих - временно аннулируются, рассказал «КП» депутат Виталий Милонов. - А на входе поставили медсестричку с «пистолетом» - термометром электронным. Она всем - сразу целит в лоб! Мне намерили 35,7 градусов! Что странно...

Почти все, кто проходил в Госдуму тоже говорили: «И у меня температура 35! Однако». Одни списывали это на то, что лоб замерз на улице. Другие — заговорщицки шушукались: «Наверно, скрутили градусник!» По новым распоряжениям, если температура у гражданина выше 37 градусов — вход в парламент закрыт.

- Нет очереди в буфет и к лифтам, - продолжает удивляться Милонов.

- А зал заседаний полный! - телеграфирует другой депутат - Оксана Пушкина. - Все на местах!

Ага! Все, да не все! 10 депутатов на самоизоляции. В карантине даже вице-спикер Петр Толстой. (Заметили кстати, какие знаменитые фамилии сегодня у наших думцев? Попадет сюда инстранец - встанет между Пушкиной и Толстым - голова закружется. Впрочем, уже не попадет. А мы - ко всему привычные).

- Как здороваются теперь в Думе? - спросили мы у Пушкиной.

- Да как обычно, отвечает она. - Я вообще хочу понять, а еще где-то есть парламенты, которые работают? По-моему только у нас. Ну, может, еще на Украине. Не берем в голову, соблюдаем нормы санитарии. Мы, дети советских времен - руки мыть приучены. Вот передо мной стоит коллега-доктор с 40-летним стажем, подтвержает: мойте руки и не берите в голову.

Хотя некоторые по-приколу приветствуют друг друга локтями и «ногопожатием». Например, Милонов только так теперь и здоровается с журналистами. Хотя депутатам протягивает руку...

У «черного входа» в Госдуму со стороны Георгиевского переулка - толпа. Именно через эту проходную попадают в парламент «ходоки из народа». А за день это было обычно до 3 тысяч человек.

- Всех гостей отправляют домой, – сообщил «КП» помощник депутата на общественных началах. – У меня вот и корочка есть, и пропуск, но развернули.

И действительно, получить даже разовый пропуск теперь можно не меньше чем через Председателя комитета. И заявку надо подавать за сутки.

Из-за этого многие депутаты свои частные встречи перенесли в соседние с Думой ресторанчики.

- Да, вот такой дурдом. Ну что поделать, вирус, – извинялся перед кем-то мужчина со значком депутата на входе в ресторан грузинской кухни недалеко от Думы.

За столами в основном мужчины в деловых костюмах. Сняв галстуки обсуждают дела. И поднимают рюмки - за то, чтобы «коронавирус не прошел».

10 депутатов на самоизоляции, в остальном - зал заседаний Госдумы полныйФото: REUTERS

Сюда же, в соседние рестораны, теперь бегают и многочисленные водители депутатов. Но по другой причине. Им же аннулировали пропуска, вот и остались без думских туалетов. А иначе могли бы пострадать подворотни...

Нас тоже пустили в ресторанчик - написать этот репортаж. Ну не стоять же парламентским журналистам на улице, ей Богу.

В Кремле:

Чихающим тут не место

Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову ежедневно приходится отвечать на вопрос — приняты ли уже в Кремле повышенные меры безопасности? И к удивлению журналистов, ответы отрицательные.

- Пока никаких специальных установок на этот счет нет, - заявил он. - Но, элементарные меры личной гигиены нужны.

Эти меры в Кремле и резиденциях главы государства принимают каждый «грипозный сезон». На фото из кабинета президента, например, можно увидеть стоящий в углу аппарат, который многие принимают за некое секретное устройство. На самом деле это обычный бактерицидный облучатель, такие же стоят во многих поликлиниках.

Не собираются в администрации Кремля и переходить на «удаленную работу».

- Администрация работает в обычном режиме, - поясняет Песков и добавляет: - С необходимыми мерами предосторожности, которые актуальны сейчас в любом офисе.

Уже в феврале на входе в Кремль, где собирался Госсовет, всех входящих впервые проверили тепловизором. Повышенной температуры ни у кого не обнаружили, но ажиотаж создали. С тех пор процедура стала рутинной, но ни одного больного так ни разу и не выявили.

Пожалуй, единственным признаком борьбы с коронавирусом можно считать просьбу Пескова к журналистам Кремлевского пула:

- Если у вас насморк, кашель, знобит, если у вас нехорошее самочувствие, пожалуйста, не приходите в Кремль. Президент работает как всегда, но просим проявлять в это время особую бдительность.

В том, что президент работает «как всегда», убедиться легко. График мероприятий Путина практически не изменился. И на этой неделе, он продолжит поездки по стране.

В правительстве:

«Локтями, как американцы, не здороваемся!»

На входе в Дом правительства с пистолетом-градусником никто не встречает. Показываешь пропуск и спокойно идешь дальше. Дозаторов с антисептиком тоже нет.

- Как ходили на работу, так и ходим. О переводе на «удаленку» распоряжений не было, на карантин тоже никого не высаживали, - рассказали «КП» в правительстве.

Иду по коридорам Белого дома – ни одного человека в маске. В темных очках тоже никого.

- Руки друг другу продолжаете пожимать? – интересуюсь у одного из чиновников.

- Конечно. С утра уже рук двадцать, наверное, пожал. Локтями, как американцы, не тремся. И пока в правительстве ни одного случая вируса, поэтому все, как прежде. Ну а потом, если что, будем делать вид, что друг друга не знаем, - смеется мой собеседник.

Журналист следят за заседаниями с премьером Михаилом Мишустиным из пресс-центраФото: REUTERS

От журналистов в правительстве пока тоже не огораживаются: по-прежнему зовут на заседания с премьером Михаилом Мишустиным. Правда, все чаще наблюдать за столом с министрами приходится из пресс-центра, по трансляции (но это началось и до карантина).

Как рассказали «КП» в правительстве, Мишустин продолжит поездки по регионам. А вот от загранпоездок чиновникам строго рекомендовано воздержаться.

В Совете Федерации:

Сенаторы нацепили бэйджи от вируса

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко по-женски серьезно отнеслась к угрозе коронавируса. На входе в Совфед дежурят медики в масках и халатах (сменяют друг друга каждые 30-40 минут). У всех входящих измеряют температуру. Даже если выскочил на пару минут на улицу покурить (в Совфеде курилок нет!) и бежишь назад, тебе все равно измерят температуру.

Если все нормально, идешь через металлическую рамку - обрабатывать руки антисептиком (за этим тоже следят врачи). Диспенсеры гелем установили везде! Перед гардеробом, столовой, даже у лифтов и на всех этажах.

Кто-то в Совфеде по-прежнему здоровается за руки, но есть и те, кто отшучивается и обходиться без рукопожатий.

Все командировки отменены.

Пропуска журналистам пока не блокировали. Но чтобы они могли работать из дома, все заседания Совфеда транслируются на сайте.

Некоторые сенаторы поддались на рекламу антимикробных бэйджей. Производители уверяют, что уже через 10 минут в «зоне дыхания человека» образуется «защитный купол», убивающий 99% вирусов. Врачи называют эти бейджи пустышками и советуют не тратить на них деньги. Но, похоже, сенаторам с ними спокойнее.