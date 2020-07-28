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Как в детском саду: обижающие милиционеров белорусы огорчили Лукашенко
28 июля 2020, 13:05 • 44 • Политика
Президент заявил, что никому не позволено пинать стражей порядка ногами
Александр Лукашенко посетил военную часть №3214 внутренних войск МВД Белоруссии и во время визита высказал недовольство поведением граждан, которые выходят на акции протеста.
Как сообщает информационное агенство "Белта", поводом для критики президентом Белоруссии сограждан стало одно из видео с митингов в Минске, которое он посмотрел. Особенно главу государства удручило то, некоторые протестующие нападают на милиционеров и пинают их ногами. Обращаясь к представителям МВД, Лукашенко заявил, что нельзя допускать такого. А митингующие, в свою очередь, не должны вестись на провокации, а также не должны обижать правоохранителей. Иначе, по мнению лидера нации, стране придется нянчиться с протестующими гражданами, как с детьми в детском саду.
Также, подчеркнул Батька, граждане, выходящие на акции протеста, должны понимать, что милиционеры тоже находятся у себя дома (в Белоруссии) и никому не позволено бить их, тем более ногами.
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