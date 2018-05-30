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Как в голливудском боевике: киллер Бабченко планировал убить 30 человек, а также заложить для будущих терактов 300 автоматов

30 мая 2018, 21:24  •  134 • В России

Убийство российского журналиста Бабченко в конечном итоге обернулось настоящим цирком. На брифинге Службы безопасности Украины (СБУ), посвященном расследованию преступления, «покойник» неожиданно… воскрес! и предстал перед публикой собственной персоной. Живой и здоровый.

Как заявил глава СБУ Василий Грицак, убийство оказалось «спецоперацией», которая разрабатывала его контора, чтобы предотвратить покушение на Бабченко. Мол, «спецоперация» готовилась в строжайшей тайне и о готовящемся покушении знал только ограниченный круг людей.

Российский журналист Бабченко жив, - СБУ.

- Я, конечно же, должен был посочувствовать семье Аркадия Бабченко, но не буду этого делать, я хочу поздравить его семью, нас всех и весь мир, который наблюдает за этим и поздравить Бабченко с третьим днем рождения, - ошарашил журналистов на брифинге Грицак, после чего неожиданно для всех пригласил в зал самого Бабченко.

- Ко мне пришли месяц назад люди, сказали, что на меня есть заказ, уже переданы деньги, насколько мне известно, 40 тысяч долларов, - сказал Бабченко. - Показали мои документы и фото, которое есть только в моем паспорте, и стало понятно, что информация идет из России, потому что владеть этой информацией могут только спецслужбы. Было предложено принять участие в этой спецоперации, я согласился, мы месяц готовили эту операцию. С той стороны давили очень сильно на исполнителя заказа, видимо, подгоняли к Лиге Чемпионов, пришлось даже куда-то уехать. Все это должно было быть не вчера — то, что вчера произошло, так совпало. И, короче говоря, вчера все это закончилось, половина дела сделано, я свою работу выполнил, я пока еще живой.

На этом сенсации закончились. Грицак привычно обвинил в заказе убийства Россию. По его словам, организатором является некий гражданин Украины Г., который «по заданию российских спецслужб» предлагал своим знакомым из числа воевавших в Донбассе на стороне Киева деньги за убийство Бабченко. Постановка же была нужна, «чтобы лучше задокументировать заказчиков и организаторов».

Аркадий Бабченко: "Короче говоря, вчера все это закончилось, половина дела сделано, я свою работу выполнил, я пока еще живой".Фото: REUTERS

Дальше Грицака уже было не остановить. Если верить его словам, то киллер явно сошел с экранов голливудских боевиков: всего планировал убить 30 человек, а также заложить в разных частях Украины для будущих терактов 300 автоматов Калашников, сотни килограмм взрывчатки, неограниченное количество боеприпасов, мины и прочую амуницию в каких-то невероятных масштабах. Точно так же представители СБУ ежедневно рассказывают о невидимых российских спецагентах, наводнивших Киев и Украину.

Убитый в Киеве журналист Аркадий Бабченко воскрес через 20 часов

Наряд киевской полиции у дома Аркадия Бабченко, вечер 29 мая 2018 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрочем, в словах Грицака сомневаются даже на Украине. Превратившаяся после Майдана в большой карательный орган (даже международные организации неоднократно указывали на создание ведомством Грицака секретных тюрем, где пытают инакомыслящих и куда не допускают правозащитников), СБУ постоянно попадется на сочинении откровенных сказок. Достаточно вспомнить, как с тем же вдохновением, с которым глава СБУ «воскресил» Бабченко, он в 2016 году рассказывал, как его подчиненные накануне Чемпионата Европы по футболу раскрыли серию из 15 терактов, о которой предупредили даже Францию. А спустя время Грицак уже промолчал, когда полиция Франции публично опровергла его слова: ничего подобного не было. Точно также СБУ заявляло о "российском следе" в деле об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова, однако никаких доказательств тому до сих пор явлено не было.

Ближе к вечеру у Дома журналистов в Москве сняли фотографию в память об Аркадии Бабченко, которая была размещена в связи с ранее поступившими сообщениями о его смерти.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Что на этот раз нафантазировал Грицак и его люди, и для чего украинской власти на самом деле был нужен этот цирк с Бабченко, мы скоро узнаем…

Оперативное видео СБУ задержания организатора убийства Аркадия Бабченко.

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